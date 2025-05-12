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Neçirvan Barzani: PKK'nın fesih kararından memnunuz

Neçirvan Barzani: PKK'nın fesih kararından memnunuz
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Terör örgütü PKK kendini feshettiğini duyurdu, kongre sonrası silah bırakıldığı açıklandı. Bu tarihi karar sonrası bir açıklama yapan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani "PKK'nın fesih kararından memnunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci destekleme yönündeki tutumu ve çabalarını takdirle karşılamaktayız" dedi.

Geçen hafta kongresini topladığını duyuran terör örgütü, kongrenin sonuç bildirgesini yayımladı. Terör örgütü, kendini feshettiğini ve silahları bıraktığını resmen duyurdu.

"KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Tarihi bir öneme sahip bu gelişmeyle ilgili bir değerlendirme de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'den geldi. " Pkk'nın silahlı mücadeleyi bırakma kararını memnuniyetle karşılıyoruz" diyen Neçirvan Barzani "Bunu bölge için yeni bir sayfa açacak tarihi bir adım olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani: PKK'nın fesih kararından memnunuz

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece katkısına vurgu yapan Barzani, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci destekleme yönündeki tutumu ve çabalarını takdirle karşılamaktayız" dedi.

SÜRECE DESTEĞİNİ YİNELEDİ

Neçirvan Barzani "Kürdistan Bölgesi olarak her zaman olduğu gibi sorunların barışçıl yollarla çözülmesi yönündeki her türlü çabayı desteklemeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" şeklinde sürece desteğini yineledi.

DEM PARTİ'DEN DE İLK YORUM GELDİ

Terörle mücadele konusunda tarihi bir öneme sahip olan bu gelişme sonrası DEM Parti'den de ilk değerlendirme geldi. MYK toplantısı öncesi gazetecilere sıcak gelişmeyle ilgili değerlendirmede bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "Kongre Türkiye'ye hayırlı olsun. Artık demokratik Türkiye'yi inşa etmemek için herhangi bir gerekçe kalmadı. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıciziri :

biji TÜRK biji KÜRT. BİJİ YEKİTİYA GELAN YAŞASIN TÜRKLER VE KÜRTLER ..YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ

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Haber YorumlarıMücahit Kılıç:

dağdan inip meclise geçecekler sanırım

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Haber YorumlarıAyy Ayy:

Kardeşliğimizi İslam inşa etmişti ve Kemalizm yıktı...inşallah yeniden...

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Haber YorumlarıSencer:

Yıllarca CHP PKK diyenler şimdi ne olduda kol kola girdiler tarih bunuda yazdı yarın öcalan çıkınca akp li vatanseverleri bekliyorum bakalım.nasıl tepki verecekler yoksa tepki yerine biat mı edecekler katile

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