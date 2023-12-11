Hedep'in Yeni Kısa Adı "Dem Parti" Oldu. Sözcü Ayşegül Doğan: Dem, Aynı Zamanda Nefes, Söz, An ve Zaman Anlamlarıyla da Bizi Tarif Ediyor Aslında

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyarısı üzerine Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi HEDEP olan kısa adını DEM Parti olarak değiştirdi. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “DEM Parti, uzun ve geniş adıyla söylemek gerekiyorsa Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin özü ve mayası kurulduğu günden beri halklardır. Anlaşılmamış olmalı ki harflerle uğraşmaya devam ediyorlar… Köklü bir direniş geleneğinden, mücadele anlarından ve zamanın içinden süzülen yeni bir kısaltma isimle karşınızdayız: DEM Parti ile. DEM, aynı zamanda nefes, söz, an ve zaman anlamlarıyla da bizi tarif ediyor aslında. Yeni ismimiz, yeni bir zamanın ruhunu, yeni bir başlangıç anını ve yeni bir sözün hayat geçişini ifade ediyor. DEM, devrandır. DEM bu demdir. Bu devran önce kayyımlardan başlayarak inanın, değişecek” dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyarısı üzerine Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi HEDEP olan kısa adını DEM Parti olarak değiştirdi. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "DEM Parti, uzun ve geniş adıyla söylemek gerekiyorsa Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin özü ve mayası kurulduğu günden beri halklardır. Anlaşılmamış olmalı ki harflerle uğraşmaya devam ediyorlar… Köklü bir direniş geleneğinden, mücadele anlarından ve zamanın içinden süzülen yeni bir kısaltma isimle karşınızdayız: DEM Parti ile. DEM, aynı zamanda nefes, söz, an ve zaman anlamlarıyla da bizi tarif ediyor aslında. Yeni ismimiz, yeni bir zamanın ruhunu, yeni bir başlangıç anını ve yeni bir sözün hayat geçişini ifade ediyor. DEM, devrandır. DEM bu demdir. Bu devran önce kayyımlardan başlayarak inanın, değişecek" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, bugün, parti genel merkezinde, partisinin yeni kısa adını ve parti tüzüğündeki değişikliklere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Doğan, şunları söyledi:

"30 YILDA ONLARCA YENİ PARTİ KURMAK ZORUNDA KALDIK AMA HER DEFASINDA BAŞARDIK"

"15 Ekim tarihinde oldukça coşkulu ve görkemli bir kongre gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz kongrede de zorunlu nedenlerle ismimizi değiştirmiştik. İsmimizin uzun ve açık hali 'Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi', kısaltma ismiyse HEDEP olarak değiştirilmişti. Kongremizde yapılan değişikliklerin resmi başvuru süreci için bütün hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, partimizin kısaltma ismi olan HEDEP'e itiraz etti. ve tüzüğümüzün bazı maddelerinde de değişiklik yapılması gerektiğini bize 18 Kasım 2023 tarihinde tebliğ etti. Neymiş efendim, HEDEP ismi HADEP'i andırıyormuş ve hatta karıştırılabilirmiş. Tam Yargıtay'ın deyimiyle söylemek gerekirse 'aynı olmamakla birlikte iltibasa mahal verecek şekilde her iki siyasi partinin birbiriyle karıştırılmasına elverişli' olduğu kanaatine vardığını tarafımıza bildirdi Yargıtay Siyasi Parti Bürosu. Oysa biliyorsunuz, HADEP kapatılmıştı, böyle bir parti yok zaten. Kapatıldıktan sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından bu kapatılma kararı nedeniyle de Türkiye mahkum edilmişti. Aslında nedeni apaçık ortada, yine bir seçim öncesi, yerel seçimlere doğru giderken yeni bir yargısal çelmeyle bizi karşı karşıya bırakmak için yapıldığını, yeni bir hukuksuzluk hamlesi olduğunu sizler de takdir edersiniz sanırım. Fakat biz, çelmelere ve kumpaslara karşı seçeneksiz değiliz. Bu en az 30 yıllık demokratik siyaset mücadele tarihimizde, ortaya koyduğumuz bu konudaki performansla da tecrübeyle de ve ödediğimiz ağır bedellerle de sabit. 30 yılda onlarca yeni parti kurmak zorunda kaldık ama her defasında başardık.

"ONLAR BU YOLLARI SEÇTİKÇE YENİ İSİMLER VE ANLAMLARLA MÜCADELEMİZE HIZ KESMEDEN ÜSTELİK ÇOĞALARAK DEVAM EDECEĞİZ"

Halkların gönlünde yer edinmeyi, mücadele tarihimizde iz bırakmayı; Türkiye'nin demokrasi, özgürlük, adalet, eşitlik ve barış mücadelesine dönük tarihte öncülük etmeyi başardık. Dolayısıyla seçeneksiz değiliz, seçeneklerimiz tükenmedi ve tükenmeyecek. Ama bunu bilmelerine rağmen böyle bir hukuksal ve yargısal çelmeyle bizleri uğraştırmak istediler. Yine başaramayacaklar. Onlar bu yolları seçtikçe yeni isimler ve anlamlarla mücadelemize hız kesmeden üstelik çoğalarak devam edeceğiz. Benim bu açıklamayı yaptığım dakikalarda, şu anda bizden hem kısaltma ismimizle ilgili istenen değişiklik hem de tüzükle ilgili bazı maddeler -tüzüğümüzde yalnızca Yargıtay'ın talep ettiği, itiraz ettiği değişiklikler yapıldı, bununla sınırlı tutuldu ve bunun dışında tüzüğümüzde herhangi bir değişiklik yapılmadı- hem de DEM Parti yani yeni ismimiz, Yargıtay Siyasi Parti Bürosu'na ulaşmıştır. Yeni bir itiraz gelmesini beklemiyoruz. Umalım ve dileyelim ki olmasın.

"KÖKLÜ BİR DİRENİŞ GELENEĞİNDEN, MÜCADELE ANLARINDAN VE ZAMANIN İÇİNDEN SÜZÜLEN YENİ BİR KISALTMA İSİMLE KARŞINIZDAYIZ: DEM PARTİ İLE"

DEM Parti, uzun ve geniş adıyla söylemek gerekiyorsa Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin özü ve mayası kurulduğu günden beri halklardır. Anlaşılmamış olmalı ki harflerle uğraşmaya devam ediyorlar. Oysa bizim mayamız halklar, harfler değil. Yine partimizin özü ve mayası; özgürlük, eşitlik, demokrasi, adalet ve barış mücadelesidir. Bizi tanımlayan, tarih yazdıran ve tarihe yazdıran şey direniş azmimiz ve fikrimizdir. Köklü bir direniş geleneğinden, mücadele anlarından ve zamanın içinden süzülen yeni bir kısaltma isimle karşınızdayız: DEM Parti ile. DEM, aynı zamanda nefes, söz, an ve zaman anlamlarıyla da bizi tarif ediyor aslında. Yeni ismimiz, yeni bir zamanın ruhunu, yeni bir başlangıç anını ve yeni bir sözün hayat geçişini ifade ediyor. DEM, devrandır. DEM bu demdir. Bu devran önce kayyımlardan başlayarak inanın, değişecek. DEM Parti ile de varlığımızı her dem hissettirmeye devam edeceğiz. Zamanın zorluklarına, karşılaştığımız engellere, yargı kıskacına alınmaya, yargısal çelmelere ve kumpaslara rağmen duruşumuz, kararlılığımız ve birlikteliğimiz sayesinde mücadelemiz daha da güçlenecek.

"ADAYLIK BAŞVURULARINI, 20 ARALIK'A KADAR UZATTIĞIMIZI DUYURMAK İSTERİM"

Seçmen olmanın ağır bedellerine rağmen birlikte yol yürümekten vazgeçmeyenler, yerel seçimler için söylüyorum bunu, şu ana kadar yaptığınız başvurularla partimize gösterdiğiniz ilgi ve teveccühten dolayı çok teşekkür ederiz. Öncelikle kayyımları göndermemiz için artık sayılı günler kaldı. Öncelikle tüm Türkiye'de aday adaylık başvurularını, bu ilgi ve teveccühü de göz önünde bulundurarak 20 Aralık'a kadar uzattığımızı, bunu da genelgeyle ilçe örgütlerimize ilettiğimizi buradan duyurmak isterim. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, DEM Parti olarak Türkiye'nin kazanmasını isteyen herkesi nefes nefese verdiğimiz bu heyecanlı, kararlı, umutlu, onurlu ve cesur mücadelede beraber yol almaya devam ediyoruz. O yüzden hadi kadınlar, hadi gençler öncelikle sizler, aday adaylığı başvuruları için hiç çekinmeden birlikte kazanıp kayyımlara halk iradesinin ne olduğunu göstermek için il/ilçe örgütlerimize gidelim ve başvurularımızı 20 Aralık'a kadar yapalım."

"İTTİFAK KONUSUNDA YENİ BİR DURUM YOK"

"İş birliği ve ittifak tartışmaları muhalefet partileri arasında devam ediyor. Daha öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, CHP ve DEM arasında bir görüşme olursa şeffaf ilerleneceğini açıklamıştı. Yol haritanızda CHP ile bir görüşme veya ittifaka ilişkin bir takvim var mı" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Önümüzdeki günlerin yol haritasını hem Eş Başkanlarımız hem de ilgili kurullarımız gerektiği anlarda ve zamanlarda, gerekli açıklamaları yapıyorlar. Tavsiyem bunun dışındaki açıklamalara aldırmamanızdır çünkü hiçbir bağlayıcılığı yok. Zaten bugünkü gündemimizde bununla ilgili değil. Bugüne kadar yapılagelen ve yapılmış olan açıklamaların üzerine söyleyeceğim yeni bir söz yok çünkü yeni bir durum yok, yeni bir karar yok. Son MYK kararımızı, burada sizlerle son derece açık ve şeffaf bir biçimde paylaştım. Dediğiniz konulara ilişkin yakın zamanda Parti Meclisi'miz (PM) toplanacak, PM'mizden çıkacak kararı, bu konuda Eş Başkanlarımızın söyleyeceğini, Parti Sözcülüğümüzün açıklamalarını, Grup Başkanvekillerimizin açıklamalarını, Kadın Meclisi ve Sözcümüzün açıklamalarını ve ilgili kurulların açıklamalarını dikkate almanızı tavsiye ederim."