Bakan Çiftçi: NATO Zirvesi'ni kazasız atlattık

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin, "Bütün riskleri, olabilecek hadiseleri gözden geçirdik. Vatandaşlarımız da bundan minimum derecede zarar görsünler diye. Bütün bu tedbirlerin neticesinde herhangi bir sorun olmadan zirveyi kazasız belasız atlattık. Ben Ankaralılara da teşekkür ediyorum. Çünkü hayatın olağan akışının bazen sekteye uğradığı da oldu, kapattığımız yollar oldu. Bundan dolayı da Ankaralıların da hoşgörüsüne sığınıyoruz. Tedbirleri abartmadık. Alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 24 TV'de katıldığı canlı yayında bakanlığın çalışmaları ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HAYATIN OLAĞAN AKIŞININ SEKTERE UĞRADIĞI DA OLDU"

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara başta olmak üzere Türkiye'de alınan güvenlik önlemlerine ilişkin konuşan Bakan Çiftçi, 56 bin polisin ve jandarmanın sahada etkin görev yaptığını söyledi. Güvenlik çalışmalarının aylar öncesinden başladığını aktaran Bakan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Güvenlik tedbirlerimizde Ankara'yı merkeze alan, Ankara'nın çevresindeki illeri 1. kuşak iller olarak kabul ettik, onu çevreleyen illeri ve liman şehirlerimizi 2. kuşak olarak, sınır illerimizi ise 3. kuşak iller olarak belirledik. Bir ay öncesinden istihbarat ekiplerimiz, siber suçlarla mücadele ekiplerimiz, terörle mücadele ekiplerimiz çalışmalarına başladı. 15 gün kala farklı bir faza geçtik, tedbirlerimizi daha da artırdık. Son 72 saatte tedbirlerimiz zaten zirve yaptı. Bütün riskleri, olabilecek hadiseleri gözden geçirdik. Bakanlıklarda çalışan görevliler idareye izinli olarak kabul edildi. Trafiği de bir anlamda seyrelttik. Vatandaşlarımız da bundan minimum derecede zarar görsünler diye. Bütün bu tedbirlerin neticesinde herhangi bir sorun olmadan zirveyi kazasız belasız atlattık. Ben Ankaralılara da teşekkür ediyorum. Çünkü hayatın olağan akışının bazen sekteye uğradığı da oldu, kapattığımız yollar oldu. Bundan dolayı da Ankaralıların da hoşgörüsüne sığınıyoruz."

"CUMHURBAŞKANIMIZIN KÜRESEL LİDERLİĞİNİ PERÇİNLEYEN BİR ZİRVE OLDU"

Bakan Çiftçi NATO Zirvesi'ne Türkiye'nin evsahipliği yapmasına ilişkin soru üzerine, "Türkiye'nin büyük bir devlet olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu. Herkes bunu kabul etti artık. Cumhurbaşkanımızın da bir küresel lider olduğu NATO Zirvesi ile birlikte bir kez daha tescillenmiş oldu. Zaten küresel liderdi, bölgemizde çok aktif rol oynuyordu. Bu manada güvenilir ülke pozisyonundaydı. Barışçıl çabaları sürekli ülkemiz yürütüyordu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda her iki tarafla görüşebilen ülke Türkiye'ydi. Yine aynı şekilde Suriye krizinde de Cumhurbaşkanımız aktif rol oynadı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın da küresel liderliğini perçinleyen, tartışmasız hale getiren bir zirve oldu" değerlendirmesinde bulundu.

"4 BİN 412 ARANAN ŞAHSI DA YAKALAMIŞ OLDUK, ZİRVENİN BÖYLE BİR FAYDASI OLDU"

Bakan Çiftçi, "Bu süreçte çok fazla gözaltı oldu. Biz anlayamadık. Arananlar mıydı onlar?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Güvenlik tedbirlerini artırınca mesela bizim hapis cezası alıp da aranan şahıslar vardı, sahada aradığımız kişiler vardı. Biz ifadeye gelmemekten dolayı mahkeme, savcılık ifadeye çağırmış, gelmemiş ve hakkında hapis cezası var, yakalanamamış bir türlü. Ankara'nın giriş çıkışlarında yapmış olduğumuz veya diğer birinci, ikinci, üçüncü kuşak illerde yapmış olduğumuz bu çalışmalarda 4 bin 412 şahsı da yakalamış olduk. Zirvenin bize böyle bir faydası daha oldu"

"Tedbirler abartıldı mı?" sorusunu yanıtlayan Çiftçi, şunları kaydetti:"

"Tedbirleri abartmadık. Alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık. Çünkü biz daha önce NATO zirvelerini de başka ülkelerde yapılan NATO zirvelerini de inceledik. Ülkemizde biliyorsunuz 2004 yılında İstanbul'da bir NATO Zirvesi yapılmıştı. 22 yıl sonra bu kez Ankara'da zirve yapıldı. 36. NATO Zirvesi yapıldı. Örneğin geçen sene NATO Zirvesi Hollanda'da yapılmıştı. Hollanda'da yapılan NATO Zirvesi'nde 38 bin polis görev almıştı. Bizim ülkemiz coğrafi olarak Hollanda'dan daha büyük. Sınır illerimiz var. Sınır illerimizde Suriye'deki durumu biliyorsunuz. Ukrayna-Rusya Savaşı dolayısıyla sınırlarımızdaki durum malum. Onun için abartmadık, alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık. Böyle önemli bir zirvede, dünyanın bütün gözlerinin olduğu, basın ordusunun takip ettiği zirvede en küçük hadise ülkemizin güvenli ülke imajını da olumsuz yönde etkileyebilirdi. Dolayısıyla böyle bir şeye mahal vermemek için abartmadan üzerimize düştüğü kadar tedbir aldık. Onda da başarılı olduğumuzu görüyorum"

"SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARININ TOPLATILMASI NATO ZİRVESİ'NE HAS BİR ŞEY DEĞİL"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasının zirveye yönelik bir uygulama olduğu yönündeki eleştirileri reddederek, çalışmaların aylar önce başlatılan program kapsamında yürütüldüğünü söyledi. Bakan Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin çalışmaların NATO Zirvesi ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirterek, "Bu, zirveye has bir şey değil" dedi.

Ankara Valiliği'nin zirve öncesinde yaptığı açıklamayla sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik hedefe ulaşıldığını duyurduğunu anımsatan Çiftçi, söz konusu çalışmaların 15 Mart 2025 tarihinde başlatılan süreç kapsamında yürütüldüğünü ifade etti. Çiftçi, İl Özel İdaresinin bulunduğu 51 ilde çalışmaların daha önce tamamlandığını, büyükşehirlerde ise sürecin devam ettiğini, Ankara'da da zirve öncesinde tamamlandığını kaydetti.

Çiftçi, "'NATO'nun gelen misafirleri acaba bizim vatandaşımızdan daha mı kıymetli? Bu hayvanlar onların paçasına mı dolanacaktı' diye eleştiriler de oldu. Zaten gelenler arabayla geliyor, arabayla gidiyor. Sahipsiz sokak hayvanlarının onlara verebileceği bir zararı yok. Bu tamamen kendi vatandaşımızın güvenliğine yönelik olarak, sokakların daha güvenli hale gelmesi için tamamen kendi çalışmamız. NATO Zirvesi ile bu işin uzaktan yakından alakası yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye genelindeki çalışmalara ilişkin de bilgi veren Çiftçi, "Şu anda tüm Türkiye'de sokak hayvanlarının yüzde 88'i toplanmış durumda. Yüzde 12'lik bir oran var hedefimizde. Bu senenin sonuna kadar bütün sokak hayvanlarını toplamak, sokaklarımızı daha güvenli hale getirmek, çocuklarımız rahatlıkla parka gitsinler, yaşlılarımız camiye gitsinler, kadınlarımız sokaklarda rahatlıkla dolaşabilsin diye sene sonuna kadar bu problemi de çözmüş olacağız. Hayvanları da barınaklara almak suretiyle onların orada beslenmelerini, tedavilerini yapıyoruz, sahiplendirmelerini yapıyoruz. Onları da güvenli ortamlarda tutuyoruz. Hem insanımızın güvenliği hem de hayvan refahı için bulunmuş en güzel çözümlerden birisi" dedi.

"2 BİN 763 YOL KONTROL NOKTASI VE SABİT NOKTA KALDIRILDI"

Bakan Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir karakolun NATO Zirvesi nedeniyle kaldırıldığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, kaldırılan yapının görevini tamamlamış bir yol kontrol noktası olduğunu söyledi. Çiftçi, uygulamanın "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında aylar önce başlatılan çalışmanın parçası olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığı olarak süreçte üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini kaydeden Çiftçi, sabotaj ve provokasyonların önüne geçmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Göreve başladığında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki yol kontrol ve arama noktalarının gözden geçirilmesi talimatını verdiğini ifade eden Çiftçi, "Terörsüz Türkiye ile beraber bunların da gözden geçirilmesi gerektiğini, görevini tamamlamış yol kontrol noktalarının ve arama noktalarının kaldırılması talimatını verdim" dedi.

