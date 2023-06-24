Hindistan'da Muson Yağmurları Sele Neden Oldu

BAKSA, 24 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Baksa bölgesindeki yetkililer, bölgedeki muson yağmurlarının ardından meydana gelen sel felaketi nedeniyle bir kişinin öldüğünü ve selden yaklaşık yarım milyon kişinin etkilendiğini söyledi.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Baksa bölgesinde muson yağmurlarının yol açtığı sel nedeniyle bir parçası kopmuş köprüye bakan insanlar, 23 Haziran 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

BAKSA, 24 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Baksa bölgesindeki yetkililer, bölgedeki muson yağmurlarının ardından meydana gelen sel felaketi nedeniyle bir kişinin öldüğünü ve selden yaklaşık yarım milyon kişinin etkilendiğini söyledi.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Baksa bölgesinde muson yağmurlarının yol açtığı sel nedeniyle yıkılan köprünün yerine bambudan yapılan derme çatma bir köprüden geçen insanlar, 23 Haziran 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Baksa bölgesinde muson yağmurlarının yol açtığı sel nedeniyle hasar gören bir yol, 23 Haziran 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Baksa bölgesinde muson yağmurlarının yol açtığı sel nedeniyle hasar gören bir köprüyü kontrol eden insanlar, 23 Haziran 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)