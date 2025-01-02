166 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri keşfedildi

İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde, Oxford ve Birmingham üniversitelerinin ortak çalışmasıyla 200'e yakın dinozor ayak izi keşfedildi.

166 MİLYON YILLIK

Araştırmada izlerin, 166 milyon yıl öncesine ait olduğu ifade edildi.

ÖNEMLİ İPUÇLARI SUNUYOR

Açıklamada, "Bu izler, uzun boyunlu bir sauropod olan Cetiosaurus ile daha küçük etçil bir dinozor olan Megalosaurus'un hareketlerini ortaya koyuyor" denildi. Araştırmacılar, keşfin dinozorların davranışları ve çevreleri hakkında önemli ipuçları sunduğunu belirtti.

"GERÇEKÜSTÜYDÜ"

Keşfe imza atan taş ocağı çalışanı Johnson "Kili temizlerken bir tümseğe çarptım. Bunun zemindeki bir anormallik olduğunu düşündüm. Ama sonra 3 metre ileride başka bir tümsekle karşılaştım. Ve yine 3 metre ileride bir tümsek daha vardı" dedi. 1990'larda yakındaki bir bölgede başka bir ayak izi alanı bulunmuş olduğundan, bu izlerin dinozorlara ait olduğunu düşünen ekskavatör operatörü BBC News'e, "Onları gören ilk kişi olduğumu düşündüm. Bu çok gerçeküstüydü. Biraz heyecan verici bir andı" şeklinde konuştu.

"HAYAL EDEBİLİYORSUNUZ"

Birmingham Üniversitesi mikropaleontologu Kirsty Edgari "Bu, ölçeği ve izlerin büyüklüğü açısından gördüğüm en etkileyici iz alanlarından biri. Zamanın gerisine gidip bu devasa yaratıkların dolaştığı ve kendi işlerini yaptığı bir dönemi hayal edebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.