İmece Uydu Projesi, Türk Silahlı Kuvvetleri Envanterine Alındı... Tümgeneral Hüseyin Duman: 'Gökyüzünde Bir Gözümüz Daha Oldu'

(ANKARA) - İMECE Uydu Projesi, Ankara'daki törenle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alındı. Yüzde 90'dan fazla yerli teknolojilerle geliştirilen ve yaklaşık 2 yıl önce uzaya gönderilen "GÖKTÜRK-2B" uydusu, Türkiye'nin uzay ve savunma alanındaki kapasitesini artırıyor. Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı'nın kontrolünde olacak uydu; istihbarat, afet yönetimi ve tarım gibi kritik alanlarda görev yapacak.

İMECE Uydu Projesi Kabul ve Envantere Alma Töreni, Ahlatlıbel'de bulunan Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, İMECE Uydu Projesi'ne ilişkin bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Nefes, İMECE projesinin tamamlanması ve uydunun Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Nefes, yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranıyla geliştirilen uydunun yaklaşık 2 yıl önce uzaya gönderildiğini ve aktif olarak kullanıldığını belirtti.

Nefes, projenin başarısında Strateji Bütçe Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve TÜBİTAK ekiplerinin büyük katkısı olduğunu vurguladı. Nefes, TÜBİTAK Uzay olarak, Türkiye'nin uzay alanındaki ihtiyaçlarını AR-GE ile karşılamaya devam edeceklerini söyledi.

"GÖKTÜRK-2B uydumuzun, görev süresi boyunca ülkemize önemli katkılar sağlayacağına olan inancımız tamdır"

Hava Kuvvetleri Uzay Komutanı Hava Pilot Albay Çınar, "Bugün burada, ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzay yetenekleri açısından önemli bir sisteminin hizmet alınmasına tanık etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz" dedi. Albay Çınar, uzayın artık sadece bilimsel çalışmaların değil, askeri, stratejik operasyonların ve ulusal güvenliğinde vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini vurguladı. Türkiye'nin uzay alanındaki gelişiminin yıllar önce atılan vizyoner ve fedakar yaklaşımlarına dayandığını belirtti. 2000'li yıllarda başlayan yapılanmanın GÖKTÜRK-1 ve GÖKTÜRK-2 uyduları ile taçlandığını hatırlattı.

NATO'nun 2019'da uzayı beşinci harekat ortamı ilan ettiğini anımsatan Albay Çınar, bu süreçle paralel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de 2024 yılında Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı'nı kurduğunu söyledi. Uzay Komutanlığı'nın, barış ve savaş dönemlerinde ülkenin çıkarlarını uzaydan gelecek tehditlere karşı korumakla görevli olduğunu vurguladı. Albay Çınar, uzay sistemlerinin modern savaşta bilgi üstünlüğü, durumsal farkındalık ve hızlı karar alma gibi kritik yeteneklerin temelini oluşturduğuna dikkat çekti. Uzay tabanlı istihbarat, konumlama, erken uyarı ve elektronik harp gibi işlevlerin, sahada askeri üstünlük için hayati önem taşıdığını belirtti.

Envantere kazandırılan İMECE uydusunun, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın isimlendirme sistemine göre "GÖKTÜRK-2B" olarak adlandırıldığını belirten Albay Çınar, şunları söyledi:

"GÖKTÜRK-2B uydumuzun, görev süresi boyunca ülkemize önemli katkılar sağlayacağına olan inancımız tamdır. Bu vesileyle projenin her aşamasında emeği geçen tüm paydaşlara, sürecin başından itibaren özveriyle çalışan idari ve teknik personelimize, komutanlarımıza ve kıymetli silah arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. GÖKTÜRK-2B uydusunun ülkemize, milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını; Türkiye'nin uzaydaki gücünün artarak devam etmesini temenni ediyorum."

"Gökyüzünde bir gözümüz daha oldu"

Tümgeneral Hüseyin Duman, Türkiye'nin savunma alanında uzun yıllar dışa bağımlılığın sıkıntılarını yaşadığını belirterek, son dönemde bu açığın kapatılması için büyük yatırımlar yapıldığını söyledi. Duman, 1970'li yıllarda TÜBİTAK dergisiyle bilime özendiğini hatırlatarak, bugün o bilim insanlarının, öğretim üyeleri ve öğrencilerle birlikte savunma alanına odaklanarak Silahlı Kuvvetleri güçlendirmek için verdikleri çabayı gururla izlediklerini söyledi.

Duman, gökyüzünde artık bir gözlerinin daha olduğunu belirterek, bu yeteneğin gelecekte Türkiye'nin sanayiden tarıma, savunmadan şehirleşmeye kadar pek çok alandaki kapasitesini artıracak önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı. İMECE uydusunun etkin kullanımında görev alacak personelin bu kabiliyete gözleri gibi bakacağına inandığını belirten Duman, projeye katkı sağlayan tüm kurumlara, özellikle TÜBİTAK, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na teşekkür etti.

Duman konuşmasını, "İMECE uydusunun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" sözleriyle tamamladı.

İMECE Uydu Projesi nedir?

Türkiye'nin uzaydaki askeri kabiliyetlerini geliştirmek, uzay tabanlı İstihbarat, Gözetleme ve Keşif (İGK) faaliyetlerine destek olmak amacıyla milli olarak geliştirilen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzay yol haritasındaki gelecek nesil uydu projelerinin millilik oranının artırılması ve metre altı çözünürlüklü elektro-optik bir uydu sistemine sahip olunması maksadıyla başlatılan Yer Gözlem Uydusu Geliştirilmesi (İMECE) ARGE Projesine yönelik sözleşme 21 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü arasında imzalanmış olup İMECE uydusu 15 Nisan 2023 tarihinde TSİ 09.48'de ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı tarafından işletilen Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Space-X firmasına ait Falcon-9 roketiyle fırlatılmıştır.

Türkiye saatiyle 12.24'te fırlatma aracından ayrılarak yörüngeye yerleşen uydudan ilk sinyalin alınması sonrasında devreye alma çalışmaları gerçekleştirilmiş ve 29 Nisan 2023 tarihinde ilk test görüntüsü başarıyla alınmıştır. Yaklaşık 680 kilometre irtifada Alçak Dünya Yörüngesi'nde görev yapan ve günümüze kadar yörüngede kabul testlerini tamamlayan İMECE uydusu, coğrafi kısıt olmaksızın Dünya'nın her yerinden görüntü çekebilmek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin istihbarat ihtiyaçlarına destek olmak, hedef analizi, doğal afet, haritalama, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda hizmet vermek için Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı personeli tarafından 7/24 esasına göre komuta kontrol edilecektir.