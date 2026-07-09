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Netanyahu'nun ABD'yi ziyaret ederek Trump ile Türkiye'nin F-35'lere erişimini görüşeceği iddia edildi

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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gelecek hafta ABD'yi ziyaret ederek Başkan Trump ile görüşmesinde Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına erişimini engellemeye çalışacağı iddia edildi. İsrail, askeri üstünlüğünü koruma gerekçesiyle ABD'yi bu konuda etkilemeye çalışıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecek hafta ABD'yi ziyaret edeceği ve Başkan Donald Trump ile görüşmesinde Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına erişimini gündeme getireceği iddia edildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail güvenlik kabinesi 7 Temmuz Salı akşamı yapılan toplantıda, ABD ile Türkiye arasındaki F-35 savaş uçağı müzakerelerine ilişkin değerlendirmeleri dinledi.

ABD'nin Türkiye'ye F-35'leri vermemesini sağlamak için büyük çaba gösteren Tel Aviv yönetimi, eğer bu çabasında başarısız olursa en azından uçakların özellikleri düşürülmüş versiyonlarının Türkiye'ye verilmesi için çalışıyor.

İsrailli üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Trump'ın uçakların teslim edilmesi öncesinde hala bazı şartlar öne sürebileceğini savundu.

İsrail'in hava üstünlüğünü koruyacağına inandığını söyleyen İsrailli yetkili, anlaşmanın hala önüne geçilebileceğini ileri sürerek "Bu uçağın pek çok versiyonu mevcut, biz de mümkün olduğunca bu süreci etkilemeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Bir başka İsrailli yetkili ise anlaşmanın henüz sonuçlanmadığını öne sürerek İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "muhtemelen gelecek hafta" ABD'ye giderek Trump ile görüşmesinde bu konuyu gündeme getireceğini iddia etti.

Öte yandan, İsrail'in "niteliksel askeri üstünlüğünün (QME)" korunmasına ilişkin mevzuatı kullanarak Ankara ile Washington arasındaki anlaşmayı bozmak için Kongre ile işbirliği yapacağı aktarıldı.

ABD silah transferlerine ilişkin mevzuata göre "niteliksel askeri üstünlük", İsrail'in Orta Doğu'daki herhangi bir ülkeye karşı askeri üstünlüğünü korumasını güvence altına almayı amaçlıyor.

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönebileceğine yönelik sinyaller gelmesinin hemen ardından başta Netanyahu olmak üzere İsrailli siyasiler buna karşı olduklarını dile getirdi.

Netanyahu, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde ve sırasında ABD medyasına röportajlar vererek Türkiye'nin F-35'lere erişimine izin verilmemesi çağrısı yaptı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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