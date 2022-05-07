Hulusi Akar'dan Sığınmacılarla İlgili Açıklama: "Bu İnsani Bir Durumdur. Bunun Siyasi Tartışma Konusu Yapılmaması Lazım"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriyeli sığınmacılara ilişkin "Güvenliklerinden emin olduklarında bunlar dönecekler. ve zaten hepinizin takip ettiği gibi dönmeye de başladılar…Bu insani bir durumdur. Bunun siyasi tartışma konusu yapılmaması lazım. Türkiye ; tarih boyunca daima mazlum, mağdurun yanında daima onlarla beraber olmuş bir ülkeyiz. ve şu anda da Türkiye kendisine yakışanı yapmakta" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'la birlikte Akdeniz Bölge Komutanlığı Yeni Rıhtım ve İskelesi'nin açılış törenine katıldı. Komutanlığa gelişinde tören birliğini selamlayan Bakan Akar, faaliyetlere ilişkin aldığı bilgilendirmenin ardından beraberindeki komutanlarla liman bölgesine geçti.

"BÜTÜN HEDEFLERE ULAŞILDI. İNŞALLAH KİLİT KISA BİR ZAMAN SONRA KAPATILACAK"

Törende yaptığı konuşmada terörle mücadele operasyonlarına değinen Bakan Akar, şunları söyledi:

"Terörle mücadele konusunda özellikle Irak'ın Suriye'nin kuzeyinde aralıksız bir mücadele devam etmekte. En son bildiğiniz gibi Pençe-Kilit harekatıyla da oradaki huduttaki bütün sıkıntılar giderilecek şekilde orayı kilitlemek üzere çalışmalarımız büyük bir başarıyla sürdürüyoruz. Mehmetçik çok zor şartlarda arazi, çok zor hava şartlarında gözünü kırpmadan bazen kar bazen yağmur bazen fırtına bazen yıldırım bazen şimşek çamurla, kayalarla, dağlarla mücadele etmek suretiyle büyük bir başarıyla teröristle mücadelesini sürdürüyor. ve şu ana kadar da gerçekten bütün hedeflere ulaşıldı. İnşallah kilit kısa bir zaman sonra kapatılacak. Bu operasyonlar sırasında herkesin çok açık ve net bir şekilde bilmesi gereken en önemli konudan birincisi bizim tek hedefimiz teröristler. Bunun dışında bizim hiçbir bir hedefimiz yoktur."

"FAKE HABERLERLE FAKE VİDEOLARLA ORTALIK KARIŞTIRILMAK İSTENİYOR"

Hudut güvenliği konusunda alınan tedbirlere de değinen Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Hudutlar gerçekten Mehmetçik için namustur. Mehmetçik bu anlayışla 7 gün 24 saat gece gündüz demeden, yazın, kışın; yağmurda, çamurda, karda, kışta gerçekten büyük bir fedakarlıkla, kahramanlıkla 2 bin 949 kilometrelik hudutlarımızı korumak için ne gerekiyorsa onu yapıyor. Bu manada yapılan bu çalışmalar maalesef tüm açıklamalara rağmen, tüm bilgilendirmelere rağmen bazıları oradaki gerçekleri anlamamakta, dinlememekte, görmemekte, duymamakta ısrar ediyorlar. Hudutların korunması, güvenliği konusu gerçekten milli bir meseledir. Bunun herhangi bir şekilde çarpıtılmaması lazım. Bunun herkes tarafından anlaşılması lazım. Mehmetçik hudutlarda kendisine sağlanan imkanları en etkin şekilde kullanmakta ve bunun için yapılması gereken ne varsa bunları gayet başarılı şekilde yerine getirmekte. Bizim bunlardan dolayı, tek beklentimiz, Mehmetçiğin tek beklentisi hudutlarda yapılan bu fedakarca ve kahramanca faaliyetlere saygı gösterilmesi. Tek isteğimiz bu. Fake haberlerle fake videolarla ortalık karıştırılmak isteniyor. Dezenformasyon çalışmaları var. Bunlara karşı da sağduyu sahiplerinin dikkatli, müteyakkız olması lazım, bunları görmesi lazım ve farkı mutlaka fark etmeleri lazım.

1 Ocak 2022'den itibaren hudutlarımızda 2 bin 65 kişi yakalandı. Fakat bunun yanı sıra hudutlarımızda 132 bin 473 kişi de engellendi.

