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NATO Zirvesi'nde imzalar atıldı! Almanya, ABD'den Tomahawk füzesi alacak

NATO Zirvesi'nde imzalar atıldı! Almanya, ABD'den Tomahawk füzesi alacak Haber Videosunu İzle
NATO Zirvesi'nde imzalar atıldı! Almanya, ABD'den Tomahawk füzesi alacak
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Ankara'da iki gün süren NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ile Tomahawk seyir füzelerinin satın alınması ve Almanya'da konuşlandırılması konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Merz, anlaşmanın Almanya'nın savunmasındaki stratejik boşluğu kapatacağını belirtirken, Berlin yönetimi bu adımın Rusya'ya karşı caydırıcılığı güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.

  • Almanya, ABD'den Tomahawk seyir füzeleri satın almayı ve Almanya'ya konuşlandırmayı kabul etti.
  • Anlaşma, Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ABD yönetimi arasında kesinleşti.
  • Almanya, Tomahawk füzeleriyle savunmadaki stratejik boşluğu kapatmayı ve Rusya'ya karşı caydırıcılık sağlamayı hedefliyor.

Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Berlin'de milletvekillerine hitap eden Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ile Tomahawk seyir füzelerinin satın alınması ve Almanya'ya konuşlandırılması konusunda mutabakata vardıklarını duyurdu.

Merz, anlaşmanın NATO Zirvesi kapsamında Washington yönetimiyle gerçekleştirdiği görüşmeler sırasında kesinleştiğini belirterek, zirvenin beklentilerinin ötesinde geçtiğini söyledi.

"SAVUNMAMIZDAKİ KRİTİK BOŞLUĞU KAPATIYORUZ"

Tomahawk füzelerinin Almanya'nın savunma kapasitesi açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayan Merz, "Bunu yaparak savunmamızdaki kritik stratejik boşluğu kapatıyoruz. Aynı zamanda kendi Avrupa sistemlerimizi geliştirmek ve bunları Avrupa'da konuşlandırmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz

TRUMP'IN KARARI SONRASI BELİRSİZLİK YAŞANMIŞTI

Tomahawk füzelerinin Almanya'ya konuşlandırılması planı, ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ayında Almanya'daki Amerikan askeri varlığını azaltacağını açıklamasının ardından belirsizliğe girmişti. Bu karar, önceki ABD yönetiminin Almanya'ya uzun menzilli Tomahawk füzeleriyle donatılmış bir ABD taburu konuşlandırma planının iptal edildiği şeklinde yorumlanmıştı.

RUSYA'YA KARŞI CAYDIRICILIK HEDEFLENİYOR

Berlin yönetimi, Avrupa kendi uzun menzilli füze sistemlerini geliştirene kadar Tomahawk füzelerinin Rusya'ya karşı güçlü bir caydırıcılık sağlayacağını savunuyor. Almanya, bu adımla hem savunma kapasitesini güçlendirmeyi hem de Avrupa'nın güvenlik altyapısını desteklemeyi amaçlıyor.

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