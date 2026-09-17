İBB Meclisinde reklam panoları ve bina giydirme ücretleri tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, ücret tarifelerine Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünden gelen "Reklam panoları ve bina giydirme ücretleri" teklifinin getirilmesi tartışıldı.

İBB Meclisi eylül ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün, "2026 Yılı Ücret Tarifesi" teklifi görüşüldü.

Ak Parti'li Meclis Üyesi Süheyla Topçu, Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünden gelen "Reklam panoları ve bina giydirme ücretleri" teklifinin, ilk defa İBB'nin tarife ücretlerine dahil olan bir dosya olduğunu söyledi.

Topçu, 2019'dan bugüne kadar bu dosyadaki ücret kalemlerinin nereye yattığıyla ilgili herhangi bir bilgiye burada ulaşamadıklarını kaydederek şunları kaydetti:

"Biz oy birliği vereceğiz çünkü belediye bununla çok iyi bir gelir artışı sağlayacak. Bugüne kadar belediye gelirlerine dahil edilmemesi çok ciddi bir belediye kaybına neden olmuş. İddianamede de konusu vardı bunun. 2019'dan bugüne kadar belediye gelirleriyle ilgili hiçbir şey yok ama bu reklam gelirlerinin Kültür AŞ ve Medya AŞ tarafından tahsil edilmesi iddianamede ve Denetim Komisyonu raporlarında geçen konulardı. Şu anda doğrusu yapılmış, esasen olması gereken zaten buydu, bugüne kadarki yanlıştan dönülmüş. Bu ücret tarifelerinin Kültür AŞ ve Medya AŞ bünyesinden ziyade belediyenin direkt kasasına girecek olmasının biz de bunu çok önemsiyoruz."

Bunun üzerine Meclis 2. Başkanvekili Özcan, "(Meclis Başkanvekili olarak) Bize yüklenen misyon tarafsızlık misyonu, gerçi bizim yönetmeliğimizde, 'İBB Meclisini tarafsız yönetirsin.' diye bir ibare yok. Biz burada oturuyoruz, burayı da yönetmek durumundayız. Belli çerçevede makul davranmaya çalışıyoruz. 2019 yılı öncesiyle ilgili hiçbir cümle kurulmuyor. Bu kalem sanki 2019 yılı öncesinde varmış da 2019'dan sonra kaldırılmış mı?" diye sordu.

Topçu ise CHP'li Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Başkanı Mustafa Karaoğlu ile görüştüklerinde, Karaoğlu'nun yeni bir uygulama olduğunu söylediğini aktararak bu tarifenin, belediye gelirlerine artış sağlayacak çok ciddi bir gelir kalemi olduğunu belirtti.

Daha sonra söz alan Karaoğlu, söz konusu tarifenin yanlış yorumlandığını, tarife başlığında, "Reklam ve tanıtım talebi teknik inceleme, değerlendirme ve arazi tespit çalışmaları hizmet bedeli" yazdığını söyledi.

Bu kalemin, binaların dış cephesine ya da sağına, soluna asılacak olan tabelaların veya reklamların alınması ile ilgili bir şey olmadığını öne süren Karaoğlu, "Bu alanları kullanmak isteyenler için oraya gidilip bir tespit yapılan hizmetin bedelidir bu tarife. Dolayısıyla da 2019'dan önce vardı, yoktu tartışmasının burada yeri değil. Daha önce de bu hizmetin bedeli alınmıştır." diye konuştu.

Ak Parti'li Meclis Üyesi Abdurrahim Güneşdoğdu, bir yerin reklam alanıyla ilgili çalışmaların kaç gün süreceğini sorarak Kadıköy'de bu çalışmanın bedelinin 1 milyon 400 bin lira, Sultanbeyli'de ise 1 milyon lira olduğunu kaydetti.

Güneşdoğdu, "Nasıl bir çalışma yapılacak ki bu kadar yüksek bedeller tahsil edilecek. Bina mı yapacaklar buraya? Sonuç olarak cepheye bir giydirme yapacaklar. Bu kadar yüksek bedelin sadece bu çalışmayla ilgili olduğunu düşünmüyoruz. Burada başka bir şey var." dedi.

Ak Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise üst başlıkta ne yazarsa yazsın bunun bir gelişme olduğunu belirtti.

Özcan'ın 2019'dan öncesi zamanı sormasını hatırlatan Türkyılmaz, Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünde, 2019'dan önce 2018 yılının sonunda 2 bin 90 adet reklam dosyası olduğunu, bu sayının 2021'de 70'e düştüğünü, 2022'nin başında da tamamen kalktığını dile getirdi.

