İçerik üreticisi ve müzisyen Ragıb Narin, İstanbul ve Ankara'da konser verecek

"Vur Beni", "Yaz", "Bal Kaymak", "Doktor" ve "Araba"nın da aralarında bulunduğu çok sayıda şarkıya imza atan, Anadolu'nun farklı şehirlerinde çektiği etkileyici videolarıyla sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazanan Antakya doğumlu içerik üreticisi ve müzisyen Ragıb Narin, 19 Kasım'da Ankara'da, 14 Aralık'ta ise İstanbul'da konser verecek.

Sosyal medyada yayımladığı videolarla milyonlarca kişiye Türkiye'nin güzelliklerini yansıtan Narin, futbolla başlayıp, içerik üreticiliği ve müzik ile devam eden kariyerini, yaşamındaki dönüm noktalarını ve Anadolu şehirlerine olan ilgisini AA muhabirine anlattı.

Narin, sosyal medyadaki popülerliğinden önce Hatayspor'da futbol kariyerine başladığını, ardından Mersin İdman Yurdu'na transfer olduğunu belirterek, daha sonra da profesyonel olarak Hatayspor'a imza attığını dile getirdi.

Futbol kariyerinin çok uzun sürmediğinin altını çizen 29 yaşındaki içerik üreticisi, "Çünkü hayal ve hedeflerim Avrupa ve dünya futboluydu. Ama bulunduğum coğrafyada bu çok kolay değildi. O yüzden ticarete atıldım. Baba mesleği, 3-4 yıla yakın kuruyemiş ticareti ile uğraştım. Yurt dışına ithalat ihracat yaptık. O zaman zaten dünyayı gezmeye başladım. Müzik de vardı. O zamanlar hep gitarım sırtımda idi. Hem ticaret hem müzik yapıyordum ve belli bir bütçeye ulaştığımda, birikim yapınca artık müzik piyasasına kendi adımlarımla, kendi gücümle girebileceğime inandım. Ticaret yaparken ilk şarkımı çıkardım. Sonra bayağı ilerledi mevzular. Şu an hem sosyal medyada içerik üretiyorum hem şarkı yapıyorum hem konserler hem müzik hem gezme var. Hepsi bir arada, çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

"80'den fazla ülkeyi gezdim"

Hem iş hem de gezmek için birçok ülkeyi görme fırsatı bulduğunu kaydeden Narin, "Gezdikçe, keşfettikçe daha fazla yer görüyorsunuz. İmkanınız varsa, daha fazla yer gördükçe kendinizi geliştirme fırsatı yakalıyor, güzel tecrübeler ediniyorsunuz. Ben de dünyayı geziyordum." ifadelerini kullandı.

Narin, pandemi dolayısıyla eve kapanma sürecinde yurt dışında olduğunu anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Kapanma öncesi Amerika'ya gitme fırsatı yakaladım. Amerika'ya gittiğimde, tüm Türkiye evde oturmuşken ben geziyordum. O süreç paylaşımlarıma da 4-5 kat etki ediyordu. Çünkü ülkede başka gezen ve içerik paylaşan yoktu. Çok içerik paylaşan biri olmamama rağmen paylaştığım içerikler inanılmaz izlenince artık daha fazla paylaşmam, daha fazla gezmem gerekiyor dedim. ABD'den Kosta Rika, Meksika, Panama, Hawaii gibi yerlere seyahat ettim ve seyahatlerimi paylaşmaya başladım. Zaten inanılmaz bir şekilde izlenmeler arttı."

Genç içerik üreticisi, 80'den fazla ülkeyi gezdiğinin altını çizerek, "Bir eksiklik vardı içimde. İstediğiniz kadar gezin, güzel yerler görün ama kendi dilinizden, kendi canınızdan insanlar olmayınca hep bir şey eksik kalıyor içinizde. Şırnak'tan sosyal medyadan bir takipçimin daveti ile Şırnak'a gittim. Orada inanılmaz manzaralar, inanılmaz insanlar, oranın halkının misafirperverliği ile karşılaşınca dedim ki 'Ülkemde de çok güzel yerler var ve bunları göstermem lazım. Hep dışa dönük olmamamız lazım'. Ülkemizin güzel yerlerini paylaşmaya başladım ve bu paylaşımlar inanılmaz bir şekilde etkileşim getirmeye başladı, inanılmaz rakamlara ulaştı. İster istemez bu da bende bir sorumluluk haline geldi. 'Daha fazla paylaşayım, göstereyim, insanlarımız görsün, kendi yerlerimizin reklamını yapalım, kendi güzelliklerimizi gösterelim, insanlar dışarıyı değil de bizim içimizdeki güzellikleri görsün, oraları gezmeye gitsin.' diye. İçimde böyle bir sorumluluk oluştu." diye konuştu.

