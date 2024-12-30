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HÜRKUŞ Yeni Nesil Eğitim Uçağı gökyüzü ile buluştu

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Kısa süre içinde Türk Hava Kuvvetlerinin envanterine girecek HÜRKUŞ, uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Milli imkanlarla geliştirilen ve Hava Kuvvetlerinin envanterine girecek ilk HÜRKUŞ Yeni Nesil Eğitim Uçağı uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Kısa süre içinde Türk Hava Kuvvetlerinin envanterine girecek HÜRKUŞ, uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, şirket 2024 yılını yeni bir başarıyla noktaladı. Milli imkanlarla geliştirilen ve Hava Kuvvetlerinin envanterine girecek ilk HÜRKUŞ Yeni Nesil Eğitim Uçağı uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

YENİ HÜRKUŞ PROJESİ 2021'DE BAŞLADI

Türk Hava Kuvvetlerinin pilot eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve savunma sanayisinin kabiliyetlerini daha da ileriye taşımak amacıyla tasarlanan yeni HÜRKUŞ'a yönelik çalışmalar 3 Mayıs 2021 tarihinde başladı.

HÜRKUŞ Yeni Nesil Eğitim Uçağı gökyüzü ile buluştu

YER TESTLERİ VE BAŞARILI UÇUŞ

Proje kapsamında çalışmalar hız kesmeden devam ederek yer test faaliyetleri gerçekleştirildi. Tüm testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından HÜRKUŞ Akıncı Üssü'nden kalkarak gökyüzü ile buluştu. 20 dakikalık uçuşta 6 bin 500 feet irtifaya ve 140 knot hıza ulaşıldı.

"İYİ Kİ VARSIN TUSAŞ" SLOGANIYLA ÜRETİME DEVAM

Açıklamada yer alan bilgilere göre, 23 Ekim tarihinde TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısının ardından milli platformların üretimine hız veren TUSAŞ çalışanları, terör saldırısının ardından "daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz" mottosuyla Türkiye'nin bekası için çalışmalarına devam ediyor.

HÜRKUŞ Yeni Nesil Eğitim Uçağı gökyüzü ile buluştu

ŞEHİTLERE SAYGI VE MOTİVASYON MESAJI

Slogana dönüşen bu sözler eşliğinde gökyüzü ile buluşmasını gerçekleştiren uçakta da terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'nin kızı tarafından yapılan resme yer verildi. "İyi ki varsın TUSAŞ" yazılı resimde HÜRKUŞ'un çizimi yer aldı.

SINIFININ EN PERFORMANSLI UÇAĞI

Açıklamada yer alan teknik detaylara göre, kısa zaman içinde Hava Kuvvetlerine teslim edilecek yeni HÜRKUŞ uçağında yapısal ağırlık azaltıldı. Uçak, son teknoloji kullanılarak kendi sınıfının en akrobatik ve en yüksek performanslı uçaklarından biri haline getirildi. HÜRKUŞ ayrıca, aerodinamik iyileştirmeler sayesinde pilot adaylarının uçuşları için Türk Hava Kuvvetlerine bir çözüm sunuyor.
Savunma sanayisinin yerlilik oranını artırma hedefi doğrultusunda, kanopi, soğutma sistemi, hidrolik pompa, telsiz ve IFF gibi birçok ekipman yerli ve milli hale getirildi. Bu başarı, yerli alt yüklenicilerin projeye dahil edilmesi ve savunma ekosisteminin güçlendirilmesine de olanak sağladı.

HÜRKUŞ Yeni Nesil Eğitim Uçağı gökyüzü ile buluştu

15 ADET HÜRKUŞ 2025 YILINDA TESLİM EDİLECEK

Açıklamaya göre, uçuş testlerinin başarıyla tamamlanması beklenirken, Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan 55 uçaklık sözleşmenin ilk 15 uçağı 2025 yılı itibarıyla Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Kalan 40 uçağın teslimatı ise 2027 yılına kadar tamamlanacak.
HÜRKUŞ, Türk mühendisliğinin gücünü ve savunma sanayisinin yetkinliğini bir kez daha ortaya koyarak, hem Türk Hava Kuvvetlerine stratejik bir katkı sunacak hem de Türkiye'nin uluslararası savunma sanayisindeki rekabet gücünü artıracak.

HÜRKUŞ Yeni Nesil Eğitim Uçağı gökyüzü ile buluştu

SSB BAŞKANI HALUK GÖRGÜN'DEN DUYGU DOLU MESAJ

Konu ile ilgili X hesabından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, "Hava Kuvvetlerimize teslim edilecek HÜRKUŞ'un ilk uçuşunu izlemek, tarif edilemez bir gurur ve anlam dolu bir an. TUSAŞ Şehidimiz Zahide Hanım'ın kıymetli kızının çizdiği resmin de bu uçakta yer alması, bu başarının duygusal bir simgesi oldu. Başta TUSAŞ ve Başkanlığımız personeli olmak üzere projede emeği geçen tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

TUSAŞ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET DEMİROĞLU'NDAN TEŞEKKÜR MESAJI

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da X hesabından yaptığı açıklamada, "Kısa süre içerisinde Hava Kuvvetlerimizin envanterine girecek HÜRKUŞ uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hayallerimizin birer birer hayata geçtiğini görmek, gelecek hedeflerimize ne kadar yakın olduğumuzu gösteriyor. HÜRKUŞ, hain terör saldırısında şehit olan çalışma arkadaşımız Zahide Hanım'ın kızının çizdiği resmi de üzerinde gururla taşıdı. Boğazımız düğümlenerek izlediğimiz bu uçuşta emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

HÜRKUŞ Yeni Nesil Eğitim Uçağı gökyüzü ile buluştu
Kaynak: AA / Abdulkadir Günyol - Güncel
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