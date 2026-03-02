Haberler

İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi

İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi Haber Videosunu İzle
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail'in başlattığı İran Savaşı'nda üçüncü güne girildi. ABD Başkanı Trump operasyonun 4 hafta kadar sürebileceğini ifade ederken İran Kızılayı, saldırıların başladığı günden beri hayatını kaybedenlerin sayısının 555'e yükseldiğini açıkladı.

ABD ve İran arasında günlerdir devam eden gerilim ve Cenevre'de sürdürülen diplomasi çalışmaları, cumartesi sabahı İsrail'in İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Saldırıların ardından İran da bölgedeki ABD üslerini hedef aldı. Karşılıklı saldırıların üçüncü gününde Lübnan Hizbullahı'da saldırılara dahil oldu İsrail'i hedef aldı, İsrail de Beyrut'a saldırdı. İsrail ordusu, Lübnan'a kara harekatı seçeneğini değerlendirdiklerini söyledi ve "Hizbullah lideri ortadan kaldırılmalı" dedi.

ÖLÜ SAYISI KORKUNÇ BOYUTLARA ULAŞTI

Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken İran Kızılayı, saldırıların başladığı günden beri hayatını kaybedenlerin sayısının 555'e yükseldiğini açıkladı.

HASTANELER DOLUP TAŞIYOR

Yapılan açıklamada, saldırıların farklı bölgelerde etkili olduğu ve sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesinin sürdüğü belirtildi. Hastanelere çok sayıda yaralının sevk edildiği, durumun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
İran, Suudi Arabistan petrolünün kalbini vurdu! Aramco rafinerisinden dumanlar yükseliyor

İran, Suudi Arabistan petrolünün kalbini vurdu
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti

Savaşta yeni cephe! İsrail'in vurduğu ülkede bilanço hayli ağır
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

Vay vay vay dünya ne halde

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Off bunların neredeyse hepsi de bakan, lider, genel kurmay başkanı, yardımcılar, üst düzey yöneticiler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı

150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı
ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü

Görüntüler yayınlandı! İddia doğruysa savaşta tansiyon epey yükselecek
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı

Piyasalarda savaş depremi! Yeni haftada resmen çakıldı
Orta Doğu'daki savaş futbolu da vurdu

Korkulan oldu!
Galatasaray'dan Torreira kararı

Galatasaray'dan Torreira kararı
150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı

150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı
ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü

Görüntüler yayınlandı! İddia doğruysa savaşta tansiyon epey yükselecek
Namlu bir anda Lübnan'a çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit

Namlu bir anda o ülkeye çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit