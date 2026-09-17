Bakan Gürlek duyurdu: 199 yeni noterlik kuruldu

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların noterlik hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla ihtiyaç duyulan bölgelerde 199 yeni noterlik kurulduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Gürlek, bu adımla hizmet ağının daha da güçlendirildiğini belirtti.

Adalet hizmetlerini vatandaşlar için daha erişilebilir hale getirmeye devam ettiklerini vurgulayan Gürlek, noterliklerin hukuki güvenliğin sağlanmasında, yargının iş yükünün azaltılmasında ve vatandaşların işlemlerini hızlı şekilde sonuçlandırabilmesinde kritik bir görev üstlendiğine dikkati çekti.

"DAHA KOLAY VE HIZLI ERİŞMESİNİ SAĞLIYORUZ"

Bakan Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İhtiyaç duyulan bölgelerde kurduğumuz 199 yeni noterlikle hizmet ağımızı daha da güçlendiriyor, vatandaşlarımızın noterlik hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişmesini sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılma hedefiyle vatandaş odaklı hizmetlerimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz."