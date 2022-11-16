İstanbul'daki açılışa AK Partili başkanın İmamoğlu'na teşekkürü damga vurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "150 Günde 150 Proje" maratonu kapsamında, Bayrampaşa'daki eski cezaevi arazisine kurulan İsmet Paşa Yaşam Merkezi ile Muratpaşa Kapalı Yüzme Havuzu ve Zemin Altı Otoparkı'nın açılışını yaptı.

"BU YOLDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

AK Parti'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'e bugüne kadar gösterdiği iş birliği ve dayanışmadan dolayı teşekkür eden İmamoğlu, " Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına girmeye hazırlandığımız şu dönemde, kamu yöneticileri olarak bir araya gelmekten, birlikte çalışmaktan, birlikte üretmekten, asla uzak durmamalıyız. Yoksa sözde 'Birleşelim, kucaklaşalım; kardeşiz' demekle bu olmaz. Yani bu işin, yönetici seviyesinde çözülmesi şarttır. Bu bağlamda; yönetim ahlakı, yönetim felsefesi noktasında, bu yoldan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

"KARDEŞLİĞİMİZE DAHA GÜÇLÜ SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Konuşmasının devamında Taksim'de düzenlenen kanlı saldırıya değinen İmamoğlu, "Hepimizin başı sağ olsun. Milletçe üzüntülüyüz. Milletçe kayıplarımıza üzülüyoruz. Yaralılarımız için de şifa duası ediyoruz. Ancak bu dönemlerde, İstanbullular olarak, hep birlikte önemli bir görevimiz var. Birlikte şehrimize sahip çıkacağız. İstanbul'un, dayanışmanın, umudun, aynı zamanda kardeşliğin, barışın, sadece kendi içerisinde değil, dünyaya verdiği mesajla nerede olduğunun önemi büyük. Dünya, bu anlamda İstanbul'u gözlüyor. İstanbul ne yapıyorsa, buna göre hareket ediyor. Onun için el ele vereceğiz; ülkemize, birliğimize, kardeşliğimize hep birlikte daha güçlü sahip çıkacağız. Hep birlikte, yaşama da daha çok sarılacağız" ifadelerini kullandı.

"ELİMİZDEN GELEN HER TÜRLÜ YARDIMI YAPACAĞIZ"

Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner de açılışı yapılan merkezin önemli bir yer olduğunu vurgulayarak "Biraz önce Sayın Başkan'ımızla da görüştük. Çok seri bir şekilde buranın harekete geçmesi gerekiyor. Bu nedenle Başkan'ımız da buradaki 5 tane önemli ofisleri açarak, halkımızın çok daha rahat bir şekilde buraya gelmelerini sağlıyorlar. Diğer dükkanların da çeşitli bir şekilde doldurularak buranın artık bir yaşam merkezi haline gelmesini, bundan sonra da inşallah birlikte yürüteceğiz. Biz de elimizden gelen her türlü yardımı Sayın Başkan'ımıza yapacağız" dedi.

İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ

Açıklamasının devamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür eden Aydıner, "Öncelikle, Bayrampaşa'mıza getirmiş olduğu çok önemli projelerinden dolayı, ben kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Halkım adına şükranlarımı sunuyorum. Özellikle de buradaki bu yaşam merkezinin altında bulunan, açılışını Sayın Başkan'ımızın yapacağı önemli projeler, hakikaten insanımıza dokunacak olan projelerdir. Halkımıza, insanımıza, gençlere ve çocuklara dokunan bu tür projeleri yapması da bizim için de anlam teşkil ediyor. Yine aynı şekilde yüzme havuzu ve altında otopark olması da Bayrampaşa için çok ama çok önem arz ediyor. O açıdan bu önemli projelerin Bayrampaşa'ya kazandırılması münasebetiyle, kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İBB'nin Bayrampaşa'da kurduğu yaşam merkezinde, Bölgesel İstihdam Ofisi, Enstitü İstanbul İSMEK, Yuvamız İstanbul ve Mahalle Evi de hizmet verecek.