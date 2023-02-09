Hatay'da yıkılan 3 yıllık binanın müteahhidi konuştu: Her yer yıkıldı, benim binam mı mesele

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle Hatay'da yerle bir olan 3 yıllık Güçlü Bahçe City'nin müteahhidi suskunluğunu bozdu. Depremin atom bombaları etkisinde olduğunu ifade eden müteahhid, "Her yer yıkıldı, benim binam mı mesele. Bana binayı soramazsınız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle büyük yıkım yaşanan bölgede, henüz daha yeni yapılan binaların da yıkılması büyük soru işareti doğurdu.

GÖRKEMLİ AÇILIŞI GÜNDEM OLMUŞTU

En çok yıkımın yaşandığı illerden olan Hatay'da 2019'da tamamlanarak açılışı yapılan ve depremle yerle bir olan Güçlü Bahçe City, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Açılışında Guinness rekoru için başvuru yaptıkları dev makas ile de çok konuşulan sitenin, inşaatının Ser-Al İnşaat tarafından yapıldığı öğrenildi.

Firmanın sahibi olan Servet Altaş, Sözcü'ye konuştu. Altaş'a yeni yapılan binanın yerle bir olmasının nedenini sormaya çalışırken Altaş, tepkili bir şekilde yanıt vererek, "Burada atom bombaları etkisinde deprem oldu, her yer yıkıldı, benim binam mı mesele. Bana binayı soramazsınız" dedi.

Gazeteci sorumluluğuyla soru sormanın görevimiz olduğunu belirtirken görüşmeyi sonlandıran Altaş'ı tekrar aradığımızda ise telefonuna ulaşılamadı. Hatay'da birçok inşaat projesinde adı geçen Altaş'ın sosyal medya hesaplarına da erişilemiyor. Ser-Al İnşaat'ın kentte yaptığı Venüs Gold ve Mars sitesinde de yıkımlar yaşandığı öne sürülürken enkaz altında kalanların sayısına ilişkin ise net bir bilgiye ulaşılamadı. Aynı firmaya ait başka binaların da yıkıldığı iddia ediliyor.

REKORLAR KİTABINA GİRSİN DİYE DEV MAKASLA AÇMIŞLAR

Güçlü Bahçe sitesinin açılışında, o dönem ajanslara yansıyan habere göre, Ser-Al İnşaat firmasının sahibi Servet Altaş, "Güçlü Bahçe City projesini memleketimize istihdam kazandırmak için yapıyı bu aşamaya getirdik. Guinness Rekorlar Kitabı'na kazandırmak için kendi ölçümlerimizle yaptığımız 320 santimetre olan altın makasımızı yaptık. Başvurumuzu da yaptık. Bu rekoru da şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz. Projemizi de şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz" açıklaması yapmıştı.