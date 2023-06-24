Hindistan'da Muson Yağmurları Sele Neden Oldu
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BAKSA, 24 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Baksa bölgesindeki yetkililer, bölgedeki muson yağmurlarının ardından meydana gelen sel felaketi nedeniyle bir kişinin öldüğünü ve selden yaklaşık yarım milyon kişinin etkilendiğini söyledi.
BAKSA, 24 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Baksa bölgesindeki yetkililer, bölgedeki muson yağmurlarının ardından meydana gelen sel felaketi nedeniyle bir kişinin öldüğünü ve selden yaklaşık yarım milyon kişinin etkilendiğini söyledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel