İBB Meclisi'ne Vahdettin tartışması damga vurdu! CHP'liler ve AK Partililer birbirine girdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına, "Vahdettin" tartışması damga vurdu. CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı'nın "Kraliçe öldü, başınız sağ olsun. Vahdettin mesela, örnek aldığınız lider, İngiltere'ye kaçmıştır, İngiliz gemisiyle kaçmıştır" sözleri sonrası meclis bir anda gerildi. Tartışma sırasında söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise kendilerine AK Partili bir meclis üyesi tarafından "Yunan tohumu" denildiğini söyleyerek özür dilemelerini istedi.

İBB Meclisi'nin eylül ayı toplantısının birinci oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında bugün yapıldı. Meclis toplantısı, partilerin grup başkan vekillerinin konuşmalarıyla başladı.

"KRALİÇE ÖLDÜ, BAŞINIZ SAĞ OLSUN"

CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı'nın AK Parti hükümetinin ekonomi politikalarını eleştirdiği konuşması sırasında, "Kraliçe öldü, başınız sağ olsun. Arabistanlı Lawrance, o koymuştur teoriyi. 'Burada siyasal İslam'ı kullanarak çok şey yapabilirsiniz orduda' diyen Arabistanlı Lawrence'tir. Meşhur bir adamdır. Sizin kurucu liderlerinizin de birçoğu İngiltere'den mezun olmuş gelmiştir. Vahdettin mesela, örnek aldığınız lider, İngiltere'ye kaçmıştır, İngiliz gemisiyle kaçmıştır. Örnek aldığınız bazı Orta Doğu'daki örgütler, İngilizler tarafından kurulmuştur" dedi.

"VAHDETTİN İNGİLTERE'YE KAÇTI" SÖZÜ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Bu ifadeler sonrası ortalık bir anda gerildi. Tartışma devam ettiği sırada Ak Partili bir meclis üyesinin CHP'li üyelere yönelik 'Yunan tohumu' dediği iddiası, meclisteki gerilimi daha da tırmandırdı. 'Vahdettin' tartışması, gruplar arasında uzun süre devam etti.

"VAHDETTİN KAÇMADI, SÜRÜLDÜ"

Subaşı'na Meclis 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin "Sultan Vahdettin, bu topraklardan kaçmamıştır, sürülmüştür. Tarihi doğru tespit edelim. İşi tarihe getirip meclisi germeyelim" dedi. Subaşı ise "Sen CHP'ye 'Yalan üretim merkezi' diyeceksin, ben de size çiçek atacağım; yok öyle dünya" diye cevap verdi.

"ATALARIMIZ KAN DÖKERKEN, O DÜĞÜNE GİRİYORDU"

Sonrasında Abiden" Vahdettin, bu ülkenin padişahıdır, Osmanlı'nın padişahıdır. Bu ülkeden kaçmamıştır. Bu kadar." ifadelerini kullanırken, Subaşı ise "Atalarımız, dedelerimiz savaşta kan dökerken o 15 yaşında kızla düğüne giriyordu; ben kızmayacak mıyım? Atatürk hakkında idam cezası veriyordu, dört tane idam cezası verdi; ben buna kızmayacak mıyım? Hem onu hem onu sevemezsin. ya onu seveceksin ya bunu. Sevgili İzmirliler, size helal olsun. İstanbul'dan size kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. 6 Ekim'de aynısını İstanbul'da yapacağız. Size söz veriyoruz" dedi.

"BİZLERE 'YUNAN TOHUMU' DEDİ, ÖZÜR DİLESİN"

Çıkan tartışmalar sırasında söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, AK Partili bir meclis üyesinin kendilerine 'Yunan tohumu' dediğini öne sürdü ve çıkıp özür dilemesini istedi. Balyalı, şöyle konuştu:

Ben, Volkan Başkan'dan özür diliyorum. Onun sözünü aldım, bekletiyoruz. Ama arkadaşlarımızın kendi kulaklarıyla duyduğu, az önce arkada olan bir tartışma var. Bir AK Partili meclis üyesi; bizlere ithafen 'Yunan tohumu' ifadesi var. Biz, kendisinden şunu rica ediyoruz; eğer söylemediyse 'söylemedim' desin, eğer söylediyse de lütfen çıksın özür dilesin. Bu, kabul edilebilecek olan bir şey değil. Biz, söylemediyse 'söylemedin' beyanını bekliyoruz. 'Bir yanlış anlaşılma oldu' beyanını bekliyoruz. Ama söylediyse de özür dilemesini bekliyoruz."

"BEN BU İFADEYİ KULLANMADIM"

CHP'li meclis üyelerine 'Yunan tohumu' dediği iddia edilen Ak Partili Meclis üyesi Tarık Kambur, söz alarak, Vahdettin'e 'hain' diyenlerin özür dilemesi gerektiğini söyledi. Kambur, "Doğan Bey'in kalkıp Vahdettin'e, Vahdettin ki bu devletin son padişahıdır ve bu topraklardan cebinde tek bir kuruş olmadan sürgün edilmiştir, devletin birliği ve beraberliği için buna göz yummuştur, Vahdettin'i buradan hain gösteren zihniyetin özür dilemesini bekliyorum. Ben, bu ifadeyi kullanmadım" dedi.

"VAHDETTİN BİZİM İÇİN HAİNDİR"

Kambur'dan sonra söz alan Tarık Balyalı, şunları söyledi: "Meclis üyesi, 'ben böyle bir şey söylemedim' demedi. Vahdettin'i savundu. Üç şey söyleyeceğim. Biraz önce 'devletimiz' dediği biz devletimizde padişahlık sistemi yoktur; bu bir. İkincisi; 'devletimiz' diye bahsettiği Türkiye Cumhuriyeti devleti değildir. Bizim devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Üçüncüsü; Türkiye Cumhuriyeti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Vahdettin'i savunma yeri değildir. Kendisini İngiliz'e teslim etmiş, bu ülkeden kaçmış, Milli Mücadele'nin karşısında durmuş. Vahdettin, bizim için bir haindir."