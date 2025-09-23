İç Anadolu'nun en büyük mozaik kazı çalışmasında, çocuk ve yetişkin mezarları bulundu

KAYSERİ'nin İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde 4 yıl önce başlayan İç Anadolu'nun en büyük mozaik kazı çalışmalarında, çocuk ve yetişkinlere ait 11'inci yüzyıla dayanan mezarlar bulundu. Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Can Erpek, "Kazdığımız alanda hemen sol taraftaki bölümde mezarların da var olduğunu gördük ve bu mezarlardan bir tanesi 11'inci yüzyıla tarihleniyor. Yani konutu baz aldığımızda 3'üncü 4'üncü yüzyıllardan 11'inci 12'nci yüzyıllara kadar kullanılmış olan bir konuttan bahsediyoruz" dedi.

İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde 2021 yılından beri devam eden ve İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısına ulaşılan arkeolojik kazı çalışmalarında bu yıl yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Arkeoloji Müze Müdürü Gökhan Yıldız ve beraberindekiler, kazı alanına gelerek incelemelerde bulundu. Bölgede yapılan kazı çalışmalarında çocuk ve yetişkinlere ait 11'inci yüzyıla dayanan mezarlar bulundu.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Büyükkılıç, "Öncelikle bizleri heyecanlandıran sanki bugün yapılmış gibi gerçekten çok kaliteli nitelikli mozaiklerin ortaya çıkmış olması ki toplamda 600 metrekarelik bir mozaikle ilgili veriler ortaya çıktı. Zaman zaman kamuoyunda bu kısmı paylaşıldı. Üç dönümlük de bir alanda şu anda çalışmalarını sürdürüyoruz. Kamulaştırma çalışmalarını Kültür Bakanlığımız sağ olsun hızla yapıyor. Bu konuda gerekli desteği veriyor. Biz de gerekli eleman ve lojistik desteği sağlamak suretiyle İncesu'yumuz için yeni bir destinasyon oluşturacak olan ve önem arz eden bu süreci yürütüyoruz. Şimdi burada çıkan verilere baktığımızda nitelikli ya da üst düzey bir yöneticinin sarayının olduğu şeklinde bir yaklaşım üzerinde yoğunlaşır iken daha sonraki süreçte mezarların ortaya çıkmış olması, aynı zamanda burada yaşayanların mezarlarının yapıldığı yönünde de yorumlar yapılıyor. Milattan Sonra 11'inci yüzyıla kadar buraların kullanıldığı yönünde bir bilgi var. Buradaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buranın üzerinin kapatılması yönündeki projeyle ilgili de çalışma boyutunu hızlandıracağız" diye konuştu.

'ÜZERİNİ ÖRTME SİSTEMİ YAPILDIKTAN SONRA GEREKLİ MOZAİKLER TEKRAR AÇILACAK'

Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun ise, "Burada çıkan çok önemli bir kültür varlığımız var. Biz zaten 3-4 yıldır burayla ilgili tarihlendirmelerde '300'lü yıllardan başlayarak' dedik. Çok nitelikli olduklarını söyledik. Bunların gerçekten artık vatandaşımızın görmesi gereken noktalar olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Niye bu kadar bekledik? Şöyle ki kazının sınırlarını bir görmemiz gerekiyordu. Buradaki yapacağımız çalışmalarda biz ilk çıkarttığımız andan itibaren burayı örtmeye çalışsaydık diğer alanlar dışında kalacaktı. Şu an biz genel sınırlarda aslında iyi bir noktaya geldik ve bu sınırlar dikkate alınaraktan buradan bir üzerini örtme sistemi yapıldıktan sonra gerekli mozaikler tekrar açılacak ve buradaki sağlamlaştırma çalışmaları yapıldıktan sonra duvarlardaki de artık buraya ziyaretçilerimizi rahatlıkla alabilecek bir noktaya getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'YENİ MOZAİKLERLE KARŞILAŞMIŞ DURUMDAYIZ'

Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Can Erpek de, "Biz 2021 yılından itibaren Örenşehir'deki kazı çalışmalarımızı devam ettiriyoruz ve bugüne kadar yaklaşık olarak 3 dönümün üzerinde bir alanı ortaya çıkarttık ve bunun 600 metrekarelik alanı da mozaik zemine sahipti. Yapının ilk inşa evresinin 3'üncü 4'üncü yüzyıllar olduğunu düşünüyoruz. Bu seneki çalışmalarımızı yapının hem güneyinde hem de doğusunda yoğunlaştırdık. Daha önce biz yapının plan şemasına ilişkin olarak iki avlulu olabileceğini düşünüyorduk ve bu seneki kazı çalışmalarıyla birlikte ikinci avlunun olduğunu da gördük. Yani şu inşa edilmiş olan yapı iki avlulu bir yapı. Hemen yan tarafındaki bizim peristil olarak isimlendirdiğimiz koridorlarda da yeni mozaiklerle karşılaşmış durumdayız. 3'üncü, 4'üncü yüzyılda inşa edilmiş olan villadan daha erken döneme giden bir başka yapının burada var olduğunu bize gösteriyor ve yüksek ihtimalle Helenistik veya Roma dönemleri ile ilişkili olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

'ÇALIŞMALARIMIZ HEM SAHADA HEM DE LABORATUVARDA DEVAM EDİYOR'

Erpek, "Buna yönelik olarak araştırma çalışmalarımız devam ediyor. Zaten ortaya çıkartmış olduğumuz buluntulardan 3'üncü 4'üncü yüzyıllardan daha önceki dönemde de burada bir yerleşimin varlığından bahsetmemiz mümkün. Milattan Önce 2'nci yüzyıllara uzanan şu anda buluntulardan verilerimiz mevcut. Ayrıca kazdığımız alanda hemen sol taraftaki bölümde mezarların da var olduğunu gördük ve bu mezarlardan bir tanesi 11'inci yüzyıla tarihleniyor. İçerisinde çıkan sikke aracılığıyla 11'inci yüzyıla tarihlendirilmiş durumdayız. 3'üncü 4'üncü yüzyıllardan 11'inci 12'nci yüzyıllara kadar kullanılmış olan bir konuttan bahsediyoruz. Çalışmalarımız hem sahada hem de laboratuvarda devam ediyor. Destinasyon noktası olması noktasındaki projelendirme çalışmalarımız da devam ediyor. İnşallah yapıyı tamamen ortaya çıkardıktan sonra Kayseri'deki önemli destinasyon noktalarından bir tanesi olacağını düşünüyoruz."