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İran Devrim Muhafızları, Bahreyn'de Amazon'a ait veri merkezini hedef aldığını açıkladı

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İran Devrim Muhafızları, Bahreyn'deki Amazon veri merkezini seyir füzeleriyle vurduklarını ve ciddi hasar verdiklerini açıkladı. Ayrıca Ürdün'deki ABD askeri yerleşkesine saldırı düzenlendiği iddia edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'de Amerikan teknoloji şirketi Amazon'un veri merkezinin hedef aldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD hedeflerine yönelik saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

ABD'nin İran'da yapımı devam eden Darhovin Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısına "Nasr 2 operasyonunun" 24. dalgası kapsamında misilleme saldırıları düzenlendiği ve bu çerçevede Bahreyn'deki Amerikan teknoloji şirketi Amazon'un veri merkezinin birkaç seyir füzesiyle hedef alındığı ve söz konusu merkeze ciddi manada zarar verildiği ifade edildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, konuya ilişkin ayrıntılı raporların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Öte yandan Devrim Muhafızları, Ürdün'deki ABD askerlerinin konuşlandığı bir yerleşkeye saldırı düzenlediğini ve saldırıda çok sayıda ABD askerinin öldürüldüğünü de öne sürdü.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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