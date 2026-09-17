Aziz Yıldırım, Okan Buruk'un listesindeki yıldız için devreye girdi

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Fenerbahçe, ara transfer döneminde orta sahadaki hücuma dönük oyuncu eksikliğini gidermek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, son Gaziantep FK deplasmanında orta sahada üç ön liberoyla mücadele etmişti.

FENERBAHÇE LAMINE CAMARA İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Fotomaç'ın haberine göre Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, Monaco forması giyen Lamine Camara'yı gündemine aldı. 22 yaşındaki futbolcunun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un transfer listesinde de bulunduğu belirtildi.

Senegal Milli Takımı'nda da görev yapan Camara, 8 ve 10 numara pozisyonlarının yanı sıra ihtiyaç halinde 6 numarada da forma giyebiliyor.

PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON EURO

Monaco'daki üçüncü sezonunu geçiren genç orta saha, Fransız ekibiyle çıktığı 77 karşılaşmada 6 gol ve 12 asist kaydetti. Piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Camara'nın Monaco ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY VE İNGİLİZLER DE PEŞİNDE

Lamine Camara'yı Galatasaray'ın yanı sıra Nottingham Forest, Brighton ve Crystal Palace'ın da takip ettiği ifade edildi. Fransız basınında yer alan haberlerde ise Monaco'nun 22 yaşındaki futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.

U23 KONTENJANINA UYGUN

Camara'nın Fenerbahçe açısından bir diğer avantajı ise yabancı oyuncu kontenjanı. 22 yaşındaki Senegalli futbolcu, Süper Lig'de uygulanan 10+4 yabancı kuralında U23 kontenjanına uygun durumda.