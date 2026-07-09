Dolandıramadığı depremzedeye öyle bir beddua etti ki vicdanları yaraladı

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Hasan Sarp, 6 yıldır kullandığı aracını 1 milyon 170 bin TL'ye satış ilanına koydu. Bir şahıs kendisini müşteri olarak göstererek araca talip oldu. Aracını almak isteyen müşteri görünümündeki dolandırıcıyla iletişime geçen Sarp, dolandırıcının pazarlık etmesiyle 1 milyon 160 bin TL'ye araç satışında anlaştı.

İLANDAN KALDIRTIP KENDİSİ SATIŞA ÇIKARDI

Dolandırıcı müşteri, araç satışı öncesinde kaparo ücreti olarak 2 bin TL gönderip Sarp'tan aracı ilandan kaldırmasını istedi. Aracını ilanından kaldıran Sarp, sosyal medyada kendi aracının dolandırıcı tarafından 900 bin TL fiyatla ilana konulduğunu fark etti.

Birkaç gün sonraysa dolandırıcı şahsın ilanını gören bir galerici, aracı 900 bin TL'ye almak istedi. Dolandırıcı şahıs; alıcı ve satıcıyı fiyat konusunda konuşturmayarak kandırmaya çalıştı. Ancak izlediği haberlerden dolayı deneyimli olan araç sahibi Sarp, galericiye aracı kaç paraya satın aldığını sorması üzerine dolandırıcının oyunu ortaya çıktı.

VİCDANLARI YARALAYAN BEDDUA

Araç satışını iptal etmesinin üzerine dolandırıcı şahıs; Sarp'a 'Keşke depremde eviniz üstünüze yıkılsaydı enkaz altında kalsaydınız' sözleriyle beddua etti. Dolandırıcı tarafından gönderilen 2 bin TL'lik kaparo ücretini geri göndermeye çalışan Sarp, dolandırıcılara kanmayın ve mağdur olmayın diyerek vatandaşları uyardı.

"Ben ilanı kaldırdıktan sonra dolandırıcı sosyal medya üzerinden kendisi ilana atmış"

Aracını ilandan kaldırdıktan sonra aynı fotoğrafla dolandırıcı şahsın aracı satışa koyduğunu ifade eden Hasan Sarp, "Aracım 6 yıldır kullandığım araçtı. Otomatik araba almak için değiştirmek istedim. Aracı ilana attım ve kısa sürede bir kişi araca talip oldu. Aracınız emsallerine göre temiz aracınızı almak istiyorum dedi. Pazarlık yapmak istemiyorum ama pazarlık sünnettendir diyerek 10 bin TL pazarlık yaptık. Aracımı 1 milyon 170 bin TL koymuştum, müşteriyle 1 milyon 160 bin TL'ye anlaşmıştık. Ben önceden şüphelendim ve benden kaparo atmak için hesap numarası istedi. Bende hemen göndermediğim için 2 saat sonra beni arayarak 'abi kaparo için hesap numarası atacaktın' dedi. Niyetinin ciddi olduğunu düşününce IBAN numaramı attım. Para bana gönderdi ve yarında akrabalarım aracı almaya gelip teslim alacağız dedi. Bana kaparo olarak 2 bin TL gönderdi ve ilanı kaldırmamı istedi. Ücret düşük geldiği için ilanı kaldırmadım. Müşteri 2 bin TL'yi gönderince sonradan ilanı kaldırdım. Ben ilanı kaldırdıktan sonra dolandırıcı sosyal medya üzerinden kendisi ilana atmış. İlana aracı 900 bin TL fiyat olarak attı" dedi.

"Aracın sahibi benim ama satışıyla kuzenim ilgilenecek, fiyatla ilgili bir şeyler demeyin dedi"

Dolandırıcının aracı satın almaya gelen galericiyle fiyat konuşmaması üzerine şüphelenerek dolandırıcılık ağını ortaya çıkaran Sarp, "Kahramanmaraş'tan bir galerici de arabayı görüp almak istiyor. Galerici, bu aracın değeri bu değil deyince dolandırıcı da acil sıkıştığım için aracı satmaya ihtiyacım var diyerek kandırdı. Aracın sahibi benim ama satışıyla kuzenim ilgilenecek, fiyatla ilgili bir şeyler demeyin dedi. Devir işlemlerinde siz parayı hesabıma atarsınız ben buradan her şeyi onaylarım diyor. Ben daha öncede haberlerde böyle şeyleri izlemiştim. Sen karışma, sen onlarla muhatap olma, her şeyi benim üzerimden olacak, güvenli ödemeyi böyle yapacağız gibisinde sözlerden şüphelendim. Aracı teslim almaya gelen kişilerinde kendilerinin olup olmadığını bilmediğimden gelen kişilerinde suçlu kişiler olabileceğini düşünerek direkt belli etmedim. Sonra gelen kişilerin mağdur kişiler olduğunu öğrendim. Kahramanmaraş'tan kalkıp gelmişlerdi, durumları anlattık ve kahve içirip uğurladık. Dolandırıcı, karşı tarafla ödeme konusunda 900 bin TL bizim aramızda olan bir ticaret var. Bununla ilgili sen para tutarına takılma, ben zaten kalan para hesabına göndereceğim dedi. Her şeyi paraya karışma, karşı taraftan fazla muhatap olma, ve alıcı kişileri de sürekli zaten telefon arayarak Ne yaptınız, buluştunuz mu, araba istediğiniz gibi çıktı mı gibi sorular soruyordu. Böyle kişilere kanmayın kimse mağdur olmasın. Kaparo ücretini kendisinin hesap numarası istedim ama kendi hesabımdan göndermedim o parayı dedi. Bankamla görüşüp iadesi için uğraşıyorum. Konuyla ilgili şikayetçi olmak için süreci başlattım. Kimse mağdur olmasın. Eğer dolandırılsaydım 6 yıllık emeğimiz giderdi ama fark ettik çok şükür. Şimdi dolandırdığımızı fark edince kendisine dedik ki araç satışı iptal olduğunu durumu anlattık. Kendisi de keşke depremde eviniz üstünüze yıkılsaydı da enkaz altında kalsaydınız gibisinden beddualar etmeye başladı. Ağzı alınmayacak küfürler etti. Sonrasında da aradığımda kendisine ulaşamadım. Bu şekil kimse mağdur olmasın. En acı noktamız olan depremle bizi vurdu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı