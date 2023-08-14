İnegöl'de Gerçeğini Aratmayan Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye ile İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK) iş birliğinde gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Hazırlanan senaryoya göre merkez üssü İnegöl olan 7.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı ve hemen akabinde İNDAK 140 kişilik ekiple kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde yıkımına başlanan bölgede enkazda arama kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Enkaza yıkım öncesi yerleştirilen cansız mankenler, ekipler tarafından kurtarıldı.

7.2 büyüklüğündeki depremi canlandırdılar

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye ile İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi iş birliğinde gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Hazırlanan senaryoya göre merkez üssü İnegöl olan 7.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı ve hemen akabinde İNDAK 140 kişilik ekiple kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde yıkımına başlanan bölgede enkazda arama kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Enkaza yıkım öncesi yerleştirilen cansız mankenler, ekipler tarafından kurtarıldı.

İnegöl Belediyesi ile İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK), 17 Ağustos depreminin yıl dönümü öncesi deprem gerçeğine dikkat çekmek ve bu konuda bir farkındalık oluşturmak adına gerçeğini aratmayan bir deprem tatbikatı gerçekleştirdi. İNDAK'ın arama kurtarma görevlilerinin afetlere tam manasıyla hazır olması maksadıyla yapılan tatbikat, hazırlanan senaryo üzerinden birebir uygulanarak gerçekleştirildi. Arama kurtarma çalışması ise hafta içi yıkım çalışması başlayan Yazıcılar Sitesi kentsel dönüşüm alanında yapıldı. Burada yıkım öncesi binalara yerleştirilen cansız mankenler ekipler tarafından enkaz altından kurtarıldı.

Deprem senaryosu

Hazırlanan senaryoya göre; 12 Ağustos Cumartesi günü sabah 05.35'te merkez üssü Bursa'nın İnegöl ilçesi olan 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yıkıcı hasarın yaşandığı deprem sonrası AFAD tarafından acil destek istenmesi üzerine, 140 kişilik İNDAK ekibi 06.00'da dernek merkezinde toplanıp müdahale için bölgeye hareket etti. Arama kurtarma çalışması yapılan bölgede İNDAK'ın yanı sıra sağlık ekipleri ile belediye ekipleri ve 11 araç hazır bulundu. Enkaza girerek çalışmaları başlatan ekipler, tatbikat süresince 5 canlı kurtardı. 7 kişinin ise cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

Enkazdan kurtarma çalışmalarını İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da İNDAK Başkanı Ömer Gürkan ile birlikte alanda takip etti. Bu sırada tatbikata ilişkin açıklama yapan Başkan Alper Taban, "İNDAK ekibimizle birlikte Yazıcılar Sitesinde canlı deprem tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz yakın tarihlerde yaşadığımız bir Kahramanmaraş depremi var. Burada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Deprem döneminde daha fazla profesyonele ihtiyaç olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Başkan Taban, şöyle devam etti: "Tatbikatı gerçekleştirdiğimiz bu alan geçtiğimiz günlerde kentsel dönüşümle ilgili yıkım çalışmalarının başladığı alan. Biz burada İNDAK ile bir canlı tatbikat gerçekleştirmiş oluyoruz. Yıkım çalışmaları başlamadan önce bina içerisine cansız mankenler, birtakım eşyalar yerleştirildi. Bunların burada profesyonel ekipler tarafından kurtarılmasıyla ilgili çalışmaları bizzat canlı olarak yaşamış ve yaşatmış oluyoruz. Biz deprem döneminde gördük ki daha fazlaca profesyonele ihtiyacımız var. İNDAK'ta şehrimizde gönüllü olarak kurulmuş bir sivil hareket. İnegöl Belediyesi olarak bizler de onlara destek olmaya çalışıyoruz, bu süreç içerisinde ilerlemelerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Muhtemel bir depremde profesyonel ekipler eliyle bu müdahaleleri gerek kendi bölgemizde gerekse de başka bölgelerde yaşanacak problemleri inşallah İNDAK ile çözmeye çalışacağız."

"Arama kurtarma ekiplerimizde yer alan gönüllü sayımız da her geçen gün artıyor. İNDAK bu manada Kahramanmaraş depreminde bölgede gösterdiği üstün gayret ile devletimiz tarafından da Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ile onore edildi. Orada 12 vatandaşımızı enkaz altından kurtardılar, 100 dolayında da vatandaşımızın cenazelerinin çıkarılmasına katkı sağladılar. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şu anda da burada 140 dolayında gönüllümüz burada. Ekipler bir tatbikattan ziyade deprem olmuş ve enkazda insanlar varmışçasına burada bir müdahale gerçekleştiriyorlar. Ben bu şehrin yöneticisi olarak kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tabi hem AFAD hem diğer sivil toplum ve diğer gönüllü oluşumlar tarafından da pek çok çalışmalar yapılıyor. Her birine yürekten teşekkür ediyorum. Son olarak şehrimizde yaşadığımız yangında da devletimiz tüm imkanlarıyla buradaydı. İNDAK ekiplerimiz de geldi yangın söndürme çalışmalarına destek verdiler. Diğer sivil toplum kuruluşlarımız da buradaydılar. İNDAK için yeni bir yer çalışmamız da var. Onları Afet Yönetim Merkezine taşıyıp oradan bu süreci takip etmelerini biz istiyoruz. Bu vatandaşlarımızda da bir farkındalık olacaktır."