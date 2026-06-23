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Bomba hamle! Okan Buruk Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor

Bomba hamle! Okan Buruk Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, savunma hattını güçlendirmek için sürpriz bir isme yöneldiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Yusuf Akçiçek'i transfer listesine aldığı iddia edildi.

  • Galatasaray, Al Hilal'de forma giyen Yusuf Akçiçek'i transfer listesine ekledi.
  • Yusuf Akçiçek, 2024 yazında Fenerbahçe'den Al Hilal'e 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
  • Yusuf Akçiçek'in güncel piyasa değeri 14 milyon euro.

Süper Lig'de üst üste dördüncü, toplamda ise 26'ncı şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, yeni sezonun kadro planlamasına hız verdi. Sarı-kırmızılı yönetimin, teknik heyetin raporu doğrultusunda savunma hattına genç ve potansiyelli bir oyuncu kazandırmak istediği belirtiliyor.

YUSUF AKÇİÇEK GÜNDEMDE

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Al Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek'i transfer listesine ekledi. Haberde, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın da genç savunmacıyla ilgilendiği ifade edildi.

FENERBAHÇE'DEN AL HİLAL'E GİTMİŞTİ

20 yaşındaki stoper, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al Hilal'e transfer olmuştu. Sol ayağını etkili kullanan genç futbolcunun, Suudi Arabistan ekibindeki geleceğini yeniden değerlendirdiği ve yaz transfer döneminde ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü.

PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Yusuf Akçiçek'in durumunun önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.  Galatasaray'ın ise oyuncunun şartlarını yakından takip ettiği ve oluşacak fırsata göre resmi adımlar atabileceği belirtiliyor.

EZELİ RAKİPTEN SONRA GALATASARAY MI?

Altyapı kariyerinin ardından Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertli ekipte gösterdiği performansla dikkat çeken Yusuf Akçiçek'in adı şimdi Galatasaray ile anılıyor. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu olurken, gelişmeler futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

Sabshta Semet Akaydın istiyordu

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Haber YorumlarıNetherill:

yusuf temiz çocuk cinconda barınamaz.

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