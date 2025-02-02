TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon

Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amiri ve 5 teğmene "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verildi.

"ANITKABİR'E YÜRÜYECEKLER" İDDİASI

Tsk'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili bir iddia ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Teğmenlerin kalabalık bir grupla birlikte Anıtkabir'e yürüyeceği iddia edilirken, bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere avukatlarından yanıt gecikmedi.

AVUKATLARINDAN YALANLAMA GELDİ

Sosyal medyadan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Genç teğmenlerimizle birlikte Anıtkabir'e yürüneceğine ilişkin yapılan sosyal medya paylaşımı, gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkillerimizin böyle bir eylemden haberi yoktur. Bahsi geçen paylaşımı yapanların durumdan haberdar olmadıkları ve paylaşımın iyi niyetle yapıldığı değerlendirilmektedir.

"HUKUKİ VE CEZAİ HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

Bununla birlikte aksi bir durumun müvekkillerimizi kullanarak sosyal medya platformlarında beğeni toplamak ve provokasyon yaratmaktan başka bir amaca hizmet etmeyeceğini ve bu hususta hukuki ve cezai tüm haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz. Bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi kamuoyundan saygı ile rica olunur."