Bazıları televizyonlarda konuşuyor. Bazıları gazetelerde yazıyor. Gerçekleri bilmiyorlar. 10-20-30 sene önceki konulardan bahsediyorlar. Yanlış. Şu anda hudutlarımızda gerçekten çok ileri teknolojiler kullanılmakta, bunu da Mehmetçik çok başarılı şekilde kullanmakta."

"BU İNSANİ BİR DURUMDUR. BUNUN SİYASİ TARTIŞMA KONUSU YAPILMAMASI LAZIM"

2011 Mart'ından bu yana Suriye'de devam eden iç savaşta çatışmalar sırasında 1 milyondan fazla Suriyelinin hayatını kaybetmiş bulunuyor. Buna bağlı olarak da 7 milyondan fazla kişi evlerini, topraklarını terk etmiş durumda. ve bu insanlar çevre ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır. Bunlardan bir kısmı da bildiğiniz gibi canlarını kurtarmak için hem rejimin hem de terör örgütlerinin zulmünden kaçarak Türkiye'ye geldiler. Güvenliklerinden emin olduklarında bunlar dönecekler. ve zaten hepinizin takip ettiği gibi dönmeye de başladılar. Suriye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörden, teröristten arındırılmış bölgesinde yaklaşık 5 milyon Suriyeli bulunmakta.

Türkiye'de ise bundan önce 4 milyon civarında gelen sığınmacı Suriyeli vardı. Fakat son zamanlardaki dönüşlerle birlikte şu anda 3 milyon 700 bin civarında da Suriyeli, Türkiye'de bulunmakta. Sığınmacıların Birleşmiş Milletler (BM) kriterlerine göre, gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşleri için gerekli şartların oluşmasına yönelik her türlü çaba da ülkemiz tarafından gösterilmektedir. Bu insani bir durumdur. Bunun siyasi tartışma konusu yapılmaması lazım. Türkiye; tarih boyunca daima mazlum VE mağdurun yanında daima onlarla beraber olmuş bir ülkeyiz. ve şu anda da Türkiye kendisine yakışanı yapmakta. Milli ve manevi değerlerimiz çerçevesinde bu insanlara karşı insani, vicdani ve hukuki görevlerimizi uluslararası kurum ve kuruluşlarla bugüne kadar koordineli olarak yerine getirdik, getirmeyi sürdürüyoruz.

"HİÇBİR ŞEKİLDE HİÇBİR OLDUBİTTİYE İZİN VERMEYECEĞİMİZİ, HAKKIMIZI VE HUKUKUMUZU ÇİĞNETMEYECEĞİMİZİ HERKESİN BİLMESİ LAZIM"

Biz Ege, Akdeniz, Kıbrıs'ta bütün faaliyetlerimizde uluslararası hukuktan, diyalogdan yanayız. ve bütün problemlerimizin barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesinden yanayız. Ancak ve maalesef Yunanistan sürekli provokatif eylem ve söylemleriyle ve yayılmacı, saldırgan politikalarını maalesef hala sürdürmeye devam etmektedir. Yıllardır Yunanistan'ın masum insanlara karşı uyguladıkları zulüm ve insanlık dışı davranışlar ile her türlü rezalet dünya tarafından maalesef görmezlikten gelinmiştir. Ancak Yunanistan, son FRONTEX olayı ile suçüstü yakalanmış¸ ve nihayet Avrupa Birliği (AB) olayları sınırlı da olsa görmeye başlamıştır. Suçüstü yakalanan Yunanistan dikkatleri başka yöne çekmek üzere ve FRONTEX olayını karartmak, sisteme kapatmak için de suni gündemler üretmekte ve bazı tatbikatları, bazı uluslararası faaliyetleri ve bunlar arasında Tiger Meet dediğimiz uluslararası tatbikatları da bu amaçla kullanmaktadır. Tiger Meet Tatbikatı sırasında FIR konusunda, Gayri Askeri Statü'deki adalar ve personel kurtarma konusundaki bazı olayları tamamen, bencilce kendi tarafından istismar edecek şekilde kullanmaya, alay etmeye çalışması ve tatbikatı Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerine karşı kullanma gayret göstermesi nedeniyle Hava Kuvvetlerimizin tatbikattan çekilmesi talimatını verdik. ve Hava Kuvvetlerimiz tatbikattan çekildi. Biz barıştan, iyi komşuluk ilişkilerinden ve uluslararası hukuktan yanayız. Bütün problemlerin görüşmeler, konuşmalar yoluyla çözülmesinden yanayız. Ancak hiçbir şekilde hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğimizi, hakkımızı ve hukukumuzu çiğnetmeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım. Hakkımızı, hukukumuzu korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna da çok şükür muktediriz."