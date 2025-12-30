'HÜRJET, paket halinde iş birliği sözleşmesi'

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in, İspanya'ya 30 adetlik satış sözleşmesine ilişkin, "Yüksek teknolojik bir ürünü Avrupa Birliği ve NATO ülkesi üye müttefikimiz İspanya'ya ihraç ediyor olduğumuz için mutluyuz ve huzurluyuz. Bu anlaşma sadece bir eğitim uçağı anlaşması değil. Bu eğitim uçağıyla birlikte bir paket olarak hem yer sistemleri, hem simülasyon sistemleri, hem bakım idame sistemleri, hem de iş birliği modeli açısından birçok yeniliği içeren bir sözleşme" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesinde, Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET'in İspanya'ya ihracatının, son 20 yılda Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki gelişmişliğini ortaya koyan önemli bir gösterge olduğunu söyleyen Görgün, "Türkiye son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüksek teknoloji üreten, savunma sanayiinde öncelikli olarak kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yüksek teknoloji üreten, ürettiğini dost müttefik ülkelerle paylaşan, ihraç eden ve küresel pazarda ihraç ettiği ürünlerle her gün yerini biraz daha sağlamlaştıran ve hepsinden önemlisi güven veren, tercih edilen bir ülke konumuna gelmiştir. Yerlilik oranında ulaştığımız rakamların yüzde 82-83'leri bulduğunu zaman zaman ifade ediyoruz. Bu ihracat bizim özgün tasarımımızla ürettiğimiz, geliştirdiğimiz ve sadece TUSAŞ'ımız değil, TUSAŞ'ımızla birlikte bu başarılı ürünün ortaya çıkmasında emek sarf eden yaklaşık 200 şirketimiz var. Bunların her biri ciddi sorumluluklar alarak ve bu sorumlulukları en iyisiyle yerine getirerek, böyle dünyada ihtiyaç duyulan bir muharip eğitim uçağı projesini, ürününü geliştirdiler" diye konuştu.

'SADECE EĞİTİM UÇAĞI ANLAŞMASI DEĞİL'

Görgün, Türk Hava Kuvvetleri'nde kullanılmak üzere siparişleri daha önceden alarak HÜRJET'in üretim sürecine başlandığını belirterek, "Bununla birlikte dost ve müttefik ülkemiz Avrupa Birliği ve NATO üyesi İspanya da bu ürüne ihtiyacını bize dile getirmişti. Gerek teknik değerlendirmeler, gerek İspanya Hava Kuvvetleri'nin Türk Hava Kuvvetleri'yle görüşmeleri, fabrika ziyaretleri, sonra ihtiyaçları ve sonrasında olabilecek iş birliği potansiyelleri değerlendirilerek, uzun süreç dün itibarıyla imza ile mutlu sona ulaştı. Yüksek teknolojik bir ürünü Avrupa Birliği ve NATO ülkesi üye müttefikimiz İspanya'ya ihraç ediyor olduğumuz için mutluyuz ve huzurluyuz. Bu anlaşma sadece bir eğitim uçağı anlaşması değil. Bu eğitim uçağıyla birlikte bir paket olarak hem yer sistemleri, hem simülasyon sistemleri, hem bakım idame sistemleri, hem de iş birliği modeli açısından birçok yeniliği içeren bir sözleşme. Tabii bu sözleşmeyle birlikte, İspanya'yla birlikte bizim savunma sanayindeki ve yüksek teknolojideki iş birliklerimizin daha da artacağını, güçlenerek devam edeceğini de göstermesi açısından önemli olduğunu ifade ediyorum. Bu uçağımızı tercih eden İspanyol Milli Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na da bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'İSPANYOLLAŞTIRILMIŞ VERSİYONU PAKETİN İÇİNDE OLACAK'

Görgün, savunma sanayisinde 2025 yılında ihracat rekoru kırıldığını hatırlatarak, "Geçtiğimiz yıl yaptığımız savunma sanayi ihracatının özellikle önemli bir bölümünün Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkelere olduğunu da bu vesileyle hatırlatmak isterim. Bizim HÜRJET projesi kapsamında İspanya'yla olan iş birliğimiz hem havacılık alanında belli geçmişi olan, tecrübeleri olan ve bu tecrübesi ve birikimi ile birlikte bu anlaşmayla bizim HÜRJET ve daha sonra yapacağımız farklı ürünlerdeki iş birliklerinde karşılıklı etkileşim ve kazanca döneceğinden hiçbir endişemizin olmadığını da bu vesileyle ifade etmek istiyorum. 30 uçak üzerinden ilk anlaşma yapıldı. Bunun bütçesel büyüklüğü 2,6 milyar avro seviyesinde. Süreç içinde İspanya'nın kendi ihtiyaçlarına göre güncellenerek İspanyollaştırılmış versiyonu da bu paketin içinde olacak. Biz dost ve müttefik ülkelerle ve iş birliği yaptığımız ülkelerle savunma sanayi alanındaki ihracatları konuşurken kazan kazan modelinin oluşmasına önemsiyoruz. Hem teknolojik, hem de ekonomik kazanımları karşılıklı gözetiyoruz" diye konuştu.

'BAŞKA ÜLKELERE İHRAÇ FIRSATI'

Görgün, İspanya Savunma Bakanlığı'yla ve Hava Kuvvetleri'yle geliştirilen süreçte bu anlaşmanın paketinde karşılıklı kazanımların olacağı, teknolojik iş birliklerinin olacağının altını çizerek, "Farklı faydalı yüklerin veya alt sistemlerin yine İspanya'da gelişmiş olan havacılık sektöründen de faydalanarak entegre edilebileceği, sonraki modellerle birlikte geliştirilerek üçüncü ülkelere başka versiyonlarının da ihraç edilebileceğinin bir fırsat olduğunu bu vesileyle ifade etmek istiyorum. 2025 yılının böyle güzel bir anlaşmayla tamamlamanın mutluluğunu da yaşadığımızı ifade ediyorum. Biz ihracat rakamlarındaki güncellemeleri teslim ettiğimiz ürünler ve bunlara karşılık gelen ihracat rakamlarını ve paylaşırken aynı zamanda bir o kadar da önemli olan yeni imzaladığımız sözleşmeleri de bunların her geçen gün teslim ettiğimiz rakamlardan daha fazla olarak gerçekleştiğini ve bakiye siparişin oluştuğunu da memnuniyetle sizlerle paylaşıyoruz. Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.