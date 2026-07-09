Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı

Son dönemde sık sık can alan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Tokat'ta Dursun Almamış'ın da ölümüne neden oldu. Almamış'ın naaşı sıkı tedbirlerle toprağa verildi.

KENE YAPIŞTI 4 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Sulusaray ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Dursun Almamış'a yaklaşık 4 gün önce kene tutundu. Vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardığı öğrenilen Almamış, bir süre sonra rahatsızlanınca Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan Almamış, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Vefat eden Dursun Almamış'ın cenazesi, defnedilmek üzere Sulusaray ilçesindeki Taşköprü Mezarlığı'na getirildi.

VATANDAŞLAR CENAZEYE YAKLAŞTIRILMADI

Cenaze sırasında virüsün bulaş riskine karşı geniş güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlar cenazeye yaklaşık 2 metre mesafeden fazla yaklaştırılmazken, özel koruyucu kıyafet giyen yakınları tarafından tabut mezara indirildi. Defin işleminin ardından mezarın üzeri iş makinesi yardımıyla toprakla kapatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı