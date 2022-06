Havalimanı itfaiyecileri Esenboğa'da kurulan zorlu parkurlardaki dayanıklılık yarışmasında mücadele etti - Haberler

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü bünyesindeki 27 havalimanında görevli 83 itfaiye memuru Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen yarışmada dayanıklılıklarını sergiledi.

Türkiye'deki havalimanlarında ve yakın çevrelerindeki uçak kaza kırım ve yangınlarına müdahale eden DHMİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) memurları için, Esenboğa Havalimanı'nda kurulan "pentatlon sahası"nda dayanıklılık yarışması düzenledi.

Gönüllük esasına göre katılım sağlanan yarışmaya 27 havalimanında görevli 83 ARFF memuru katıldı.

DHMİ Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünce hazırlanan "pentatlon sahası"nda ARFF memurları zorlu parkurları aşmak ve dayanıklılıklarını göstermek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

Parkurları başarıyla geçebilmek için efor sarf eden ARFF memurlarının verdiği mücadele renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışmada Esenboğa Havalimanı'ndan Onur Özen ve Talha Yalçınkaya birinci, Muş Havalimanı'ndan Hüseyin Fidan ve Cihan Karahan ikinci, Sinop Havalimanı'ndan Hasan Fehmi Dinçel ve Abidin Ünsal üçüncü oldu.

"Gönüllülük dolayısıyla hepsi birinciliği hak etti"

DHMİ İşletme Daire Başkanlığı ARFF Şube Müdürü Hasan Hakan Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın asıl amacının ARFF memurlarının performanslarını denemek ve havalimanları arasındaki kaynaşmayı, ekip çalışmasını artırmak olduğunu belirtti.

Karakuş, şunları söyledi:

"Söz konusu parkurda elbise giyme, bidon taşıma, denge tahtasından geçme, daha sonraki parkurlarımız da lastik dövme, hedef vurma, sedye taşımadan oluşmaktadır. Bu yarışmanın amacı havalimanlarımızda ARFF memuru arkadaşlarımızın çalışmaları süresince yapmış oldukları sportif faaliyetlerin, eğitimlerin testini gerçekleştirmek, arkadaşlarımızın kondisyonlarını test etmektir."

Türkiye'de ilk defa düzenlenen yarışmanın gönüllük esasıyla yapıldığını dile getiren Karakuş, hedeflerinin ilerleyen dönemlerde tüm havalimanlarında görev yapan ARFF memurlarının katılacağı bir yarışma organize etmek olduğunu söyledi.

Karakuş, "Her yarışmada mutlaka bir galip vardır ama arkadaşlarımızın göstermiş olduğu gönüllülük dolayısıyla hepsi birinciliği hak etti." dedi.

Kadın itfaiyecilerin mücadelesi

Yarışmaya tek kadın takım olarak Kars Havalimanı'ndan katılan ARFF memurları Zülfiye Köküm ve Naciye Horatal Kartal, zorlu parkurlarla dolu "pentatlon sahası"nda verdikleri mücadeleyle takdir topladı.

Zorlu süreci başarıyla tamamladıkları için duydukları mutluluğu dile getiren Zülfiye Köküm, "Biz kadınlar çok güçlüyüz. Yeter ki inanalım. İsteyip de başaramayacağımız hiçbir şey yok. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Parkurların zor olmasına rağmen başardıklarını ifade eden Naciye Horatal Kartal da en çok zorlandıkları kısmın balyozla lastik hareket ettirme bölümü olduğunu söyledi.

Parkuru tamamlamak için güçlü bir kondisyona sahip olmak gerektiğini belirten Kartal, "Yarışmaya tek kadın takım olarak biz katıldık. Kadın meslektaşlarımıza örnek olmak istedik. Bundan sonraki yarışmalarda da onları görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışmanın tanıtım turunu yapan ARFF Derneği Genel Sekreteri Remzi Aytin de yarışmanın asıl amacının meslektaşlarını spora teşvik etmek olduğunu belirtti.

Havalimanlarında ve yakın çevrelerindeki uçak kaza kırım ve yangınlarına müdahale ettikleri için mesleklerinin güçlü bir performans gerektirdiğini ifade eden Aytin, "Yarışmacıların fiziki, özellikle de efor yönünden nefes egzersizinin çok kuvvetli olması gerekir. Çünkü temiz hava solunum cihazıyla birlikte operasyon yapıyoruz. Kapalı ortamlarda solunum cihazı kullanacağımız için bu seti çok iyi kullanabilmemiz gerek. Yarışmada zorluklar var mı, elbette var. Ama bunları nasıl aşıyoruz? Havalimanlarımızda sürekli spor yaparak ve bu parkurları kurarak kendimizi 7 gün 24 saat her an her olaya karşı hazır tutuyoruz." dedi.