Türkyılmaz, Özcan'a hitap ederek şöyle konuştu:

"Kentsel Tasarım Müdürlüğü, ecrimisil karşılığında reklam alanlarını yönetirken siz iktidara geldiğinizde bu sistemi bir kenara bıraktınız. Kültür AŞ ve Medya AŞ üzerinden reklam süreçlerinin yönetilmesine dair yeni bir yöntem geliştirdiniz. İddianameye konu birçok meselede aslında buradan çıktı. Bu yanlış uygulama sebebiyle. Çünkü Kentsel Tasarım Müdürlüğü, objektif kriterlere dayalı encümen kararı da dahil bu geçirdiğimiz dosyadaki tespit rakamları üzerinden bir değerlendirme yapıyordu ama siz o 2 bin dosyanın tamamını Kültür AŞ ve Medya AŞ'ye ihale ile vererek ki ihalelere de sadece Kültür AŞ ve Medya AŞ girdi, başka firma yoktu. Kontrol edilemediği için denetlemediği için bu şirketler üzerinden taşeronluk mantığıyla maalesef bu işler dağıtıldı ve bugün iddianamenin konusu oldu. 7,5 yıl sonra tekrar eskiye dönüşün habercisiyse bu dosya, bu memnuniyet vericidir, biz oy birliğiyle geçiyoruz."

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB'nin işlettiği müzeler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 1 lira oldu

Mecliste, İBB Kütüphane ve Müzeler Şube Müdürlüğünün, "2026 Yılı Ücret Tarifesi" teklifi görüşüldü.

Bu kapsamda, İBB'nin işlettiği İstanbul Sanat Müzesi Haliç, Taksim Cumhuriyet Müzesi, Aşiyan Müzesi, Hisar Müzesi Anadolu Hisarı ve Tekfur Sarayı Müzesi ziyaretinin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 1 lira olması talep edildi.

Mecliste yapılan oylamada, belediyenin işlettiği müzelerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 1 lira olması kabul edildi.

CHP'li Meclis Üyesi partisinden istifa etti

Mecliste, CHP'li Kartal ve İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Mecliste gündem dışı konuşma yapmak için söz alan CHP'li Kartal ve İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda, siyasete adım attığı ilk günden itibaren yol haritasını, kişisel hırsların veya parti içi güç mücadelelerin belirlemediğini söyledi.

Yol haritasını tek bir ilkenin belirlediğini dile getiren Arda, şunları kaydetti:

"Milletime, memleketime kararlılıkla hizmet etmek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün temellerini attığı Cumhuriyet'e sıkı sıkıya bağlı, devletçi ve milliyetçi gelenekle yoğrulmuş bir anlayışın temsilcisiyim. Bugün milli iradenin ve Türk demokrasisinin en ağır yaralarından biri olan merhum Başbakanımız Adnan Menderes ve arkadaşlarının, vesayet odaklarınca katledilişinin 65. yıl dönümü. Demokrasinin, milli iradenin ve halka hizmet sevdasının bedelini canıyla ödeyen Menderes ve yol arkadaşlarını huzurlarınızda bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

O günden bugüne öğrenilmesi gereken en büyük dersin, millet iradesinin her şeyin üstünde olduğunu söyleyen Arda, şöyle konuştu:

"Siyasetin tek amacı, millete hizmet etmek gerekliliğidir. Ne var ki bugün geldiğimiz noktada milletin hizmet beklentisi bir kenara bırakılmış, siyaset sonu gelmez tartışmalara ve kaos kurgularına indirgenmiştir. Açıkça ifade etmek gerekir ki muhalefetin bugün söylem düzeyinde dair iddiasını ortaya koyamadığı, kentsel dönüşümden dış politikaya, terörle mücadeleden bölgesel barış ve küresel vizyona kadar pek çok stratejik adım devletimiz tarafından, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde kararlılıkla sahada zaten atılmaktadır. Türkiye'nin önünde tarihi fırsat pencereleri açılmışken, etrafımız bir ateş çemberiyken şehrimizi ve ülkemizi yapay tartışmalarla oyalamaya, kaosla vakit kaybetmeye hakkımız yoktur."

Partiler arasındaki iç çekişmelerin ne Kartal'a ne İstanbul'a ne de komşuların dertlerine derman olduğunu dile getiren Arda, "İstanbul halkı bizden mazeret değil, iş ve hizmet beklemektedir. Bu nedenle bugün parti içi siyasetin yarattığı kısır döngünün, yetki ve alan kavgalarının bir parçası olmayı reddediyorum. Enerjimi parti içi hırslara veya tıkandığı aşikar olan siyasi kısır döngülere değil, doğrudan milletimize ayırmak üzere yola bağımsız olarak devam etme kararı aldım. Bu doğrultuda Cumhuriyet Halk Partisi grubundan istifa ettiğimi bildirir, merhum Menderes'in dediği gibi 'Yeter, söz de karar da milletindir.' anlayışıyla Kartal'ın, İstanbul'un ve ülkemizin geleceği için ilkeli, vakur ve bağımsız bir çalışmaya devam edeceğimi saygıyla duyuruyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA