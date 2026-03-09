Haberler

İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat NATO hava savunma unsurları tarafından imha edildi; füzenin bazı parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü, olayda can kaybı yaşanmadı.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İmha edilen füzenin bazı parçalarının Gaziantep'te boş arazilere düştüğü bildirildi.

NATO SAVUNMA UNSURLARI MÜHİMMATI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından imha edildiğini duyurdu. MSB açıklamasında, "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

PARÇALAR GAZİANTEP'TE BOŞ ARAZİYE DÜŞTÜ

Bakanlık, imha edilen mühimmatın bazı parçalarının Gaziantep'te boş arazilere düştüğünü bildirdi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı açıklandı.

İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

"TÜRKİYE TEHDİTLERE KARŞI GEREKLİ ADIMLARI ATAR"

MSB açıklamasında Türkiye'nin bölgesel istikrara önem verdiği vurgulandı. Açıklamada, "Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımlar kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır" denildi.

HATAY SEMALARINDA DA FÜZE İMHA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde de İran'dan ateşlendiği belirtilen bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca havada imha edildiği açıklanmıştı. Söz konusu mühimmatın parçalarının Hatay'ın Dörtyol ilçesine düştüğü bildirilmiş, olay incelemeye alınmıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Yaw he he biz ayakkabı numaralarını biliyorduk bir ara sonra umut hakkı istedik birden bire

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCHP Savar:

kes ne alaka

yanıt1
yanıt1
Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Bi dümen dönüyor yine hadi hayırlısı

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzgür Aydoğdu:

Hurdacılar koşun gökten servet yağıyor

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAkif Dogrul:

Bizi savaşa çekmek istiyorlar

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNur Zo:

İran’ın yaptığına inanan varmı ? amaçları bizi kendi pisliklerinin içine çekmek.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri

Yeni dini lider kolay lokma olmayacak gibi: Şu görüntülerine bakar mısınız?
Zonguldak'ta 'Kirpi Ahmet' cinayeti iddianamesi hazırlandı: 2'si tutuklu 4 şüpheliye müebbet istemi

18 yıllık cinayetin gizemi çözüldü: Boğup, baraja atmışlar
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu
İngiliz siyasetçiden gündem yaratacak iddia: İran 1000 ABD askerini öldürdü

İngiliz siyasetçiden olay Tel Aviv iddiası! Ölü sayısını bile verdi
Kasapları denetleyen ekipler, gördükleri manzarayı affetmedi

Kasapları denetleyen ekipler, gördükleri manzarayı affetmedi
7-0 kazanıp 'Espana' bestesiyle coştular

7-0 kazanıp "Espana" bestesiyle coştular
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri

Yeni dini lider kolay lokma olmayacak gibi: Şu görüntülerine bakar mısınız?
Zonguldak'ta 'Kirpi Ahmet' cinayeti iddianamesi hazırlandı: 2'si tutuklu 4 şüpheliye müebbet istemi

18 yıllık cinayetin gizemi çözüldü: Boğup, baraja atmışlar
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu