Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin ağaca çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl istikametine seyir halinde olan Selahattin Y. yönetimindeki 16 FC 849 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç metal yığınına döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Sena Arslan (24) ile Şilan Kızılveren'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü Selahattin Y. (27) ile Onur C.(24) ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
