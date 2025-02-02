Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti

Yenidoğan davasının 2 numaralı sanığı cezaevinde intihar etti
İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış

İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
Şarkıcı Merve Özbey'in iş insanı eşi ile emniyet müdürü gözaltında

Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü gözaltında
Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu

Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenin kalabalık bir grupla Anıtkabir'e yürüyeceği iddiası tartışma yaratırken avukatlarından konuyla ilgili yalanlama geldi. Yapılan yazılı açıklamada "Genç teğmenlerimizle birlikte Anıtkabir'e yürüneceğine ilişkin yapılan sosyal medya paylaşımı, gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkillerimizin böyle bir eylemden haberi yoktur" ifadeleri yer aldı.

Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amiri ve 5 teğmene "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verildi.

"ANITKABİR'E YÜRÜYECEKLER" İDDİASI

Tsk'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili bir iddia ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Teğmenlerin kalabalık bir grupla birlikte Anıtkabir'e yürüyeceği iddia edilirken, bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere avukatlarından yanıt gecikmedi.

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon

AVUKATLARINDAN YALANLAMA GELDİ

Sosyal medyadan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Genç teğmenlerimizle birlikte Anıtkabir'e yürüneceğine ilişkin yapılan sosyal medya paylaşımı, gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkillerimizin böyle bir eylemden haberi yoktur. Bahsi geçen paylaşımı yapanların durumdan haberdar olmadıkları ve paylaşımın iyi niyetle yapıldığı değerlendirilmektedir.

"HUKUKİ VE CEZAİ HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

Bununla birlikte aksi bir durumun müvekkillerimizi kullanarak sosyal medya platformlarında beğeni toplamak ve provokasyon yaratmaktan başka bir amaca hizmet etmeyeceğini ve bu hususta hukuki ve cezai tüm haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz. Bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi kamuoyundan saygı ile rica olunur."

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Akıma kapılan işçinin dudaklarından dökülen cümle kahretti
img

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
img

Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Sedat Peker üniversiteden mezun oldu

Sedat Peker üniversite bitirdi! Okuduğu bölüm de bir hayli ilginç
ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki

Erdoğan, Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana çok kızdı
İlişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi

İlişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene bir kötü haber daha

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.