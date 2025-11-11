Haberler

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, aylardır merakla beklenen İBB iddianamesinin tamamlandığını açıkladı. Başsavcı Gürlek iddianamenin 15.00'te mahkemeye sunulacağını söyledi. İddianamenin 3 bin 900 sayfa olduğu, 402 şüpheli bulunduğu ve 143 eylem olduğu belirtti. İmamoğlu iddianamede örgüt lideri olarak suçlanıyor.

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması iddianamesi 3 bin 900 sayfa ve 402 şüpheli içeriyor.
  • İddianamede kamu zararının 10 yıllık süreçte 160 milyar lira olduğu belirtiliyor.
  • Ekrem İmamoğlu hakkında örgüt kurma, rüşvet, suç gelirlerinin aklanması ve kamu zararına dolandırıcılık suçlarından 828 ila 2352 yıl arası hapis cezası talep edildi.

Görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu, "yolsuzluk" soruşturması tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, iddianamenin 15.00'te mahkemeye sunulacağını kaydetti.

Gürlek yaptığı açıklamada, "Suç örgütünün yapılanmasını iddianamede ayrıntılı olarak anlattık. Örgüt şeması önemli. 6 adet örgüt yöneticisi var. Ekrem İmamoğlu örgüt lideri. Mahkememizin seri yargılama yapması lazım. Bir an önce neticeye kavuşması lazım" ifadelerini kullandı.

İDDİANAME TAM 3 BİN 900 SAYFA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması tamamlandı. 3 bin 900 sayfalık iddianame mahkemeye sunuldu. İddianamede 402 kişi şüpheli sıfatıyla yer aldı.

İMAMOĞLU ÖRGÜTÜN LİDERİ

Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99'u örgüt mensubu 1'i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6'sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı kişiler olarak iddianamede yer aldı.

İddianamede "10 yıllık süreçte kamu zararı 160 milyar lira" denildi.

İMAMOĞLU İÇİN İSTENEN CEZA

Yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınan Ekrem İmamoğlu hakkında da iddianamede örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında; doğrudan işlediği suçlar olan suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet (12 kez), Suç Gelirlerinin Aklanması (7 kez), Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (7 kez) suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 142 eylem nedeniyle cezalandırma istendi; savcılık 828 ila 2352 yıl arası hapis cezası talep etti.

HÜSEYİN GÜN AYRINTISI

İddianamede Hüseyin Gün örgüt yöneticisi olarak yer aldı. Gün, aynı zamanda casusluktan da ayrı bir soruşturması var.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklaması şöyle:

Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugün itibarıyla iddianamemizle (105)'i tutuklu, (170)'i adli kontrollü, (7)'si yakalama emriyle aranan (402) şüpheli ve (1)'i adli kontrollü (5) müşteki şüpheli hakkında toplam (143) farklı eylemle ilgili olarak "Suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme, rüşvet alma, rüşvet verme, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kişisel verilerin kaydedilmesi, kişisel verileri ele geçirme ve yayma, çevrenin kasten kirletilmesi, orman kanununa muhalefet, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, kamu malına zarar verme, maden kanununa muhalefet ve orman kanununa muhalefet" suçlarından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır.

Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden (99)'u örgüt mensubu (1'i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6'sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, 92'si örgüt üyesi olmak üzere), geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı suçlar işleyen konumundadır.

İddianamede örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında;

Doğrudan işlediği suçlar olan suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet (12 kez), suç gelirlerinin aklanması (7 kez), kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez) suçlarından,

Suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220/5'inci maddesi uyarınca örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafından işlenen kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez), kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez), suç delillerini gizleme (4 kez), haberleşmenin engellenmesi, kamu malına zarar verme, rüşvet alma (47 kez), halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, irtikap (9 kez), kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (39 kez), suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (4 kez), ihaleye fesat karıştırma (70 kez), çevrenin kasten kirletilmesi, vergi usul kanununa muhalefet, orman kanununa muhalefet, maden kanununa muhalefet suçlarından olmak üzere toplamda iddianameye konu (142) eylemle ilgili olarak cezalandırma talep edilmiştir.

Hakkında işlem yapılan bir kısım şüpheliler yönünden soruşturma devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

