13 yaşındaki kız çocuğu için 14 saat yol gitti! Evde polise yakalandı

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ABD'de çocuklara yönelik cinsel suçları önlemeye yönelik gerçekleştirildiği belirtilen bir operasyonun görüntüleri dikkat çekti. Sosyal medyada geniş şekilde paylaşılan bilgilere göre bir kişi, 13 yaşında olduğunu düşündüğü bir kız çocuğuyla buluşmak amacıyla yaklaşık 14 saat boyunca araç kullandı.

14 SAAT YOL GİDİP EVE GELDİ

Şüphelinin, internet üzerinden iletişim kurduğu kişinin 13 yaşında olduğunu bildiği ve onunla buluşmak için uzun bir yolculuğun ardından belirlenen adrese geldiği öğrenildi.

Ancak şüphelinin beklediği buluşma gerçekleşmedi. Eve girdikten kısa süre sonra karşısında polisleri bulan kişi gözaltına alındı.

ABD'YE KAÇAK GİRDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Olayla ilgili dolaşıma giren bilgilere göre şüphelinin Kolombiya'dan geldiği ve ABD'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirtildi. Şüphelinin yakalandığı sırada İngilizce bilmediğini söylediği de aktarıldı.

Kaynak: Haberler.com