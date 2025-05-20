Haydar Aliyev 102. Yaşında Ankara'da Anıldı

(ANKARA) - Azerbaycan'ın ulusal lideri ve eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, doğumunun 102. yılında Ankara'da düzenlenen etkinlikle anıldı. Etkinlik kapsamında "İnsan Yüreği ile Haydar Baba" kitabının tanıtımı yapıldı.

Gazeteci yazar Aysel Sadak İltaş'ın Aliyev'in doğumunun 102'nci yıl dönümü anma programı çerçevesinde "İnsan Yüreği ile Haydar Baba" kitabının tanıtımı ve imza programı düzenlendi. Ankara Gazeteciler Cemiyeti Salonu'nda gerçekleşen programa Vatandaş Hemreyliği Partisi Başkanı Sabir Rüstemhanlı, eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş katıldı.

Vatandaş Hemreyliği Partisi Başkanı Sabir Rüstemhanlı yaptığı konuşmada, "Gazetecilerin içerisinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Dünyanın birçok yerinde kitabım yayılandı ama sorulduğunda gazeteci olduğumu söylüyorum. Çünkü yaşanan olayları, acıları aktarmaktan büyük bir şey yoktur bence. Gazetecilik çok kutsal bir iştir. Aysel Hanımın yazıları Türkiye'de Azerbaycan'ın daha iyi tanınmasını sağladı. Aysel Hanımın kitabında önemli olaylara yer veriliyor. Bu bence Haydar Aliyev hakkında yazılmış en değerli kitaplardan birisi." ifadelerini kullandı.

Hikmet Çetin: Aysel Hanımı böyle bir kitap çıkarttığı için kutluyorum

Eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin ise, "Ben Aysel Hanımı böyle bir kitap çıkarttığı için kutluyorum. Benim Haydar Bey ile çok özel ilişkilerim oldu. Ameliyat olduktan sonra Antalya'da kendisine refahakat ettim. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri en iyi özetleyen cümle ona aittir. 'İki devlet bir millet.'" dedi.

Namık Kemal Zeybek: Bugün büyük bir devlet adamını anıyoruz

Haydar Aliyev ile anılarını paylaşan ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, konuşmasında şunları aktardı:

"Bugün büyük bir devlet adamını anıyoruz. Onunla ilgili çalışma yapan Aysel Hanımı da yürekten kutluyorum. Türk Dünyası kavramı ortaya çıktığında 'devletimizin hazırlığı yok' dendi ama vardı. Büyük bir liderin yetiştirdiği gençler vardı. Onlar Türk dünyasını biliyorlardı, inceliyorlardı. Başbuğ Alparslan Türkeş'ten bahsediyorum. O Turan'cı diye yargılandı. SSCB'nin başında bir Türk var diye övünüyorduk. Sonradan SSCB dağılınca bir yazı çıktı, 'Haydar Aliyev istese Rusya Fedarasyonu'na başkan olurdu.' Devlet adamları yetiştirmekte bizden çok ileriydi."

Ayyüce Türkeş Taş: Türkiye gerçekten çok kritik ve tehlikeli bir dönemden geçiyor

Türk dünyasının birliğinin önemini vurgulayan İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, şöyle konuştu:

"Türkiye gerçekten çok kritik ve tehlikeli bir dönemden geçiyor. Türkiye'nin içinden geçtiği bu dönem bize Türk dünyasının önemini ve birliğini bir kez daha gösteriyor. Ne mutlu bize bunun önemini yüz yıl önce görmüş bir liderin okulundan geçtik. Babam Alparsalan Türkeş'i de rahmetle anıyorum. Kimse Türkiye dışında Türk olduğunu belirtmezken, kendisi dışarıda bağımsızlık bekleyen Türkler olduğunu yüksek sesle söylediği için ömrünün yaklaşık on yılını hapishanelerde geçirmiş lider. Ömrünün hiçbir yerinde de bunu dile getirmemiş, siyasi malzeme olarak kullanmamış bir lider. Haydar Aliyev'i rahmet ve minnetle anıyorum. Azerbaycan ve Türkiye arasında bugün böyle bir ilişki varsa gerçekten iki devlet tek millet şirasıyla hareket ediliyorsa bunun en büyük mimarı bunlardır. En büyük iş Haydar Aliyev'e düşmüştür. Kendilerini hep minnetle anacağız."

"İnsan Yüreği ile Haydar Baba" kitabının yazarı Aysel Sadak İltaş ise, "Burayı bana bir yuva gibi açan Sayın Nazmi Bilgin'e ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu kitabın yazılış gerekçesi şudur: Haydar Aliyev iktidara ilk geldiğine biraz mesafeli bakıyordum. Daha sonra gazetecilik mesafesiyle çalıştık. Her zaman kendisine muhalif şeyler sorardım. O da bana çok kibar şekilde cevap verirdi." dedi.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Aysel Sadak İltaş, katılımcılara imzalı kitabını takdim etti.