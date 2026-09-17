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Ve Orkun Kökçü'nün durumu belli oldu! Marsilya maçı öncesi müjde

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Ve Orkun Kökçü'nün durumu belli oldu! Marsilya maçı öncesi müjde
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Beşiktaş'ın Marsilya ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde ayak parmağındaki sorun nedeniyle durumu belirsiz olan Orkun Kökçü'den iyi haber geldi. TRT Spor'un haberine göre kaptan, Marsilya karşılaşmasının kadrosunda yer alacak. Leandro Trossard ise ağrıları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

  • Orkun Kökçü, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosunda yer alacak.
  • Leandro Trossard, ağrıları nedeniyle Marsilya maçında forma giyemeyecek.
  • Orkun Kökçü bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 10 karşılaşmada 3 gol ve 2 asist kaydetti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonun ilk karşılaşmasında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'yı ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak lig etabına galibiyetle başlamayı hedefliyor.

TROSSARD MARSİLYA MAÇINDA YOK

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada Leandro Trossard'ın ağrıları nedeniyle Marsilya karşısında forma giyemeyeceğini duyurmuştu.

Italiano, Trossard'ın durumuyla ilgili, "Umarım Amed Sportif Faaliyetler maçına yetişir. Çünkü milli araya girmeden önce çok zor bir deplasmana gideceğiz ve olmaması bizim için de büyük bir kayıp" ifadelerini kullanmıştı.

ORKUN KÖKÇÜ İÇİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

Trossard'ın ardından siyah-beyazlılarda kaptan Orkun Kökçü'nün durumu da merak konusu olmuştu. Ayak parmağında sorun bulunan yıldız futbolcunun Marsilya karşılaşmasının kadrosunda yer alamayabileceği gündeme gelmişti.

ORKUN KÖKÇÜ KADRODA

Beşiktaşlıların beklediği haber geldi. TRT Spor'da yer alan habere göre Orkun Kökçü, Marsilya ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının kadrosunda yer alacak. Orkun Kökçü, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 10 karşılaşmada 3 gol ve 2 asist kaydetti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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