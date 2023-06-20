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Sakarya'da şiddetli yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi

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Sakarya'da etkili olan sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Hendek ilçesinde yollar ve sokaklar göle dönerken, Uludere Çayı da taşma noktasına geldi. Sağanakla birlikte bahçeler ve depolar da sular altında kaldı.

Sakarya genelinde etkisini gösteren şiddetli sağanak, Hendek ilçesini sular altında bıraktı. Vatandaşlar ise çaresizce kendi önlemlerini almaya çalışarak set kurmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarlılar sonrasında Sakarya genelinde şiddetli sağanak etkisini sürdürüyor.

Hendek'te Şiddetli Sağanak Yağış hayatı olumsuz etkiliyor

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Öğle saatlerinde bastıran sağanak, Hendek ilçesini sular altında bıraktı. Cadde ve sokaklar adeta göle dönerken ilçede bulunan Uludere Çayı'da taşma noktasına geldi.

Hendek'te Şiddetli Sağanak Yağış hayatı olumsuz etkiliyor

BAHÇE VE DEPOLAR SULAR ALTINDA KALDI

Etkisini gösteren sağanakla birlikte bahçeler ve depolar da sular altında kaldı. Vatandaşlar ise çaresizce kendi önlemlerini almaya çalışarak set kurmaya başladı.

Hendek'te Şiddetli Sağanak Yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Hendek'te Şiddetli Sağanak Yağış hayatı olumsuz etkiliyor

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadir Kazın - Güncel

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