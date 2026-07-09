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Şırnak'ta "Artık ben olmayacağım" paylaşımı alarm verdi

Şırnak'ta 'Artık ben olmayacağım' paylaşımı alarm verdi
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Şırnak'ta Snapchat'te veda videosu paylaşarak kaybolan 14 yaşındaki B.B.B., polisin gece boyu süren aramaları sonucu boş bir inşaatta sağ bulundu.

Şırnak'ta sosyal medya platformu Snapchat'te paylaştığı veda niteliğindeki video sonrası hakkında kayıp başvurusu yapılan 14 yaşındaki çocuk, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gece boyunca sürdürdüğü yoğun arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, dün hakkında kayıp müracaatı bulunan B.B.B. (14), kaybolmadan önce sosyal medya platformu Snapchat'te, "Bildiğiniz üzere artık ben olmayacağım. Birkaç saat sonra kalıcı olarak ben yokum. Atacağım son snapte bu" ifadelerinin yer aldığı bir video paylaştı. Paylaşımın ardından ailesinin ihbarı üzerine Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü alarma geçti.

İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın bizzat koordine ettiği çalışmalarda, 20 ekip, yaya devriyeleriyle birlikte toplam 89 polis gece boyunca kentin dört bir yanında arama yaptı. Metruk binalar, parklar, boş araziler ve şüpheli görülen tüm noktalar tek tek kontrol edilirken, il merkezi giriş ve çıkışları da güvenlik güçlerince kontrol altına alındı. Polis ekiplerinin saatler süren titiz çalışması sonucunda B.B.B., bugün sabah saat 06.00 sıralarında merkez Gündoğdu Mahallesi 1243. Sokak üzerinde bulunan boş bir inşaatta sağ olarak bulundu. Yapılan ilk kontrollerde çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi. Gece boyunca sürdürülen koordineli çalışma sayesinde kayıp çocuk sağ salim bulunarak ailesine teslim edildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için kayıp şahıs olaylarında tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, benzer durumlarda ihbarların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi ve güvenlik birimlerine bildirilmesinin önemine dikkat çekti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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