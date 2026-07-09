NATO Zirvesi'nde Ankara'da 145 uçuş gerçekleşti

NATO Ankara Zirvesi kapsamında Ankara’daki iki havalimanında 3 günde 83 iniş ve 62 kalkış olmak üzere toplam 145 uçuş gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, operasyonların emniyetli ve kesintisiz şekilde tamamlandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında hava trafiğine ilişkin bilgi verdi.

Uraloğlu, 6-8 Temmuz tarihleri arasında Esenboğa Havalimanı ve Ankara Havalimanı’nda toplam 145 uçuş hareketi gerçekleştiğini belirtti.

83 İNİŞ, 62 KALKIŞ YAPILDI

Zirve kapsamında 6 Temmuz’da 20 iniş ve 6 kalkış olmak üzere 26 uçuş, 7 Temmuz’da 52 iniş ve 5 kalkış olmak üzere 57 uçuş gerçekleştirildi.

Zirvenin son günü olan 8 Temmuz’da ise kalkış trafiği yoğunlaştı. İki havalimanında 11 iniş ve 51 kalkış olmak üzere toplam 62 uçuş yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

ANKARA HAVALİMANI’NDA 82 UÇUŞ

Uraloğlu, Ankara Havalimanı’nda 44 iniş ve 38 kalkış olmak üzere 82 uçuşun, Esenboğa Havalimanı’nda ise 39 iniş ve 24 kalkış olmak üzere 63 uçuşun sorunsuz tamamlandığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, “Uluslararası standartlarda sunduğumuz hava trafik hizmetleri ve güçlü operasyonel koordinasyonumuzla NATO Ankara Zirvesi kapsamındaki uçuş operasyonlarını emniyetli ve kesintisiz şekilde sürdürdük” dedi.

PİST GENİŞLETİLDİ, APRON KAPASİTESİ ARTIRILDI

15 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Ankara Havalimanı, yapılan modernizasyon çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası operasyonlara hizmet verecek hale getirildi.

Çalışmalar kapsamında 2 bin 450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki pist, 3 bin metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı. Ayrıca 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla yaklaşık 44 uçağın aynı anda park edebileceği kapasite oluşturuldu.