Mecidiyeköy Metro İstasyonu İçin Müjde: Yıl Sonuna Kadar Açılıyor

(İSTANBUL) Yeraltı suyu akışındaki artışın yol açtığı çökme nedeniyle bir süredir çalışmaların devam ettiği M7 Yıldız- Mahmutbey Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonuyla ilgili İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin açıklama yaptı. İstanbulluların en yoğun kullandığı istasyonlardan olan Mecidiyeköy istasyonu için ellerinden geldiğince hızlı davranacaklarını belirten Alpkökin "Mümkün mertebe bu yılın sonuna doğru ve en sonuna kadar kalmadan, bu hattımızı bitirmek için bu bulduğumuz mühendislik çözümüyle gece gündüz çalışacağız. Buradaki zemin altı sularının yer altı formasyonuyla hareketleri ve bunun tünele etkisiyle oluşan bir deformasyon söz konusu. Bu deformasyonu önce biz kontrol altına aldık. Sonrasında bununla ilgili düzenleme ve yapım çalışmalarına başladık" dedi.

Mecidiyeköy-Çağlayan arasındaki metro seferleri, yeraltı sularının neden olduğu deformasyon nedeniyle 27 Nisan'da durdurulmuştu. Bu süreçte hattın Mecidiyeköy durağı da kullanılamıyordu. Hattın, kısa süre içerisinde tekrar kullanıma açılacağını belirten İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin şunları söyledi:

"KISA ZAMANDA EN GÜVENİLİR YÖNTEMİ BULDUK"

"Dünyadaki örnekleri de inceleyerek çok büyük bir mühendislik çalışmasını çok kısa sürede gerçekleştirerek en kısa zamanda en güvenilir yöntemi bulduk. Bu yılın yoğun yağışların olduğu bir dönemden sonra nisan ayı içerisinde bir deformasyon oldu. Tabii ki biz burada zaten bu makastaki daha önceki yaşamışlığımızdan ve tecrübelerimizden dolayı bu bölgeden geçerken sürekli çok dikkatliydi. Bizim hem Metro A.Ş işletmecilerimiz ve içerideki tren içindeki görevlilerimiz buradaki küçük bir hareketliliği fark edip tüm operasyonu zamanında durdurdular. Bugün tasarımları bitti. Dediğim gibi şimdi yapım aşamasına gireceğiz. Yapım aşamasında da tabii ki bazı zorlukları var. Elimizden geldiğince bunu hızlı bir şekilde yapacağız. Mümkün mertebe bu yılın sonuna doğru ve en sonuna kadar kalmadan bu hattımızı bitirmek için bu bulduğumuz mühendislik çözümüyle gece gündüz çalışacağız"

"İSTANBULLULARIN BU İSTASYONUN BİR AN ÖNCE AÇILMASI İÇİN NE KADAR İHTİYAÇ DUYDUKLARININ BİZ DE FARKINDAYIZ"

İBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanvekili Erman Eryılmaz ise şunaları söyledi:

"Buradaki zemin altı sularının yer altı formasyonuyla hareketleri ve bunun tünele etkisiyle oluşan bir deformasyon söz konusu. Bu deformasyonu önce biz kontrol altına aldık. Sonrasında bununla ilgili düzenleme ve yapım çalışmalarına başladık. Öncelikle bu suyu bir daha böyle bir durumun oluşmaması için bir direnaj sistemi projesi oluşturduk. Tabii eş zamanlı işletme altında bir hat ulaşımı çok zor. Yapım çalışmalarına başladık. Hattın deforme olan bölgesinde yaklaşık 60 metrelik bir kısımda kırım çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. İşletmeyi bozmadan, işletmeye herhangi bir zeval vermeden bunları yapmaya çalıştık. Bunlar da tamamlanmak üzere projelerimizi oluşturduk ve artık yapım çalışmalarına başlıyoruz. Bu konuda işletme altında olan hatlarımıza baktığımız zaman istasyonlarımıza belki İstanbul'da en fazla yolculuğun olduğu istasyonlardan biri Mecidiyeköy istasyonu. Biz İstanbulluların bu istasyonun bir an önce açılması için ne kadar ihtiyaç duyduklarının biz de farkındayız ve bunun için biz de gece gündüz demeden buradaki çalışmayı bir an önce bitirebilmek için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam ediyoruz"

Kaynak: ANKA