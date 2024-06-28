İBB Ulaşım'ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in açıklamasını küfürlü paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik FATF gri listesinden çıkış haberini resmi açıklama öncesi "Başardık" mesajıyla paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sosyal medya platformu X'teki resmi ulaştırma hesabından ise Bakan Şimşek'in açıklamasına küfürlü paylaşım geldi.

Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı. Bakan Şimşek ise, Türkiye'nin gri listeden çıkış haberini "Başardık" notuyla sosyal medya hesabından duyurdu.

BAKAN ŞİMŞEK'İN "BAŞARDIK" NOTUNA KÜFÜRLÜ PAYLAŞIM

İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın X'teki sosyal medya hesabından, Bakan Şimşek'in "Başardık Türkiye" yazılı paylaşımı alıntılanarak küfürlü ifadeler kullanıldı.

"HESABIMIZ SİBER SALDIRIYA UĞRADI"

Olayın ardından İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Değerli Takipçilerimiz, hesabımız siber saldırıya uğramış olup tarafımıza ait olmayan bir içerik yayımlandığı tespit edilmiştir. Süreci kontrol altına aldığımızı ve güvenlik önlemlerimizi güçlendirdiğimizi bilgilerinize sunarız." denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakan Şimşek'in paylaşımının İBB'nin resmi ulaştırma hesabı olan "Ulaşım İstanbul @ulasimistanbul" isimli sosyal medya hesabından küfürlü şekilde alıntılanmasıyla ilgili resen soruşturma başlattı. Soruşturmanın, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçlarından başlatıldığı öğrenildi.