Bu kapsamda bugüne kadar 2 bin 763 yol kontrol noktası ve sabit noktanın kaldırıldığını açıklayan Çiftçi, müfettişlerin kalan noktalarla ilgili incelemelerini sürdürdüğünü belirtti. Şemdinli'deki uygulamanın da bu çalışma kapsamında gerçekleştirildiğini vurgulayan Çiftçi, "Şemdinli'de de artık fonksiyonu kalmamış, görevini tamamlamış bir konteyner yol kontrol noktasını kaldırmışlar. Ona dair bir haberdi. NATO Zirvesi ile yakından uzaktan alakası yok. Bu, bizim aylar öncesinde başlattığımız bir çalışmanın parçası" ifadelerini kullandı.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİLAH BIRAKMASINDAN BU YANA 219 KİŞİ İKNA EDİLEREK SİLAH BIRAKTI"

Bakan Çiftçi, Terörsüz Türkiye sürecinde son duruma dair soruyu yanıtlarken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başarısızlığa uğramaması için süreci çok yakından takip ediyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak terör örgütü mensuplarını ikna yoluyla teslim olmaya yönelik bir çalışmamız var. Terör örgütü 12 Mayıs 2025'te silah bırakmıştı. O günden bugüne kadar 219 tane terör örgütü mensubunun ikna edilerek teslim olması sağlandı. Sırf 134 tanesi bu sene teslim oldu, 6 aylık süre içerisinde. Yol kontrol noktaları bunun bir başka çalışmasıydı. Arazide arama tarama çalışmalarına devam ediyoruz. 58 tane sığınak, barınak veya depo gibi yaşam alanlarını bulduk ve onları da tasfiye ettik. Bizim Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız kanalıyla arazideki çalışmalarımız hızla devam ediyor. Biz bu sürece destek veren bakanlıklardan bir tanesiyiz, iç güvenlik yönüyle."

"YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNE BU YILIN İLK 6 AYINDA BİN 272 OPERASYON YAPTIK"

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, "Bu senenin ilk 6 ayında 478 suç örgütüne yönelik olarak bin 272 operasyon yaptık. Bazıları yerel çeteler ve suç örgütleri, bazıları ulusal çapta faaliyet gösterenler. İster yerel ister ulusal faaliyet göstersin, bunlara kesinlikle faaliyet alanı bırakmayacağız. Bunların tamamını tasfiye edeceğiz. Bu konuda mücadelede son derece kararlıyız" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber suçlarla mücadele çalışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Siber devriyelerin tıpkı polislerin sokakta devriye görevi yapması gibi dijital ortamda görev yürüttüğünü belirten Çiftçi, bu yıl gerçekleştirilen çalışmalarda 138 bin kişi veya hesapta suç unsuru tespit edildiğini söyledi. Bu çalışmalar sonucunda 30 bin internet sitesine erişimin engellendiğini ifade eden Çiftçi, 52 bin sosyal medya hesabının da erişime kapatıldığını bildirdi. Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında da önemli adımlar atıldığını kaydeden Çiftçi, "45 bin de yasa dışı bahis dediğimiz siteler var. Kumar oynatan, insanımızın muzdarip olduğu konulardan birisi. Bunlara erişim engeli getirmişiz siber çalışmalar neticesinde" bilgisini paylaştı.

"ÜLKEMİZDEKİ SURİYELİ SAYISI 2 MİLYON 245 BİN"

Bakan Çiftçi, Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısının 2 milyon 245 bin olduğunu belirterek, 2016-2026 döneminde 1,5 milyon Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü açıkladı. Çiftçi, Suriye'de 8 Aralık'ta yaşanan yönetim değişikliğinin ardından gönüllü geri dönüş yapanların sayısının ise 710 bine ulaştığını söyledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'deki Suriyelilerin "geçici koruma altındaki kişiler" statüsünde bulunduğunu kaydederek, güncel sayının 2 milyon 245 bin olduğunu ifade etti. Söz konusu verilerin Göç İdaresi Başkanlığı tarafından düzenli olarak resmi internet sitesinde yayımlandığını aktaran Çiftçi, "2016 yılından 2026 yılına kadar, yani 10 yıllık süre içerisinde 1,5 milyon kişi ülkelerine geri döndü" dedi.

Kaynak: ANKA