İletişim Başkanı Duran, STRATCOM Zirvesi'nin kapanış konuşmasını yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 'STRATCOM SUMMIT Zirvesi'ne katıldı.

Zirvenin kapanış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Uluslararası Sistemde Kopuş: Krizler, Anlatılar ve Düzen Arayışı' temasıyla gerçekleştirilen 5. Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi STRATCOM 2026'nın kapanış oturumunda sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Geride bıraktığımız iki gün zarfında, çağımızın en mühim ve en hayati meselelerine ışık tutan, derinlikli, düşündürücü ve son derece verimli tartışmalarla STRATCOM 2026'yı tamamlamış bulunuyoruz" dedi.

'HER BİRİNİZ, DERİNLİK VE MUHTEVA BAKIMINDAN ZENGİN BİR DİYALOĞUN ŞEKİLLENMESİNDE HAYATİ ROL ÜSTLENDİNİZ'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı adına, bu mühim buluşmaya ev sahipliği yapmaktan ve böylesine seçkin bir küresel katılımcı topluluğunu ağırlamaktan duyduğum derin memnuniyeti ifade etmek isterim. Bu zirve, medya ve iletişim profesyonellerinden akademiye, sivil toplumdan muhtelif alanlara uzanan, son derece çeşitli ve yetkin bir topluluğun katkılarıyla güç kazanmıştır. Her biriniz, derinlik ve muhteva bakımından zengin bir diyaloğun şekillenmesinde hayati bir rol üstlendiniz. Medya kuruluşlarımız ve dijital platformlarımız da burada ortaya konan fikir ve tartışmaların bu salonların çok ötesine taşınarak dünyanın dört bir yanındaki kitlelere ulaşmasını sağlamak suretiyle örnek teşkil eden bir kararlılık sergilemişlerdir. Öğrencilerden akademisyenlere, gazetecilerden sivil toplum temsilcilerine kadar tüm katılımcılara ve özellikle farklı kıtalardan bizlere katılan siz kıymetli misafirlerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Zirve boyunca, geniş bir yelpazeye yayılan konularda kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Burhanettin Duran, teknolojiden diplomasiye, güncel gelişmelerden kriz yönetimine, dezenformasyonla mücadeleden uluslararası sistemdeki yapısal sorunlara kadar pek çok başlığı ele aldıklarını ifade etti. Gerçekleştirilen ikili temasların kıymetli işbirliği imkanlarının önünü açtığını belirten İletişim Başkanı Duran,

"STRATCOM Zirvesi, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden onlarca seçkin uzmanın katılımıyla zenginleşen bir düşünce platformu olarak öne çıkmıştır" dedi.

İYİ NİYET BİLDİRGESİ'Nİ TAKDİM ETTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Uluslararası Sistemde Kopuş: Krizler, Anlatılar ve Düzen Arayışı' temasıyla gerçekleştirilen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi STRATCOM 2026'nın İyi Niyet Bildirgesi'ni takdim etti.

