ANKARA-İadesi sağlanan Herakles heykeli ve Altın taç, 'Kaçış Yok' sergisinde

LONDRA'dan iadesi sağlanan 'Herakles' heykeli ile İskoçya'da getirilen M.Ö. 4'üncü yüzyıla ait Batı Anadolu Medeniyetleri kökenli 'altın taç', Hırvatistan ve Macaristan'dan iadesi sağlanan çeşitli altın tabak, altın kaşık, sikke, süs eşyaları ve bronz aynanın arasında olduğu 897 eser, 'Kaçış...

LONDRA'dan iadesi sağlanan 'Herakles' heykeli ile İskoçya'da getirilen M.Ö. 4'üncü yüzyıla ait Batı Anadolu Medeniyetleri kökenli 'altın taç', Hırvatistan ve Macaristan'dan iadesi sağlanan çeşitli altın tabak, altın kaşık, sikke, süs eşyaları ve bronz aynanın arasında olduğu 897 eser, 'Kaçış Yok' sergisinde ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

'Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü' kapsamında, Türkiye'nin yurt dışından iadesini gerçekleştirdiği Anadolu menşeili kültür varlıkları ve yurt içinde kurtarılıp restorasyonu tamamlanan eserler, Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde 'Kaçış Yok' isimli sergide ziyaretçilere sunuldu. Londra Heathrow Havalimanı'nda bir kişinin üzerinde bulunarak, Türkiye'ye iadesi sağlanan Herakles heykeli, İskoçya'nın Edinburgh kentinde bulunan M.Ö. 4'üncü yüzyıla ait Batı Anadolu Medeniyetleri kökenli Altın Taç, Hırvatistan ve Macaristan'dan iadesi sağlanan çeşitli altın tabak, altın kaşık, sikke, süs eşyaları ve bronz aynanın bulunduğu eserler dahil toplamda 897 parçanın yer aldığı sergi, 1 ay boyunca ziyaret edilebilecek.

'BU YIL 3 BİNDEN FAZLA ESERİMİZİ KAZANDIRDIK'

Serginin açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, söz konusu eserlerin iadelerinin İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde sağlandığını belirtti. İnceciköz, Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un şube müdürlüğü seviyesinden daire başkanlığına yükselttiği ve böylece temsil ve faaliyet alanı genişlemiş bulunan Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığımızın, bir kısım paydaşlarımızla iş birliği halinde gerçekleşen çalışmaları sayesinde, yalnızca 2023 yılı içerisinde 3 binden fazla kültür varlığımızı ülkemize kazandırdık. Gümrük muhafaza birimlerimizin hassasiyetiyle kültür varlıklarımızın yasa dışı olarak ülkemizden çıkarılmasına engel olduk. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan 200'den fazla müzemizde 40'a yakın bölge koruma kurulumuz ve laboratuvarımızda görevli uzmanlarımızla kültür varlıklarının yerinde korunması için faaliyetlerimizi sürdürdük dedi.

İnceciköz, Türkiye'nin 1970 UNESCO sözleşmesinden doğan sorumluluklarını yerine getirdiğini ve konunun sadece bir kültür konusu değil bir memleket değeri olduğunu kaydetti.

Öte yandan İnceciköz, kültür varlıklarının iadesi için gerçekleştirilen çalışmaların anlatıldığı Artemis'in Yolculuğu isimli kitabın yayımlandığını duyurdu. İnceciköz, sergide yer alan Herakles heykelinin Londra'nın Heathrow Havalimanı'nda bir kişinin üzerinde yakalandığını, heykelin M.S. 2'nci yüzyıla ait olduğunu söyledi. İnceciköz, Anadolu coğrafyasında kültür varlıklarımız, her daim isyan görmüş topraklarda yaşadığımız için oldukça önemli, çok çeşitli. Tarihi ve kültürel değeri oldukça yüksek dedi.

'DEDEKTİF GİBİ ÇALIŞIYORLAR'

Kaçakçılık Daire Başkanlığı'nın etki alanının ve politikalarının genişletildiğini hatırlatan İnceciköz, Ülkemiz çok planlı bir çalışma yapıyor. Öncelikle Dışişleri Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Kuvvetlerimiz, yurt içi ve yurt dışı paydaşlarımızla, ikili ülkelerde çeşitli protokoller imzalamaya başladık. Bu protokoller kapsamında uluslararası sözleşmelere bağlı kalarak menşei ülkemize ait olan eserlerimizin hızlıca ülkemize gelmesini sağladık. Nihayetinde kaçakçılığın kendisi zor bir süreç, keşke hiçbir eserimiz ülkemizden yurt dışına kaçırılmasa. Son 2023 yılında 3 bin 16 eserimizi ülkemize büyük zahmetlerle çok gayretli bir çalışmayla getirdik. Bu çok önemli bir rakam. Çünkü ülkemizin son dönemde kaçakçılıkla ilgili vermiş olduğu mücadele hem UNESCO nezdinde hem de diğer ülkeler nezdinde örnek alınan çalışmalar. Arkadaşlarımız tıpkı bir dedektif gibi ülkemizden kaçırılan eserlerin ülkemize ait olduğunu kanıtlamak üzere çok ciddi bilimsel çalışmalar yapıyorlar. Bundan sonra tarihi eser kaçakçılığına hiçbir insan yeltenmemeli. Bu politikalarımızın sonucunda mutlaka yakalayacağız ve ülkemize geri getireceğiz ifadelerini kullandı.

BAKAN ERSOY'DAN AÇIKLAMA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medyadaki açıklamasında, Kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadelemizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Bugün 14 Kasım. 'Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'. UNESCO'nun farkındalığı artırmak üzere ilan ettiği bugün biz de Anadolu Medeniyetleri Müzemizde 'Kaçış Yok' sergisi düzenliyoruz. Titiz çalışmalar ile yakalanan bir grup eserimiz bu sergide ilk kez vatandaşlarımızla buluşuyor. Çizgi roman meraklılarına da bir sürprizimiz var. Kültür varlıklarımızın iadesi için Bakanlığımızca gerçekleştirilen çalışmaları heyecan dolu bir anlatımla okumak isteyenler için 'Artemisin Yolculuğu' kitabımızı yayımladık ifadelerini kullandı. (DHA)