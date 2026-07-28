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İçişleri Bakanlığı: 65 suçlu Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanlığı: 65 suçlu Türkiye'ye iade edildi
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İçişleri Bakanlığı, uluslararası ve ulusal düzeyde aranan 65 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 kişi, 8 ülkede düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Suçlar arasında kasten öldürme, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık gibi ağır suçlar yer alıyor.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, uluslararası ve ulusal düzeyde aranan 65 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının koordineli çalışmaları sonucunda yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen iş birliği neticesinde kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27 ve ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 suçlu ülkemize geri getirildi.

Bu kapsamda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Y, İ.A, T.F, Ü.C, E.B, Ö.G, B.G, Ö.H, A.K, M.E, T.A, H.U, H.Y, M.Y, E.Ç, Ö.M.F, İ.H.K, H.K, M.Y, M.H.Ö, B.G, H.D, T.B, M.Y, İ.K, B.V. ve M.K. ile ulusal seviyede aranan N.K, M.A, H.Ö, A.A, Y.Ç, D.Ç, M.Ç, M.A.C, B.U, E.B, T.Ş, N.T, O.E, S.D, E.Ç, B.V, A.A, K.H, İ.C, H.E, T.T, S.A, M.Ç, E.K, U.Ş, U.K, F.Ö, B.Ç, Ü.D, Y.Ü, M.G, B.A, M.Ö, S.Ç, H.K, M.D, S.O. ve Ö.A. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Gürcistan (51), Almanya (7), Belçika (2), Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da yakalanan şahısların; kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, mala zarar verme, kasten öldürme, kasten yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, basit yaralama, uyuşturucu madde kullanma ve ticareti, hırsızlık, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığını ihlal etme, yağma, çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli cinsel saldırı, hükümlü veya tutuklunun kaçması, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, resmi belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve askeri yasak bölgelere girme suçlarından arandıkları belirlendi.

Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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