"Uluslararası Sistemde Kopuş: Krizler, Anlatılar ve Düzen Arayışı' temasıyla gerçekleştirilen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi STRATCOM 2026'nın İyi Niyet Bildirgesi'ni takdim etmekten onur duyuyorum: Bilginin yalnızca bir iletişim aracı değil, aynı zamanda hem ulusal hem de küresel güvenliğin temel bir unsuru olduğunu teyit ederek; İletişimi, hem bir aktarım aracı hem de hakikati dezenformasyondan ayırt eden ve dijital ile enformasyon alanlarında ulusal güvenliği tahkim eden stratejik bir savunma hattı olarak tanımlayarak; Yeni nesil teknolojiler ile dijital iletişim araçlarının bu dönüşümün merkezinde yer aldığını vurgulayarak; Yeni iletişim teknolojilerinin dezenformasyonu 'daha ikna edici' ve 'daha zor tespit edilebilir' hale getirmek amacıyla kullanılmasına karşı çıkarak; algoritmik şeffaflık ve etik amaç ilkesini müdafaa ederek; Kamuoyunun manipülasyona açık hale geldiği bir ekosistemde, doğru bilgiye erişimin temel bir hak ve küresel istikrarın ön koşulu olduğunu vurgulayarak; Manipülasyona karşı kalıcı kurumsal dayanıklılık tesis etme yönündeki azim ve kararlılığımızı yineleyerek; Uluslararası düzenin yalnızca bir kriz değil, aynı zamanda derin bir ayrışma sürecinden geçtiğini tespit ederek; mevcut statükonun sürdürülemez olduğunu ve yıkım yerine adil ve hakkaniyetli bir reformun gerekliliğini teyit ederek; Özellikle İran'ı da içeren bölgesel gerilimler karşısında; gerilimin tırmanmasını önleyen, uluslararası hukuku gözeten ve diyaloğu önceleyen bir yaklaşımı benimseyerek; Müzakere yoluyla adil, insan odaklı ve stratejik temellere dayalı bir yaklaşımı ileri taşıyarak; Bölgemize sahip çıkarak ve bölgesel gerçeklikleri açıklık ve tutarlılıkla ortaya koyarak; bölgesel güvenlik, istikrar ve refaha olan bağlılığımızı yineleyerek; Devletler, uluslararası kuruluşlar, medya, akademi, teknoloji şirketleri ve sivil toplum arasında hakikat temelli bir iletişim düzeni tesis etme yönündeki ortak hedefimizi vurgulayarak; 'Gücün haklılığı tayin ettiği' bir anlayışla uluslararası sistemin aşındırılmasını ve her türlü çifte standardı kati surette reddederek; Özellikle kriz dönemlerinde insan odaklı yaklaşımı, liderler arası doğrudan temasları ve diplomasinin önceliğini esas alarak; Kamu diplomasisinin her koşulda güven ve meşruiyet üretme kapasitesinin sürekliliğini vurgulayarak; Kalıcı barışın ancak tüm tarafların hak ve menfaatlerini gözeten politikalarla mümkün olacağını; özellikle insanlıktan çıkarma gibi savaş suçları karşısında bu yaklaşımın hayati önem taşıdığını hatırlatarak; Bölgesel sorunların önlenmesi amacıyla kendi dinamiklerimize dayalı bir güvenlik mimarisi inşa etme kararlılığımızı teyit ederek; İklim meselesini yalnızca teknik bir çevre meselesi olarak değil, aynı zamanda bir insan hakları ve güvenlik meselesi olarak ele alarak; çözüm yollarını insanlığın ortak faydası doğrultusunda şekillendirerek; Geride bıraktığımız iki gün boyunca STRATCOM 2026, küresel meselelerin ele alınmasında ortak aklın ve müşterek sorumluluğun öne çıktığı öncü bir platform olmuştur."

'TÜRKİYE'NİN MAZLUM DÜNYANIN SESİNİ İLETMESİNİ SAĞLAYAN'

İletişim Başkanı Duran, "Programımıza son verirken, gönderdikleri video mesajla zirvemizi destekleyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Kendisi 'Dünya 5'ten büyüktür' ve 'Daha adil bir dünya mümkündür' sözleriyle bize vizyon çizen ve liderliğiyle Türkiye'nin mazlum dünyanın sesini iletmesini sağlayan ve yeni bir dünyanın kurulmasında öncülük eden Cumhurbaşkanımıza hassaten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu geniş katılımlı ve uluslararası nitelikteki etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen, gece gündüz demeden çalışarak programın hayata geçirilmesini sağlayan ve iki gündür burada kusursuz bir organizasyona imza atan tüm mesai arkadaşlarıma, İletişim Başkanlığı'ndaki arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sene dolu dolu bir programla tekrar buluşmak üzere sizi Allah'a emanet ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı