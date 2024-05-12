Hollanda'da Anneler Günü'nde Filistinli annelere destek yürüyüşü düzenlendi

Hollanda'da çoğunluğu kadınlardan oluşan grup, Anneler Günü'nde Gazze'deki Filistinli annelere destek amacıyla yürüyüş düzenledi.

"Anneler soykırıma karşı" adlı yürüyüşe katılmak üzere Rotterdam kentindeki Binnenrotte Meydanı'nda bir araya gelenler, daha sonra şehir merkezinden geçerek, "Anne ve çocuk" heykelinin önünde toplandı.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan göstericiler, ellerinde kanlı kefene sarılmış bebek maketleri ile şehirde yürüyüş yaptı.

Bazı anneler, Mc Donald's, Starbucks ve Burger King şubeleri önünde Gazze'deki annelerin durumunu anlatan gösteri gerçekleştirdi.

"Soykırımı durdur", "Anneleri öldürmeyi durdurun", "Herkes özgür olana kadar kimse özgür değil", "Anneler bombalara karşı" ve "Gazze'deki çocuklar geceleri gerçek canavarlardan korkuyor" dövizleri taşıyan anneler, İsrail aleyhinde slogan attı.

Yürüyüş sonrasında, İsrail tarafından Gazze'de öldürülen çocukların ve Filistinli annelerin yaşadıkları durum anlatılırken duygulu anlar yaşandı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, Filistin'deki annelerin ve çocukların da Anneler Günü'nü kutlama hakkı olduğu belirtilerek, onların bunu yapamadıkları vurgulandı.

Gösteriye kucağında bebeği ile katılan Hollandalı anne Shirley Stout, AA muhabirine, Filistin'deki annelerle dayanışma için yürüyüş yaptıklarını söyledi.

Anneler Günü'nün bayram havası içerisinde geçmesi gerektiğini belirten Stout, "Orada her gün, her saat başı en az 2 anne ölüyor. Çocuklar ölüyor ve yetim kalıyor. Evlerini ve güvenliklerini kaybettiler. Anneler orada kollarında ölü çocuklarıyla dururken biz burada nasıl kutlama yapabiliriz?" dedi.

Stout, "Ayağa kalkmak bizim görevimiz. Bu soykırıma karşı sesimizi duyurmak görevimizdir. Bu soykırımı finanse eden herkesi boykot etmek görevimizdir. Hepimiz insanız, hepimiz Filistinliyiz ve hepsi bizim çocuklarımız." ifadelerini kullandı.

Herkesin sesini duyurması gerektiğine işaret eden Stout, "Hepsi bizim annemiz. Bu bizim geleceğimiz. Bu onun (Stout'un kızı) geleceği. Bu çocuklarımız için. Bütün çocuklar işgal altında yaşamak yerine özgür yaşamayı hak ediyor." diye konuştu.