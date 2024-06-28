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İBB Ulaşım'ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in açıklamasını küfürlü paylaştı

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İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın X'teki sosyal medya hesabından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Başardık Türkiye" açıklamasına küfürlü paylaşım geldi. Skandala ilişkin İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı, "Hesabımız siber saldırıya uğramış olup tarafımıza ait olmayan bir içerik yayımlandığı tespit edilmiştir." açıklamasını yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise, İBB'nin resmi ulaştırma hesabının küfürlü paylaşımına soruşturma başlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik FATF gri listesinden çıkış haberini resmi açıklama öncesi "Başardık" mesajıyla paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sosyal medya platformu X'teki resmi ulaştırma hesabından ise Bakan Şimşek'in açıklamasına küfürlü paylaşım geldi.

Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı. Bakan Şimşek ise, Türkiye'nin gri listeden çıkış haberini "Başardık" notuyla sosyal medya hesabından duyurdu.

İBB'nin sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in paylaşımına küfürlü yorum yaptı

BAKAN ŞİMŞEK'İN "BAŞARDIK" NOTUNA KÜFÜRLÜ PAYLAŞIM

İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın X'teki sosyal medya hesabından, Bakan Şimşek'in "Başardık Türkiye" yazılı paylaşımı alıntılanarak küfürlü ifadeler kullanıldı.

İBB'nin sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in paylaşımına küfürlü yorum yaptı

"HESABIMIZ SİBER SALDIRIYA UĞRADI"

Olayın ardından İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Değerli Takipçilerimiz, hesabımız siber saldırıya uğramış olup tarafımıza ait olmayan bir içerik yayımlandığı tespit edilmiştir. Süreci kontrol altına aldığımızı ve güvenlik önlemlerimizi güçlendirdiğimizi bilgilerinize sunarız." denildi.

İBB'nin sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in paylaşımına küfürlü yorum yaptı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakan Şimşek'in paylaşımının İBB'nin resmi ulaştırma hesabı olan "Ulaşım İstanbul @ulasimistanbul" isimli sosyal medya hesabından küfürlü şekilde alıntılanmasıyla ilgili resen soruşturma başlattı. Soruşturmanın, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçlarından başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehmet Şimşek Sosyal Medya İstanbul Türkiye Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Alp null:

söz konusu İBB olunca nasılda jet hızında soruşturma açılıyor aynı hızı kadına şiddet olunca hayvanlara şiddet olunca şiddetin her türlüsüne de bu şekilde hızlıca soruşturma açılsada adalet yerini bulsa!!

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Murat Celik:

senin icinde yakin zamanda jet hiziynan anladin

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Jon snow:

Bravo

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Gjerj Kastoroiti:

aslında doğru yazilmis

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ASAR KESER:

MİLLETİN DİLİNE TERCÜMAN OLMUŞLAR ASLINDA :)

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ekrem celebi :

yanlış yok yazılan doğru.komadılarmı

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ABDURRAHİM ÖZKALDI:

Böyle bir yazıyı ekmeğinize bal sürmek için İBB nin yazmayacağını bildiğiniz halde jet hızı soruşturma SADECE ADALETE OLAN GÜVENİ AZALTIR . Asla değişmeyen tek şey Allah'ın adaleti sapmaz, an geldiğinde vuku bulur.

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