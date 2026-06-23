Haberler

Defne Samyeli'nin kızının görüntüleri olay oldu

Defne Samyeli'nin kızının görüntüleri olay oldu Haber Videosunu İzle
Defne Samyeli'nin kızının görüntüleri olay oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, bir süredir birlikte olduğu iş insanı sevgilisi Tanalp Tokgöz ile Kıbrıs tatilinde objektiflere yakalandı. Akdeniz'in serin sularında etraftaki bakışlara aldırış etmeden romantik ve samimi anlar yaşayan genç çiftin görüntüleri magazin gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları, hızla yayılan görüntülere esprili bir dille "Defne Samyeli görmesin" yorumlarında bulundu.

  • Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, iş insanı Tanalp Tokgöz ile Kıbrıs'ta romantik anlar yaşarken görüntülendi.
  • Çiftin deniz içindeki samimi görüntüleri magazin gündemine düştü ve sosyal medyada konuşuldu.

Defne Samyeli’nin podyumlarda ve sosyal medyada fırtınalar estiren küçük kızı Derin Talu, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı iş insanı sevgilisi Tanalp Tokgöz ile Kıbrıs’ta objektiflere takıldı. Çiftin deniz içindeki romantik ve samimi anları magazin gündemine bomba gibi düştü.

KIBRIS SAHİLLERİNDE ROMANTİZM

Yaz sezonunu açan ünlü güzeller kervanına katılan Derin Talu, sevgilisi Tanalp Tokgöz ile birlikte soluğu Kıbrıs’ta aldı. Yoğun geçen dönemin yorgunluğunu Akdeniz’in serin sularında atan ikili, plajda ve denizde birbirlerine olan bakışlarıyla dikkat çekti. Deniz keyfi yaptıkları sırada etraftaki bakışlara aldırış etmeden romantik anlar yaşayan çift, aşk tazeledi.

"DEFNE SAMYELİ GÖRMESİN!"

Magazin basınına yansıyan aşk dolu kareler, kısa sürede sosyal medya platformlarında da en çok konuşulan konular arasına girdi. İkilinin birbirine çok yakıştığını belirten binlerce yorumun yanı sıra, görüntüleri izleyen bazı kullanıcıların esprili bir dille "Defne Samyeli görmesin" ve "Annesinden onayı çıktı mı acaba?" şeklinde yorumlar yapması dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti

Erdoğan'dan kurmaylarına son dönemin en sert talimatı!

Sen misin AVM denetlemeye kalkan! Emniyet'ten ilk fotoğraflar geldi

Emniyet'ten ilk fotoğraflar geldi! Artık bu havalarından eser yok
Avrupa'da ejderha sıcakları alarmı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir

Dünyayı tedirgin eden uyarı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıalbatros :

evet beni niye çağırmadınız ben de sevgilimle gelirdim diye kızabilir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Ertem:

Neden görmesin amacı bu değilmiydi zaten.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

İşte ünlü oyuncunun son hali
Norveç'ten Dünya Kupası'nda eşi benzeri görülmemiş kutlama

Dünya Kupası'nda eşi benzeri görülmemiş kutlama
Senegal Cumhurbaşkanı'nın Milli Takım'a gönderdiği mesaj olay oldu

Milli Takım'a gönderdiği mesaj olay oldu
Yapay zeka dev şirkette 21 bin kişiyi işinden etti

Yapay zeka dev şirkette 21 bin kişiyi işinden etti
Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, polis fena paketledi

Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, faturası hayli ağır oldu
Haaland durdurulamıyor! Norveç Dünya Kupası'na damga vuruyor

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok
Milli oyunculardan Bodrum'da hediye edilecek villalar için çarpıcı karar

Bodrum'da kendilerine hediye edilecek villalar için yeni karar
Altında beklenmedik senaryo! Yatırımcıyı yıkan tahmin

Altında beklenmedik senaryo! Yatırımcıyı yıkan tahmin