İngiltere'de Sosyal Desteklerin Kesilmesine ve Savunma Bütçesinin Artırılmasına Protesto

İngiltere hükümetinin savunma bütçesini artırma, bazı sosyal destekleri kesme ve uluslararası yardımları sınırlandırma kararı, başkent Londra'da binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Aralarında sendika ve dayanışma örgütlerinin bulunduğu 20 sivil toplum kuruluşu, hükümetin savunma bütçesini artırma, uluslararası kalkınma yardımları ile emekli, dar gelirli ve çocuklu ailelere yönelik sosyal hakları kesme kararlarını protesto etmek amacıyla Londra'da yürüyüş gerçekleştirdi.

BBC'nin bulunduğu Portland Place'de bir araya gelen binlerce eylemci, Başbakan Keir Starmer, Maliye Bakanı Rachel Reeves ve hükümet aleyhine sloganlar atarak Başbakanlık binası önüne yürüdü.

Eylemciler, İngiltere'nin İsrail'e silah satışını sürdürmesine, bütçenin yüzde 3'ünü savunmaya ayırma kararına, emeklilere yönelik kışlık yakıt yardımını kaldırmasına, çocuk yardımlarını 2 çocukta sınırlayan karara ve engellilere yönelik desteklerin kesilmesine tepki gösterdi.

AA muhabirine konuşan eylemci Diana Clark, yürüyüşe katılmak için Brighton'dan geldiğini belirterek, "Eşitsizlik, adaletsizlik, zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olmasından, özellikle de İsrail'in silahlandırılmasından hoşlanmıyoruz." dedi.

Clark, hükümetin savunma bütçesini artırma kararını eleştirerek, "Silahlar savaşı yaratıyor. Nükleer silahlara, savunma harcamasına ihtiyacımız yok. Barış silahsızlanmakla gelir, silahlanarak değil." diye konuştu.

İşçi Partisi'nin sosyalist parti olması gerekirken Muhafazakar Parti özellikleri gösterdiğini söyleyen Clark, "Dünya daha kötüye gidiyor. Zorbalar görevde, fakirler ölüyor. Burada sayımız az. Daha fazla desteğe ve İsrail'e silah satmayı durdurmaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Clark, aşırı sağın birçok sorunda göçmenleri suçlamasına da değinerek, "Sorun kötü yönetim, kötü vergilendirme. Varlıklılar yeterince vergi ödemiyor. Fakirler daha da fakirleşiyor. (Aşırı sağcı Reform UK lideri) Nigel Farage bundan besleniyor. Cahillik ve eğitimsizlik (ABD Başkanı Donald) Trump ve Farage'ı bu noktalara getirdi." değerlendirmesini yaptı.

"İsrail, Filistinlileri ülkelerinden temizleyerek orayı ele geçiriyor"

Siyonizm karşıtı aktivist Carole Vincent da "Kendisini kimin oraya getirdiğini ve neden getirdiğini unutan bir hükümetimiz var." dedi.

Muhafazakar Parti hükümetlerinin geçen 14 yılda sağlık sisteminde kesintiler yaptığını, istihdam oluşturmadığını, ailelerin geçim sıkıntısı yaşamasına sebep olduğunu kaydeden Vincent, "Demokratik ve sosyalist olmasını beklediğimiz İşçi Partisi hükümetini seçtik ama kışlık yakıt yardımı elimizden alındı. Çalışmak isteyen engelli ve hastalara verilen yardımlar kaldırıldı. Ailelerin daha iyi bir çocuk bakımı için aldığı yardımı iki çocukla sınırlayan desteği düzenleyeceklerini söylediler ama yapmadılar. Bu nedenle ikiden fazla çocuğu olan aileler zorluk yaşıyor." şeklinde konuştu.

Vincent, memurların gerekli zamları alamamasına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bunların üstüne bir de hükümetimiz bütçenin yüzde 3'ünü Amerikalılar istediği için silah ve mühimmata harcıyor. Hükümetimiz Gazze'deki milyonlarca Filistinlinin soykırımına destek verip bunu kolaylaştırarak işbirliği içinde. Ben de bir Yahudi'yim. İsrail, Filistinlileri ülkelerinden temizleyerek orayı ele geçiriyor."