Üye Girişi
Haberler

İmralı Adası açıklarında bulunan ceset, batan kargo gemisinin sahibine ait çıktı

Güncelleme:

Marmara Denizi'nde bulunan cesedin, geçen ay batan 'Batuhan A' adlı kargo gemisinin sahibi ve kaptanı Murat Altıntaş'a ait olduğu tespit edildi. Mürettebattan kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Marmara Denizi'nde İmralı Adası açıklarında 3 gün önce bulunan cesedin, geçen ay batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin sahibi ve kaptanı Murat Altıntaş'a ait olduğu tespit edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 15 Şubat'ta Karacabey ilçesi Kurşunlu mevkisi açıklarında batan gemiyle ilgili Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yapılan araştırmalar sonucu 3 Mart'ta suyun yüzeyinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı hatırlatıldı.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA eşleşmesi sonrasında cesedin "Batuhan A" adlı kargo gemisinin sahibine ait olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, mürettebattan kayıp 3 kişiyi arama çalışmasının sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bilgisi verildi.

Geminin sahibi ve kaptanı Murat Altıntaş'ın cenazesinin, ailesine teslimine ilişkin işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Mürettebattan 2 kişinin cesetlerine daha önce ulaşılmıştı

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı.

Kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinde görevli kaptan Murat Altıntaş, ikinci kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), mühendis Murat Çalışkan (33), yağcı Hüseyin Tutuk, aşçı Zeynep Kılınç (33) ve stajyer Ahmet Atav (22) kaybolmuştu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan Zeynep Kılınç'ın cesedine ulaşılmıştı. SAS komandosu dalgıçların 20 Şubat'ta yaptığı dalışta da gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi bulunmuştu. Geminin enkazındaki aramalar, 1 Mart'ta sonlandırılmıştı.

İmralı Adası açıklarında arama faaliyeti gerçekleştiren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 Mart'ta su yüzeyinde bir kişinin cansız bedenine ulaşmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Marmara Denizi İmralı Adası Denizcilik Soruşturma Kaza Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ataner Orkunoğlu kimdir? İYİ Parti İstanbul Bakırköy Belediye Başkan adayı Ataner Orkunoğlu kimdir? DEVA Partisi Kırıkkale adayı Adem Atmani kimdir? 2024 DEVA Partisi Kırıkkale belediye başkan adayı kim? Eyüp Ali Özdemir kimdir? İYİ Parti İstanbul Bağcılar Belediye Başkan adayı Eyüp Ali Özdemir kimdir? Ali Coşkun kimdir? İYİ Parti İstanbul Ataşehir Belediye Başkan adayı Ali Coşkun kimdir? Yüksel Tümtürk kimdir? İYİ Parti İstanbul Avcılar Belediye Başkan adayı Yüksel Tümtürk kimdir? İsmail Yaşar kimdir? İYİ Parti İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan adayı İsmail Yaşar kimdir? Ayşe Gülnur kimdir? İYİ Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı Ayşe Gülnur Şakir kimdir? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 6 Mart EXXEN spor canlı izle! E okul neden açılmıyor, e-okul sorun mu var 6 Mart Çarşamba? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 6-7 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! GS Warriors Milwaukee Bucks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 7 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Atlanta Hawks Cleveland Cavaliers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 7 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! 6-7 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 6 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor kim kazandı? 6 Mart Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title