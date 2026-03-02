İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi

ABD ve İran arasında günlerdir devam eden gerilim ve Cenevre'de sürdürülen diplomasi çalışmaları, cumartesi sabahı İsrail'in İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Saldırıların ardından İran da bölgedeki ABD üslerini hedef aldı. Karşılıklı saldırıların üçüncü gününde Lübnan Hizbullahı'da saldırılara dahil oldu İsrail'i hedef aldı, İsrail de Beyrut'a saldırdı. İsrail ordusu, Lübnan'a kara harekatı seçeneğini değerlendirdiklerini söyledi ve "Hizbullah lideri ortadan kaldırılmalı" dedi.

ÖLÜ SAYISI KORKUNÇ BOYUTLARA ULAŞTI

Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken İran Kızılayı, saldırıların başladığı günden beri hayatını kaybedenlerin sayısının 555'e yükseldiğini açıkladı.

HASTANELER DOLUP TAŞIYOR

Yapılan açıklamada, saldırıların farklı bölgelerde etkili olduğu ve sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesinin sürdüğü belirtildi. Hastanelere çok sayıda yaralının sevk edildiği, durumun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.