Gittiği her şehirden etkilendiğini aktaran Narin, şunları aktardı:

"Türkiye öyle bir ülke ki sadece bir şehir dersem diğerlerine haksızlık olur. Çünkü güneye gidiyorum Antalya'ya, 'Bu kadar güzel bir şehir olabilir mi?' diyorum. Karadeniz'e gidiyorum. Ordu'nun yeşili, Boztepesi, Giresun'un doğal güzellikleri, Samsun... Yani inanılmaz şeyler var. Doğu'ya gidiyorum, Diyarbakır'ı, Şırnak'ı geziyorum, 'Efsane.' diyorum. Sonra Van'a gidiyorum. Sadece Van'da gezip bitiremeyeceğiniz inanılmaz yerler var. O yüzden, 'Beni şurası etkiledi.' diyebileceğim bir yer yok. Ama Doğu özellikle ilgimi çekiyor. Çünkü bu taraflara çok gidebiliyoruz. Hem ekranlarda çok görüyoruz hem insanlar daha fazla sosyal medyaya yatkın. Ülkemizin batı tarafı o yüzden karşımıza daha çok çıkıyor. Doğu biraz daha bakir olduğu için ben görülmeyeni görmeyi daha çok seviyorum. O yüzden Doğu daha çok ilgimi çekiyor diyebilirim."

"Pandemide çok büyük rakamlara ulaştım"

Pandemiden hemen önce 2019 sonunda "Sevda Çiçeği" adlı şarkıyla müzik piyasasına girdiğini belirten Narin, şöyle devam etti:

"Müzik yaparken belli bir kitleye ulaşmak çok kolay değil. Çünkü artık herkes müzik yapıyor. Çok büyük bir kalabalık, çok büyük bir havuz var. O havuzda aradan sıyrılmak çok zordu. Benim avantajım ise pandemide ürettiğim içeriklerle çok büyük rakamlara ulaştım. Bu da müzik yapan biri için çok büyük bir artı oldu. Şarkılarım çok daha fazla insana ulaştı. İkisi de aynı doğrultuda devam ediyor. İki taraftan da hem sosyal medyadaki içeriklerden hem müzikten çok güzel geri dönüşler alıyorum. Sonucunda da konserlerimiz başlıyor. Çünkü kitle çok büyüdü. Artık konser istiyorlardı. İnşallah 19 Kasım'da Ankara'da CSO Ada Ankara sahnesinde olacağım. 14 Aralık'ta da Zorlu PSM'de İstanbul'dayız. Doğu'dan, Güney'den, birçok şehirden çok istek oluyor, 'Bizim şehrimize gelir misiniz?' diye. İnşallah, elimden geldiğince bu gezilerin hepsini konserlerle tamamlamak istiyorum."

Ragıb Narin, albüm yapmak yerine tek tek şarkılarını yayınlamayı tercih ettiğinin altını çizerek, "İnsanlar çok hızlı tüketiyor. O yüzden tüm şarkıları bir albümde tüketmektense tek tek insanlara iletmek daha mantıklı geliyor. Ama her şarkıcının albüm hayali vardır. Ben de belli bir süre zarfından sonra albüm yapmayı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şarkılarının neredeyse yüzde 90'ının söz ve müziklerini kendisinin yaptığını kaydeden Narin, "Gittiğim ülkelerde duyduğum müzikler, oradan aldığım ezgiler, armoniler, üreten bir insan için çok büyük bir avantaj. O yüzden tüm şarkılarımı yüzde 80-90 kendim yapıyorum. Tabii ki müzisyen arkadaşlarım var. Bazen söz konusunda destek alabiliyorum ya da beğendiğim bestecilerden ufak tefek destekler alabiliyorum ama şimdiye kadar kendi yolumda kendi beste ve sözlerimle ilerledim diyebilirim." diye konuştu.

"En çok izlenen videom, dam videosu"

Narin, sosyal medya içeriklerini paylaşırken birçok ünlü ismin eserlerine yer verdiğini belirterek, "Kamuran Akkor'dan, Sezen Aksu'dan, Ferdi Tayfur'dan, Ferdi Özbeğen'den... Genelde eski şarkıları tercih ediyorum. Çünkü dinlediğim şarkılar daha çok 1990'lar, 2000'ler. Maalesef yeni nesil şarkılar bana, belki ruhuma çok hitap etmiyor. Ben daha dingin, huzur ve doğayı seven bir insanım. Eski şarkılar biraz daha iyi geliyor, benim ruhumu dinlendiriyor." ifadelerine yer verdi.

Ürettiği içeriklerde doğal olduğuna işaret eden genç müzisyen, oyunculuk teklifi de aldığını ancak özgürlüğünü kısıtlayabileceği için o sektörden uzak kaldığını dile getirdi.

En çok izlenen videosunun Mardin'de eski bir köyde çektiği dam videosu olduğunu anlatan Narin, şunları aktardı:

"Bir daha o kadar çok izlenen bir video yapar mıyım bilmiyorum ama o kadar etkileyici bir video yapabileceğimi sanmıyorum çünkü tamamen doğal gelişti. O gün o aileyi ziyaret etmiştim. Gece orada 6-7 çocukla beraber damda uyuduk. Hepsinden önce uyandım ve hemen dron kullanan arkadaşıma dedim ki, 'Sessiz bir şekilde dronu çalıştır. O yükselsin.' 2-3 tane yavru kedi vardı yanımda, keçi damdaydı. İnanılmaz bir video ortaya çıktı ve video sadece. Türkiye'den değil, 80 milyon izlendi. Hindistan, İran, Fransa'dan dünyanın her yerinden takipçi getirdi."

Narin en rahat uykusunu da o damda yaşadığını belirterek, "Damdaki uykunun rahatlığını, özgürlüğünü hiçbir zaman uyumadım, hatırlamıyorum. Çocukken uyumuşumdur. Son zamanlarda uyuduğum en güzel en huzurlu uykuydu. Galiba o huzur da videodan insanlara ulaştı. O yüzden çok fazla insana dokundu." dedi.