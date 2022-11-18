Müşterinin gönderdiği kabandan fiyatı dudak uçuklatan altın bilezik çıktı ama büyük bir sorun var

Erzurum'da kadın giyim mağazasından online satış platformuyla Kocaeli Kartepe ilçesinde yaşayan bir kişi mont satın aldı. Bir süre sonra mont, değişim için mağazanın Erzurum'daki merkezine gönderildi. Mağaza çalışanları kabanın cebine baktıklarında değeri 30 bin TL olan altın bilezik buldu. Mağaza yetkilileri, sadece adı soyadı bulunan, iletişim bilgisi olmayan müşteriye ulaşmaya çalışıyor.

Erzurum'da kadın giyim mağazasından online satış platformuyla Kocaeli Kartepe ilçesinde yaşayan bir kişi mont satın aldı. Bir süre sonra mont, değişim için mağazanın Erzurum'daki merkezine gönderildi. Kargo aracılığıyla gelen montu inceleyen mağaza müdürü Habibe Tok, cebinde Kocaeli Kartepe'de bir kuyumcuya ait küçük bir çanta içinde yaklaşık 30 bin lira değerinde altın bilezik buldu.

30 BİN TL DEĞERİNDE

Daha önce iade edilen giysilerden eşya çıkmasına alışkın olan mağaza çalışanları altın bileziği görünce şaşkınlık yaşadı. Çalışanlar bileziği Erzurum'da bir kuyumcuya götürerek gerçek olduğunu ve yaklaşık 30 bin lira değerinde olduğunu öğrendi. Mağaza müdürü Tok, üzerinde sadece Çağlagül Kılıç ismi yer alan belgede iletişim bilgilerini bulmaya çalıştı. Müşteriye ait herhangi bir adres ve iletişim bilgisi bulamayan Tok, bilinmeyen numaralar servisinden de herhangi bir adres ya da telefon numarasına ulaşamadı. Habibe Tok ile mağaza çalışanları, 30 bin liralık bileziğin sahibini bulabilmek için arayışlarını sürdürüyor.

SAHİBİNE ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

Kabanın sahibine ulaşana kadar araştırmalarının devam edeceğini belirten Tok, "Bileziğin sahte mi gerçek mi olduğunu belirledik. Yaklaşık 30 bin lira değerinde olduğunu öğrendiğimiz bileziğin sahibini bulabilmek için araştırma yaptık. İade belgesinde sadece Çağlagül Kılıç ismi yer alan müşteriyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamadık. Online satış platformu, kargo belgesi ve bilinmeyen numaralar servisiyle irtibata geçmemize rağmen bir adres tespit edemedik. Müşterimizin mağdur olmaması için araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Bileziği güvende, bize ulaşması halinde kendisine teslim ederiz" dedi.