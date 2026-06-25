HSK'dan Ergenekon kararı! Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcıya meslekten çıkarıldı
Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, kamuoyunda “Ergenekon Davası” olarak bilinen yargılama sürecinde görev alan hakim ve savcılar hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin kararını verdi. 87 dosya kapsamında yapılan inceleme sonucunda Hasan Hüseyin Özese, Sedat Sami Haşıloğlu, Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcıya meslekten çıkarma cezası verildi.
- HSK 2. Dairesi, Ergenekon davasında görev alan 62 hakim ve savcıya meslekten çıkarma cezası verdi.
- 62 hakim ve savcı hakkında toplam 230 kez meslekten çıkarma cezası uygulandı.
- Zekeriya Öz hakkında 13 kez, Hasan Hüseyin Özese hakkında 19 kez meslekten çıkarma cezası verildi.
Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, kamuoyunda “ Ergenekon Davası” olarak bilinen yargılama sürecinin soruşturma ve kovuşturma aşamalarında görev alan hakim ve savcılar hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin kararını açıkladı.
ADİL YARGILANMA HAKKINA İLİŞKİN TESPİTLER
HSK 2. Dairesinin değerlendirmelerinde; Ergenekon yargılama sürecinde hukuka uygun delillerle maddi gerçeğe ulaşılması yerine, sahte olduğu adli ve teknik raporlarla ortaya konulan dijital veriler, dışarıdan müdahaleyle oluşturulduğu değerlendirilen dosyalar ve tartışmalı gizli tanık beyanlarının hükme esas alındığı belirtildi.
Bu süreçte, sanıkların masumiyet karinesinin ve lekelenmeme hakkının ihlal edildiği; savunma makamının delillere erişim hakkının kısıtlandığı, savunma hakkının kullanımını zorlaştıran uygulamalara başvurulduğu ve yargılamanın kamuoyu nezdinde medya operasyonlarıyla yönlendirildiği değerlendirildi.
87 DOSYA İNCELENDİ
HSK 2. Dairesince yapılan incelemede; 30 ayrı soruşturma dosyasındaki 240 iddia, Anayasa Mahkemesi ihlal kararlarıyla sonuçlanan dosyaların da aralarında bulunduğu 57 rücu dosyası olmak üzere toplam 87 dosyadaki fiiller değerlendirildi.
Yapılan değerlendirme sonucunda, 62 hakim ve savcı hakkında 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası uyarınca meslekten çıkarma cezası verildi.
TOPLAM 230 KEZ MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI UYGULANDI
Kararda bazı ilgililer hakkında birden fazla eylem nedeniyle ayrı ayrı meslekten çıkarma cezası tesis edildi. Hasan Hüseyin Özese hakkında 19 kez, Sedat Sami Haşıloğlu hakkında 17 kez, Hüsnü Çalmuk hakkında 16 kez, Zekeriya Öz hakkında 13 kez, Mehmet Ali Pekgüzel ve Ercan Fırat hakkında 12'şer kez meslekten çıkarma cezası uygulanmasına karar verildi.
Ayrıca Nihat Taşkın hakkında 11 kez, Fatih Mehmet Uslu, Mehmet Murat Dalkuş ve Nihat Topal hakkında 10'ar kez, Fikret Seçen ve Mehmet Murat Yönder hakkında 7'şer kez, Ercan Şafak hakkında 6 kez, Metin Özçelik hakkında 5 kez meslekten çıkarma cezası verildi.
Toplamda 62 hakim ve savcı hakkında 230 kez meslekten çıkarma cezası uygulanmasına karar verildi.
DİĞER KARARLAR DA AÇIKLANDI
HSK 2. Dairesi ayrıca Resul Çakır ve Sadettin Avcı'nın vefat etmiş olmaları nedeniyle haklarındaki soruşturma dosyalarının ölüm nedeniyle işlemden kaldırılmasına karar verdi.
15 farklı ilgilinin toplam 92 eylemi hakkında ceza tayinine yer olmadığına, 21 ilgilinin mükerrer eylemleri yönünden karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi.
Anayasa Mahkemesi ihlal kararları ve ağır ceza mahkemelerinin tazminat hükümlerine konu 57 rücu dosyasında ise Maliye Hazinesince ödenen tazminatların ilgililere rücu edilmesi konusunda izin verilmesine karar verildi.
MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI VERİLEN 62 İSİM
- Abdullah Öztürk
- Ali Alçık
- Ali Efendi Peksak
- Ali Haydar
- Alpaslan Uz
- Aytekin Özanlı
- Birol Bilen
- Bülent Kınay
- Cihan Kansız
- Davut Bedir
- Dursun Ali Gündoğdu
- Ercan Fırat
- Ercan Şafak
- Eşref Aksu
- Fatih Mehmet Uslu
- Fazıl Balta
- Fikret Seçen
- Gökmen Demircan
- Hadi Çağdır
- Hakan Karaali
- Hasan Hüseyin Özese
- Hikmet Usta
- Hüseyin Ayar
- Hüsnü Çalmuk
- İdris Asan
- İsmail Işık
- İsmail Tandoğan
- Kadir Altınışık
- Mehmet Ali Pekgüzel
- Mehmet Berk
- Mehmet Ekinci
- Mehmet Erdoğan
- Mehmet Hamzaçebi
- Mehmet Karababa
- Mehmet Murat Dalkuş
- Mehmet Murat Yönder
- Mehmet Uğurlu
- Mehmet Yüzgeç
- Menekşe Uyar
- Mesut Özcan
- Metin Özçelik
- Muammer Akkaş
- Murat Üründü
- Mustafa Başer
- Mustafa Boz
- Muzaffer İren
- Nalan Can
- Nihat Taşkın
- Nihat Topal
- Nurullah Çınar
- Osman Kaya
- Ömer Diken
- Rüstem Eryılmaz
- Savaş Çelik
- Sedat Sami Haşıloğlu
- Seyfettin Mermerci
- Süleyman Karaçöl
- Süleyman Pehlivan
- Şadan Sakınan
- Vedat Dalda
- Yakup Hakan Günay
- Zekeriya Öz