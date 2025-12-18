Irak'ta terör eyleminde kaçırılan çocuk, Türkiye'de ailesine kavuştu

IRAK'ın Telafer bölgesinde 2014 yılında DEAŞ terör örgütünün eylemi sırasında 9 aylıkken kaçırılan Türkmen aileye mensup Ali Gazi Mohammed Jameel (12), Türkiye'de bulundu. Ankara'da Iraklı ailenin yanında yıllarca okul ve hastane yüzü görmeden kimliksiz yaşayan Ali Gazi, polis eşliğinde teslim alınıp, 2 yıl devlet korumasında yaşadıktan sonra, hukuki sürecin tamamlanmasıyla 15 Aralık'ta Irak'tan gelen ailesine teslim edildi.

Irak'ın Telafer bölgesinde yaşayan Türkmen aileye mensup Ali Gazi Mohammed Jameel, 2014 yılında 9 aylıkken DEAŞ terör örgütünün eylemi sırasında kaçırıldı. Aynı eylemde kaçırılan 2 kardeşi, bir süre sonra Irak'ta ve Suriye'de bulunurken, anne ve babasından bir daha haber alınamadı. Ali Gazi'nin izine, amcasının yaptığı arama çalışmaları sonucunda yıllar sonra Türkiye'de ulaşıldı. Ankara'da Iraklı W.A. isimli kadının yanında kaldığı belirlenen Ali Gazi, 2023 yılında polis eşliğinde aileden teslim alınıp, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı yurda yerleştirildi. Iraklı W.A., polise verdiği ifadede, 'Omar' ismini verdikleri çocuğu kimsesiz olduğu için sahiplenip büyüttüklerini ileri sürdü. İfadesi alındıktan sonra W.A. serbest bırakıldı.

Yıllarca okul, hastane yüzü görmeden, sosyal hayata katılmadan kimliksiz bir yaşam süren Ali Gazi için ise hukuk mücadelesi başlatıldı. Devlet koruması altında kaldığı süre boyunca Ankara'da bir çocuk evine yerleştirilen Ali Gazi, eğitimcilerin ve uzmanların yoğun çabasıyla rehabilitasyon sürecinden geçti. Görüntülü görüşmelerle amcası ve kardeşleriyle yeniden bağ kuran Ali Gazi, fiziksel ve psikolojik olarak güçlendi. Bu süreçte, Ali Gazi'den alınan DNA örneği, Irak'tan gelen amcası ve kardeşlerinin DNA'sı ile uyumlu çıktı. Ali Gazi, uzun süren hukuki sürecin ardından 15 Aralık'ta Ankara'daki Irak Büyükelçiliği'nde amcası Faysal Çolak'a teslim edildi. Ali Gazi'nin, amcası ve kardeşleriyle kucaklaşması kameralara yansıdı. Yıllar sonra gelen bu kavuşma, terörün parçaladığı bir aileyi yeniden birleştirdi.

'DEVLET KORUMASINA ALINDI'

Ailenin avukatlarından Kadir Cem Temtek, Ali Gazi'nin Iraklı, Türkmen bir aşiret ailesinden olduğunu söyleyerek, "Uzun yıllar DEAŞ terör örgütüyle, bölgedeki terör örgütleriyle mücadele etmiş bir ailenin evladı Ali Gazi. DEAŞ'in saldırılarının yoğun olduğu yıllarda, 2014'te Çolak aşiretine DEAŞ'ın düzenlediği bir saldırıda Ali Gazi'nin annesi, babası ve kendisinden büyük 2 kardeşi kayboluyorlar. Anne ve babanın akıbetinden hala bir haber yok. İki kardeşten biri Irak, birisi Suriye'deki DEAŞ yetimhanesinden ailenin kendi çabalarıyla kurtuluyor. Ali Gazi, 2014 yılında 9 aylıkken, Türkiye'ye getiriliyor. Kendi çocukları olmayan bu kişiler Ali Gazi'yi Türkiye'de saklıyorlar ve devamlı yer değiştirmek suretiyle yakalanmamak için Ali Gazi ile beraber bir kaçak hayatı yaşıyorlar. 2,5 yıl önce Irak'taki Türkmen aile bize müracaat etti. Ali Gazi'nin Türkiye'de olduğuna ilişkin ailenin şüpheleri vardı. Biz bu konuyla ilgili aileden aldığımız bütün verileri, bütün bilgileri, fotoğraf, kimlik, lokasyona ilişkin tahminlerin tamamını Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne aktardık. Türkiye'deki emniyet birimlerinin kendi aralarındaki koordineli çalışmasıyla Ali Gazi'nin yeri tespit edildi. ve 2023 yılının Mayıs ayında Ankara Mamak'taki bir meskun mahalle yapılan operasyonla Ali Gazi'yi kurtardılar ve hemen devlet korumasına alındı" dedi.

'AİLESİNDEN HABERİ OLMAYAN BİR ÇOCUKTU'

Ali Gazi'nin kimliği, hastane ve okul kaydı olmadığını belirten Avukat Temtek, "Ali Gazi'yi bulduğumuzda; okul görmemiş, mektep görmemiş, hastane görmemiş, sosyal bir çevresi olmamış, arkadaşı olmamış. Adeta evde hapsedilmiş bir şekilde televizyonda, telefonla büyütülmüş bir çocuktu. Ailesinden, kimliğinden kim olduğundan haberi olmayan bir çocuktu. Sosyal olarak, psikolojik olarak da son derece kötü durumdaydı. Ama ailesine teslim edilirken artık ailesini, bayrağını, vatanını, birçok bilgiyi yurtta öğrenmişti. Türk Devletini aile olarak buldu. Türk Devleti de onu evlat olarak gördü ve onu yetiştirdi. Ali Gazi, yurttan ayrılırken arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle sarıldığında, gözlerindeki o parıltı çok başkaydı. Devlet Ali Gazi'ye baba oldu. Ali Gazi de devlete evlat oldu. Şimdi kendi ailesinin yanında, amcası ve kardeşlerinin yanında. İnşallah en kısa zamanda annesine babasına da ulaşmayı nasip etsin" diye konuştu.

Ailenin diğer avukatı Özkan Oğurlu ise "11 yıl boyunca hiç dışarıya çıkmamış bir çocuk. Hiçbir şekilde hastaneye gitmemiş, aşılarını bile olmamış bir çocuk. Gerçekten durumu çok kötüydü. Hatta birçok şeye tepki bile vermiyordu. Ama rehabilitasyon sonrası amcasını tanıyor, ailesini tanıyor, onlara gitmek istiyor, onlarla beraber olmak istiyor şeklindeydi. Hatta Irak Büyükelçiliği'ne geçtiğimizde Irak bayrağını öptü" dedi.

'TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİM'

DHA'nın görüntülü görüşme gerçekleştirdiği Ali Gazi ise "Türkiye devletine teşekkür ederim, Allah razı olsun. Çok seviyorum onları. Yurttayken etkinlikler yapıyorduk. Çok özledim. Arkadaşlarımı da çok özledim orada. O zamanlar çok üzülüyordum ama artık babam var. Yanımda babam var. Çok mutluyum babamın yanındayım. Aslında amcam ama ben onu baba olarak seviyorum. Yurt bana birçok şey öğretti. Büyüyünce babam gibi polis olmak istiyorum. Sizi, Irak'ı ve Türkiye'yi çok seviyorum. Türk polislerinden çok Allah razı olsun. Onları çok seviyorum. Teşekkür ederim" dedi. Amca Faysal Çolak da çok mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye'ye çok teşekkür ederim" dedi.