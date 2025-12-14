Haberler

Beijing'in Şikayet Hattı İstanbul'da: "Hotline Beijing" Gala Gösterimiyle İzleyiciyle Buluştu

Beijing'in Şikayet Hattı İstanbul'da: 'Hotline Beijing' Gala Gösterimiyle İzleyiciyle Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin yapımı 'Hotline Beijing' belgeseli, 13. Uluslararası İpekyolu Film Festivali kapsamında İstanbul'da gösterildi. Belgesel, Beijing'deki 'Halkın Şikayetlerine Hızlı Yanıt' sistemini ve modern şehir yönetimindeki dijitalleşmeyi ele alıyor.

İSTANBUL, 14 Aralık (Xinhua) -- "Hotline Beijing" adlı Çin yapımı belgesel, 13. Uluslararası İpekyolu Film Festivali kapsamında İstanbul'daki özel gösteriminde hem ele aldığı konu hem de sinemasal anlatımıyla Türk izleyicilerin yoğun ilgisini çekti.

Cumartesi günü Beyoğlu Sineması'nda düzenlenen gala gösteriminde izleyiciyle buluşan belgesel, Beijing'de hayata geçirilen "Halkın Şikayetlerine Hızlı Yanıt" sistemini mercek altına alıyor. Yapım, bu hattın bir mega kentin yönetim anlayışını nasıl dönüştürdüğünü, gerçek görüntüler ve sahici tanıklıklar eşliğinde gözler önüne seriyor.

Belgesel, vatandaşlardan gelen şikayetlerin tek bir merkezde toplanarak kısa sürede ilgili kurumlara iletilmesini konu alıyor ve çözüm süreçlerinin şeffaf biçimde takip edilmesini gösteriyor. İzleyiciler, modern şehir yönetiminde dijitalleşmenin ve kamu hizmetlerinde hızın önemini vurgulayan anlatımı etkileyici bulduklarını dile getirdi.

Gösterim sonrası yapılan değerlendirmelerde, "Hotline Beijing"in yalnızca bir belgesel olmanın ötesine geçerek, kamu yönetimi ve toplumsal katılım üzerine evrensel bir tartışma zemini sunduğu ifade edildi.

Xinhua'ya konuşan TİAK (Televizyon İzleme Araştırmaları) Genel Müdürü Dursun Güleryüz, belgeselin yalnızca iyi hazırlanmış bir yapım olmadığını, aynı zamanda güçlü bir sinema atmosferi sunduğunu, yapımın, "kuru ve teknik bir belgesel anlatımının çok ötesine geçerek izleyiciyi içine alan bir dil kurduğunu" vurguladı.

Güleryüz, "Anlatı, yüksek teknolojiye dayalı bir sistemden söz etmesine rağmen, insanı mesafeli hissettirmiyor. Aksine, şehirleşme ve altyapı gibi genellikle soğuk ve karmaşık başlıkları, tek tek hayatlara dokunan bir hikaye üzerinden aktarıyor" diye konuştu.

Film yapımcısı Soner Alper, sinema dilinin yanı sıra Beijing gibi bir mega kentte kamu yönetimi ve şehir ölçeğinde sunulan işleyiş modelinin bu denli sorunsuz işlemesinden etkilendiğini söyledi.

Alper, "Bu yapıyı izlerken, keşke bizim ülkemizdeki metropollerde kamu kurumlarında çalışanlar bu merkezi yerinde görse, sistemin nasıl işlediği akademik olarak incelense diye düşündüm. Bu yönüyle belgesel gerçekten düşündürücü ve ilham vericiydi" dedi.

CGTN Türk Genel Yayın Yönetmeni Ulaş Can ise belgeselin, Çin'in yönetişim anlayışını somut bir örnek üzerinden başarılı biçimde aktardığını söyledi.

"Bugün izlediğimiz bu belgesel, söz konusu yaklaşımın şehir yönetişimi alanındaki mikro bir örneğini ortaya koyuyor. Bu yönüyle filmin oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum" diyen Can, Çin'in deneyimlerinden öğrenilecek çok şey olduğunu vurguladı. Can, "Şehir yönetimi de bunların başında geliyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, izleyiciler ve sektör temsilcileri Türkiye'de daha fazla Çin sineması örneği görmek istediklerini de dile getirdi.

Güleryüz, bu tür yapımların artmasının kültürel etkileşimi güçlendireceğini vurgulayarak, "Bunun mutlaka devamının gelmesi lazım. Çin sinemasını daha yakından tanımamız gerekiyor" dedi. Güleryüz, kültürel alışverişin karşılıklı olması gerektiğine de dikkat çekerek, Çin halkının Türk sinemasını, özellikle Türk dizileri ve televizyon yapımlarını daha fazla tanımasının her iki ülke için de olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Alper ise Çin ile Türkiye arasında sinema alanında daha somut işbirliklerinin hayata geçirilebileceğini belirtti. Ortak projelerin hem yaratıcılık hem de anlatı açısından yeni kapılar açabileceğini söyleyen Alper, "Türkiye'den ya da dünyadan tanınmış birkaç yönetmenin Çin'e giderek orada ortak bir hikaye üretmesi ya da Çin'den yönetmenlerin İstanbul'da benzer bir çalışma yapması çok değerli olurdu. Böyle karşılıklı projelerle farklı hikayelerin nasıl birleşebileceğini görmek isterim" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Yunanistan'da olay görüntü! Başbakanı durdurup alkolmetre üflettiler

Yanlış duymadınız! Alkolmetre üfletilen kişi ülkenin başbakanı
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Entübe edilen başkan Gülşah Durbay ile Ferdi Zeyrek'in görüntüleri yürek burktu

Bir kenti ağlatan kareler: O görüntüler yürek burktu
Trump'tan Suriye'deki kanlı saldırıya tepki: Çok ciddi bir misilleme olacak

Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Trump resmen tehdit etti
Bomba iddia: TMSF, Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine son verdi

Fotoğraf iddiası ses getirmişti! Ünlü spikeri de kanaldan kovdular
Reyyan Apartmanı davasında tutuklu sanık kalmadı

55 kişiye mezar olmuştu, o isim için de tahliye kararı çıktı
Yüzyılın Konut Projesinde geri sayım başladı! İşte ilk kura tarihi

Yüzyılın Konut Projesinde geri sayım başladı! İşte ilk kura tarihi
Hanuka Bayramı kutlamalarındaki saldırı sonrası İsrail'den açıklama: Defalarca söyledik

Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırı sonrası İsrail'den açıklama
15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk

15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk
Rıdvan Dilmen Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza attıracaklar

Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza atacak
title