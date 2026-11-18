(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararının ardından Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulanmamasına tepki gösterdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulunan Şahin, "Bu Meclis, kendi üyesinin hakkını korumak için başka bir makamın takdirini bekleyemez" dedi. Şahin, Can Atalay'ın milletvekilliği kaydının yapılmasını, tahliyesinin sağlanmasını ve yasama görevine başlamasının önündeki engellerin kaldırılmasını istedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, AİHM'nin Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını değerlendirdi. AYM kararlarının uygulanmamasını ve Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi sürecini eleştiren Şahin, yüksek yargı kararlarının siyasi makamların takdirine bırakılamayacağını vurguladı.

"HATAY HALKININ İRADESİNİ DÖRT DUVAR ARASINA HAPSETTİNİZ"

Anayasa Mahkemesinin iki kez hak ihlali kararı vermesine rağmen bu kararların uygulanmadığını belirten Şahin, AİHM'nin de dört ayrı hak ihlali tespit ettiğine dikkat çekti.

Şahin, "Anayasa Mahkemesi iki kez hak ihlali kararı verdi, uygulamadınız. Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işlemini yok hükmünde saydı, yine tanımadınız. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dört ayrı hak ihlali tespit ederek Can Atalay'ın derhal serbest bırakılmasını ve milletvekilliği görevine dönmesini istedi. Siz Anayasa Mahkemesi'ni tanımayarak yalnızca bir milletvekilini cezaevinde tutmadınız, Hatay halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeyi de dört duvar arasına hapsettiniz" ifadelerini kullandı.

"AİHM'NİN 18. MADDE İHLALİ TESPİTİ TÜRKİYE'NİN HUKUK SİCİLİNE DÜŞÜLMÜŞ AĞIR BİR KAYITTIR"

AİHM kararında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18'inci maddesine ilişkin ihlal tespit edilmesinin önemine değinen Şahin, kararın yalnızca bireysel bir hak ihlaliyle sınırlı olmadığını belirtti.

Şahin, "Mahkeme, Can Atalay'ın özgürlüğünden yoksun bırakılmasının kendisini susturma ve siyasi çoğulculuğu bastırma amacı taşıdığına hükmetti. Bir hukukçu olarak söylüyorum, bu tespit Türkiye'nin hukuk devleti siciline düşülmüş son derece ağır bir kayıttır. Artık karşımızda yalnızca uygulanmayan mahkeme kararları değil, yargının hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin uluslararası bir mahkemenin açık tespiti vardır" dedi.

"ANAYASA'NIN 153. MADDESİNDE KARARLAR İKTİDARIN HOŞUNA GİDERSE UYGULANIR DİYE BİR HÜKÜM YOK"

Yargıtay'ın AYM kararlarını uygulamamasına tepki gösteren Şahin, Anayasa'nın 153'üncü maddesi uyarınca yüksek mahkeme kararlarının bağlayıcı olduğunu hatırlattı.

Şahin, "Anayasa'nın 153. maddesinde, mahkeme kararları iktidarın hoşuna giderse uygulanır diye bir hüküm yoktur! Hukuk devletinde yüksek mahkeme kararları siyasi makamların onayına sunulmaz. Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayı reddettiği, bir milletvekilinin seçilme hakkının yok sayıldığı bu tabloyu sıradan bir hukuki görüş ayrılığı gibi göstermeye kimsenin hakkı yoktur" diye konuştu.

Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin AYM tarafından yok hükmünde sayıldığını vurgulayan Şahin, "Yok hükmünde olan Can Atalay'ın milletvekilliği değil, onu Meclis'ten uzaklaştırmak için yapılan işlemdir" dedi.

"BU MECLİS KENDİ ÜYESİNİN HAKKINI KORUMAK İÇİN BAŞKA BİR MAKAMIN TAKDİRİNİ BEKLEYEMEZ"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulunan Şahin, Can Atalay'ın milletvekilliği kaydının yapılmasını ve yasama görevine başlamasının sağlanmasını istedi.

Şahin, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a da çağrım açıktır. Bu Meclis, kendi üyesinin hakkını korumak için başka bir makamın takdirini bekleyemez. Can Atalay'ın milletvekilliği kaydı yapılmalı, ilgili yargı mercileri tahliyesini sağlamalı, yemin ederek yasama görevine başlamasının önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır. Sandıktan çıkan iradeyi tanımayıp millet iradesinden, Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayıp hukuk devletinden söz edemezsiniz! Hukuksuzlukta ısrar etmek bir hukuk yorumu değildir. Anayasa'ya rağmen devlet yönetilemez. Mahkeme kararlarını tanımama alışkanlığını bu millete hukuk diye kabul ettiremezsiniz"

Kaynak: ANKA